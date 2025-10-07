Colombia

El Café de la paz entre Benedetti y Montealegre: un chat encendido, un libro de filosofía y una mediación inesperada

La gestión de un abogado y la participación de testigos resultaron decisivas para transformar la tensión en cooperación entre los dos ministros del Gobierno Petro

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Declaraciones del ministro del Interior sobre la supuesta debilidad del gabinete desataron una confrontación con el titular de Justicia, quien respondió con calificativos y luego buscó reconciliación en una reunión mediada - crédito Redes Sociales

Las tensiones en el gabinete ministerial colombiano se intensificaron tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó al equipo de Gobierno como “flojo” en una entrevista con Semana.

Aunque Benedetti no mencionó nombres, el comentario generó malestar en Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y exfiscal general de la Nación, quien se sintió aludido y respondió en el chat ministerial, lo que desencadenó un conflicto público que requirió la intervención de terceros.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La controversia se trasladó rápidamente al chat de Whatsapp del gabinete, donde Montealegre confrontó a Benedetti, jefe de la cartera política, intensificando la discordia interna.

Así fue la conversación registrada en video

Armando Benedetti : Un regalo, un regalo milenario.

Eduardo Montealegre: Ah, milenario. Marco Aurelio.

Armando Benedetti: Más, más atrás.

Eduardo Montealegre: Más.

Armando Benedetti: Más atrás estamos con los griegos. Estamos esto.

Un comentario polémico del ministro
Un comentario polémico del ministro del Interior generó tensión con el ministro de Justicia, llevando a un intercambio público y a la intervención de mediadores para restaurar la cooperación en el gobierno - crédito Ministerio de Justicia

Eduardo Montealegre: Estoicismo. Estoicismo (pausa de tres segundos). Hay que mostrar la cara de Bayardo (pausa de cuatro segundos). (Risa)

Armando Benedetti: Es que Armando Benedetti puso de moda la filosofía estoica. Eh, y él es un estoico...

Armando Benedetti: Puede contribuir a su formación- Filosófica de la griega clásica.

Eduardo Montealegre: Muy bien. Muy bien.

Posteriormente, Montealegre ofreció su versión de los hechos en una entrevista con Semana, donde ratificó los mensajes enviados en el chat y utilizó calificativos como “fantoche” y “arrogante” para referirse a Benedetti.

A pesar de la dureza de sus palabras, Montealegre aclaró que no consideraba a su colega un enemigo y reconoció su habilidad política y manejo del Congreso. El ministro de Justicia manifestó su disposición al diálogo, señalando que, aunque existían diferencias, no descartaba la posibilidad de una conversación.

La escalada del conflicto llevó a la intervención del abogado Julio César Ortiz, quien asumió el papel de mediador con el objetivo de facilitar un encuentro entre los dos ministros.

El reciente enfrentamiento entre Armando
El reciente enfrentamiento entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre expone los desafíos internos del gobierno y la importancia de la mediación para preservar la estabilidad y la eficacia en la administración pública - crédito Ministerio de Justicia

La mediación de Ortiz se produjo en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ya había dado instrucciones para que la disputa no continuara en el ámbito público. La presencia de Roy Barreras en la reunión subrayó la importancia que el Ejecutivo otorgó a la resolución de este desencuentro.

El encuentro de reconciliación se realizó el martes, 7 de octubre, en un lugar no especificado, con la participación de Ortiz y Barreras como testigos. Durante la reunión, Montealegre sorprendió a Benedetti con un gesto simbólico: le obsequió un libro sobre filosofía estoica.

El intercambio, captado en imágenes difundidas por Semana, reflejó un ambiente distendido en el que ambos ministros dialogaron sobre la influencia de la filosofía griega y el estoicismo. Benedetti, en tono de broma, afirmó que había puesto de moda la filosofía estoica, mientras que Montealegre reconoció el valor de la formación filosófica clásica.

Tras el encuentro, el ambiente entre los ministros cambió hacia la colaboración. Montealegre expresó su voluntad de dejar atrás las diferencias y trabajar de manera conjunta en el Congreso, abriendo la puerta a una nueva etapa de cooperación dentro del gabinete.

La superación del conflicto entre
La superación del conflicto entre Benedetti y Montealegre ilustra la capacidad de los líderes para anteponer el interés institucional y fortalecer la gobernabilidad en un contexto de presiones políticas crecientes - crédito Ministerio de Justicia

La resolución de este conflicto, documentada por Semana, evidenció la capacidad de los altos funcionarios para superar disputas personales y priorizar el trabajo conjunto en beneficio de la gestión gubernamental.

Crisis en gabinete de Petro por filtración de mensajes y acusaciones entre ministros

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, y Armando Benedetti, ministro del Interior, se enfrentaron en el chat oficial de ministros tras una discusión sobre el proyecto de paz total. Montealegre acusó a Benedetti de filtrar información y de haber causado crisis anteriores en el Gobierno.

También lo señaló de buscar protagonismo mediático y de insultar a sus colegas. Benedetti respondió que no había motivos para los ataques y anunció que no participaría más en ese chat. Montealegre aumentó la tensión al advertir sobre una posible captura judicial de Benedetti por corrupción. Las acusaciones expusieron divisiones internas en el gabinete.

Temas Relacionados

Armando BenedettiEduardo MontealegreGabinete ministerial de ColombiaConflicto políticoGustavo PetroColombias-Noticias

Más Noticias

Colombianos en Europa muestran los clichés que les preguntan siempre: “Yo no vendo polvo blanco”

Los ‘influencers’ mostraron con humor las preguntas incómodas que les hacen por la nacionalidad y las manera en que ellos suelen responder

Colombianos en Europa muestran los

Detalles de la nueva ley que limitaría a menos de tres mil pesos el cobro por reconexión de internet

La nueva ley prohíbe a las empresas de telecomunicaciones exigir sumas elevadas por restablecer el servicio y las obliga a justificar cada cargo

Detalles de la nueva ley

“Fico” Gutiérrez celebró captura de exfuncionarios de Daniel Quintero por corrupción: “El jefe de la banda debe caer”

Las autoridades detuvieron a exintegrantes de la administración pasada, acusados de apropiarse de recursos públicos, mientras continúan las investigaciones sobre contratos irregulares

“Fico” Gutiérrez celebró captura de

Una de las integrantes de la organización de Madres de Falsos Positivos se lanzó a las elecciones del Congreso de 2026: quién es Jaqueline Castillo

La activista ganó el premio a la defensora del año en Colombia, y busca llegar al Senado de la República, con el apoyo de la coalición del Pacto Histórico

Una de las integrantes de

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

La empresaria defendió en redes sociales las declaraciones de la DJ y destacó el apoyo incondicional que Reyes le brindó al artista asesinado en México

Yina Calderón respalda a Marcela
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respalda a Marcela

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

Westcol entró a la casa de Karina García y dejó ver algunos de los espacios de la lujosa vivienda que tiene la creadora de contenido

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

Participante de ‘Masterchef Celebrity’ debió ser hospitalizado de urgencia: el exceso de trabajo terminó pasándole factura

La Jesuu anunció su deseo de ser madre a los 25 años y sorprendió a sus seguidores

Deportes

Miguel Ángel Russo, técnico campeón

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Millonarios envió sentido mensaje de apoyo a Miguel Ángel Russo por la difícil situación de salud que atraviesa: “Todo se cura con amor”

Figura de la selección Colombia fue elegido como el mejor jugador de septiembre en la Liga de Portugal

Esta es la impresionante estadística que pone a Luis Díaz a la altura de Harry Kane y Erling Halaand en la Bundesliga