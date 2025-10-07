Colombia

“Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las protestas masivas y la zona alrededor de la embajada”: Embajada de Estados Unidos en Colombia sobre protestas del 7 de octubre

La sede diplomática advierte sobre posibles disturbios y recomienda a sus nacionales mantenerse alejados de manifestaciones y del área cercana a la embajada durante las movilizaciones

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La representación diplomática en Colombia
La representación diplomática en Colombia monitorea la situación y aconseja a sus ciudadanos no acercarse a concentraciones masivas ni a la sede diplomática por riesgos de alteraciones y posibles hechos violentos - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook

Diversas organizaciones, entre ellas, el Frente de Acción por Palestina, la Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike, han convocado a movilizaciones en Bogotá del 6 al 12 de octubre de 2025 para expresar su solidaridad con la causa palestina y visibilizar la situación en el territorio.

El 7 de octubre de 2025, fecha clave de las movilizaciones, marca el segundo aniversario del ataque terrorista cometido por Hamás contra Israel, un evento que dejó más de 1.200 víctimas mortales y 251 personas tomadas como rehenes.

Debido a estas manifestaciones la Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó en un mensaje en su cuenta de X que monitorea activamente las protestas previstas para este 7 de octubre, las cuales se espera que se concentren cerca de su sede. “Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las protestas masivas y la zona alrededor de la embajada”, recomendaron en su mensaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá advirtió a través de su cuenta de X sobre la posibilidad de protestas y afectaciones en el transporte el 7 de octubre de 2025 en la capital colombiana, con especial énfasis en el área cercana a su sede diplomática.

La representación diplomática informó que mantiene un monitoreo constante de la situación para advertir a sus ciudadanos sobre posibles riesgos asociados a estas movilizaciones.

En su comunicado, la embajada destacó que las manifestaciones podrían extenderse hasta la noche y señaló el riesgo de que se tornen violentas.

El mensaje recomienda a los ciudadanos estadounidenses mantenerse alejados de las concentraciones masivas y de la zona de la embajada, así como seguir las noticias locales para obtener información actualizada.

Embajada de Estados Unidos en
Embajada de Estados Unidos en Colombia dijo que está monitoreando las marchas que se desarrollan en Bogotá - crédito @USEmbassyBogota

“La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá está siguiendo de cerca los informes sobre protestas e interrupciones en el transporte previstas en Bogotá, para el martes 7 de octubre, incluyendo el área cerca de la embajada. Las protestas podrían durar hasta la noche y tienen el potencial de tornarse violentas. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las protestas masivas y la zona alrededor de la embajada. Siga las noticias locales para obtener actualizaciones”, escribió la embajada estadounidense por medio de un mensaje escrito en su cuenta de la red social X.

Un día antes de las marchas programadas para el 7 de octubre, el presidente Gustavo Petro afirmó que el Gobierno de Colombia tomará medidas para proteger la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Al mismo tiempo, manifestó que se garantizará el respeto por la libertad de expresión de quienes participen en la movilización propalestina, cuyo punto de encuentro será la sede diplomática estadounidense.

Petro subrayó que el compromiso del Gobierno abarca tanto la seguridad de la embajada como la defensa del derecho de los ciudadanos a manifestarse.

Embajada de Estados Unidos en
Embajada de Estados Unidos en Bogotá el 7 de octubre de 2025 en medio de la jornada de movilizaciones en apoyo a Palestina - crédito redes sociales/X

El pronunciamiento del mandatario ocurrió después de que la Embajada de Estados Unidos enviara una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia solicitando apoyo en materia de seguridad, ante la posibilidad de desórdenes y daños a la infraestructura durante las manifestaciones.

El presidente Gustavo Petro enfatizó en su cuenta de X que el Gobierno colombiano garantizará la seguridad de la Embajada de Estados Unidos, al tiempo que respetará las libertades constitucionales de los manifestantes. “El Gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EE. UU., pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano”, expresó el mandatario.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro indicó que garantizará seguridad de la embajada de Estados Unidos en Colombia - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, resaltó la importancia de que la movilización se lleve a cabo de manera pacífica e hizo un llamado a los participantes a mantener el respeto por la inmunidad diplomática que protege a la Embajada de Estados Unidos. Insistió en que, a pesar de las diferencias políticas con el gobierno estadounidense, la postura del Ejecutivo colombiano se guía por los principios consagrados en la Constitución.

En sus palabras: “Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EE. UU., y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra Constitución. Paz en el Caribe y paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EE. UU.”

Temas Relacionados

Marchas 7 de octubreEmbajada de Estados Unidos en ColombiaMovilizaciones GazaMedio orienteColombia-Noticias

Más Noticias

Captan a Slash, guitarrista de Guns N´Roses, en un cinema en Bogotá

Se especula que la película que fue a ver es del Festival de Cine Francés

Captan a Slash, guitarrista de

Yina Calderón y su hermana Juliana le hicieron una fuerte amenaza a La Jesuu: “Linda, nosotros somos gaminas completas”

La pelea entre las dos creadoras de contenido en la que se involucró ahora la hermana menor de la DJ, ha subido de tono y ahora tiene tinte de retaliación contra la vallecaucana

Yina Calderón y su hermana

Álvaro Uribe calificó como “rabia política” los fallos judiciales en su contra: “Ha utilizado la justicia para matar la moral”

La declaración del expresidente surge luego de que un juzgado de Medellín remitiera a la Fiscalía información para que se investigue a él y a su hermano Santiago por los homicidio de Eduardo Umaña y José María Valle

Álvaro Uribe calificó como “rabia

Con polémico video de humorista en redes, Ministerio de Minas y Energía da a conocer proyecto ‘Colombia’ Solar para estratos 1, 2 y 3: “Desconecten al abuelo”

Andrés Molinares fue el comediante que compartió el video en el que aparece etiquetado el jefe de la cartera, Edwin Palma Egea

Con polémico video de humorista

Los colombianos pueden pensionarse antes de los 40 años con una fórmula financiera

Una estrategia basada en la capitalización intensiva y aportes voluntarios posibilita la jubilación temprana, siempre que se mantenga una disciplina financiera

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón y su hermana

Yina Calderón y su hermana Juliana le hicieron una fuerte amenaza a La Jesuu: “Linda, nosotros somos gaminas completas”

Marcela Reyes habría confirmado su relación con alias Pichi: este es el prontuario del hombre que está privado de la libertad

Alejandro Riaño reveló qué pasó con el anterior ‘Enanicks’ de su show ‘Juanpis González’ y por qué lo reemplazó

Carla Giraldo le habría enviado indirecta a Cristina Hurtado con el anuncio de las votaciones a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Esto está a otro nivel”

Cuánto cuesta el bolso más caro de Laura González y más detalles de los lujos que se ha dado

Deportes

Los ciclistas colombianos fueron protagonistas

Los ciclistas colombianos fueron protagonistas en la carrera Tre Valli Varesine: Egan Bernal atacó y Sergio Higuita terminó en el top-5

Carlos Antonio Vélez retó a Néstor Lorenzo a decirle al Pibe Valderrama que es “apostador al fracaso”

“El Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial: “Como nos pasó en Brasil”

Comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025: hora y dónde ver en Colombia

Deportivo Cali es líder del grupo D, mientras que Santa Fe se complicó: así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina