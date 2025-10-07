El Café de la paz entre Benedetti y Montealegre: un chat encendido, un libro de filosofía y una mediación inesperada

Declaraciones del ministro del Interior sobre la supuesta debilidad del gabinete desataron una confrontación con el titular de Justicia, quien respondió con calificativos y luego buscó reconciliación en una reunión mediada - crédito Redes Sociales

Las tensiones en el gabinete ministerial colombiano se intensificaron tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó al equipo de Gobierno como “flojo” en una entrevista con Semana.

Aunque Benedetti no mencionó nombres, el comentario generó malestar en Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y exfiscal general de la Nación, quien se sintió aludido y respondió en el chat ministerial, lo que desencadenó un conflicto público que requirió la intervención de terceros.

La controversia se trasladó rápidamente al chat de Whatsapp del gabinete, donde Montealegre confrontó a Benedetti, jefe de la cartera política, intensificando la discordia interna.

Así fue la conversación registrada en video

Posteriormente, Montealegre ofreció su versión de los hechos en una entrevista con Semana, donde ratificó los mensajes enviados en el chat y utilizó calificativos como “fantoche” y “arrogante” para referirse a Benedetti.

A pesar de la dureza de sus palabras, Montealegre aclaró que no consideraba a su colega un enemigo y reconoció su habilidad política y manejo del Congreso. El ministro de Justicia manifestó su disposición al diálogo, señalando que, aunque existían diferencias, no descartaba la posibilidad de una conversación.

La escalada del conflicto llevó a la intervención del abogado Julio César Ortiz, quien asumió el papel de mediador con el objetivo de facilitar un encuentro entre los dos ministros.

El reciente enfrentamiento entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre expone los desafíos internos del gobierno y la importancia de la mediación para preservar la estabilidad y la eficacia en la administración pública - crédito Ministerio de Justicia

La mediación de Ortiz se produjo en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ya había dado instrucciones para que la disputa no continuara en el ámbito público. La presencia de Roy Barreras en la reunión subrayó la importancia que el Ejecutivo otorgó a la resolución de este desencuentro.

El encuentro de reconciliación se realizó el martes, 7 de octubre, en un lugar no especificado, con la participación de Ortiz y Barreras como testigos. Durante la reunión, Montealegre sorprendió a Benedetti con un gesto simbólico: le obsequió un libro sobre filosofía estoica.

El intercambio, captado en imágenes difundidas por Semana, reflejó un ambiente distendido en el que ambos ministros dialogaron sobre la influencia de la filosofía griega y el estoicismo. Benedetti, en tono de broma, afirmó que había puesto de moda la filosofía estoica, mientras que Montealegre reconoció el valor de la formación filosófica clásica.

Tras el encuentro, el ambiente entre los ministros cambió hacia la colaboración. Montealegre expresó su voluntad de dejar atrás las diferencias y trabajar de manera conjunta en el Congreso, abriendo la puerta a una nueva etapa de cooperación dentro del gabinete.

La superación del conflicto entre Benedetti y Montealegre ilustra la capacidad de los líderes para anteponer el interés institucional y fortalecer la gobernabilidad en un contexto de presiones políticas crecientes - crédito Ministerio de Justicia

La resolución de este conflicto, documentada por Semana, evidenció la capacidad de los altos funcionarios para superar disputas personales y priorizar el trabajo conjunto en beneficio de la gestión gubernamental.

