Turista denuncia presunto acoso sexual por policía de turismo en Cartagena

La turista denuncia en redes sociales que sufrió múltiples acosos en Colombia - crédito @malditafeminista / TikTok

La usuaria conocida como @malditafeminista en TikTok, publicó un video donde asegura haber sufrido acoso varias veces en Cartagena.

La joven relató que durante su estadía en Cartagena experimentó múltiples situaciones de acoso.

Según su testimonio, “no empezarían a entender la cantidad de veces que nos han acosado sexualmente en la calle en este viaje. A nivel de que un carro con militares empezó a sobreparar para gritarnos cosas absolutamente obscenas. Un patrullero, personas en la calle, es más, en un momento yo estaba con Didi tomándole fotos y un señor se paró a mi costado y empezó a decirle obscenidad y media a ella también”.

La usuaria detalló que, pese a pedir a los agresores que se retiraran, estos persistieron en su conducta.

“Le dijimos que se retire que se vaya y seguían y seguían y seguían, superinsistentes”, afirmó en su video.

La denuncia más grave corresponde al acoso recibido por un presunto policía de turismo - crédito @malditafeminista / TikTok

Además, subrayó que el acoso no tiene relación con la atracción personal, sino que responde a una dinámica de poder y dominación.

“Obviamente, está de más mencionar que no tiene absolutamente nada que ver con un tema de gusto, sino que va obviamente por incomodar, por ejercer poder, dominio y hacer sentir incómodas a las mujeres en realidad”.

Uno de los incidentes más graves, según la denunciante, involucró a un agente de la Policía de Turismo. La joven narró que mientras tomaba fotografías un policía uniformado y a bordo de un vehículo oficial se detuvo frente a ella mientras le dijo comentarios ofensivos.

“El policía de turismo estábamos tomando fotos, paró enfrente mío y me dijo una asquerosidad (sic). El policía de turismo, en el carro de policía con la placa, con todo brandeado de policía de turismo, a ese nivel”, relató en su publicación.

La turista expresó su sorpresa ante la magnitud del acoso en Cartagena, comparando la situación con la de Lima, la ciudad donde se encontraba antes.

“De locos el nivel de acoso en esta ciudad realmente. No me imaginaba que era tan fuerte, honestamente”.

Algunos usuarios le pidieron investigar mejor dado que el vehículo no parecía de la policía - crédito TikTok

Tras la difusión del video, surgieron comentarios en redes sociales que pusieron en duda la veracidad del relato, argumentando que la presencia de vehículos de la Policía de Turismo en Cartagena es escasa. Algunos residentes afirmaron no haber visto nunca a un agente de este cuerpo en la ciudad.

Ante estas dudas, la creadora de contenido compartió una fotografía del vehículo en el que, según su versión, se desplazaba el presunto policía.

Sin embargo, la imagen generó nuevas interrogantes, ya que el automóvil no correspondía a los vehículos oficiales de la Policía, que suelen estar identificados con una franja verde militar, la palabra “policía”, la bandera de Colombia y, en el caso específico de la Policía de Turismo, suelen utilizar un microbús equipado con tecnología para brindar información y orientación.

A la izquierda se puede ver un vehículo de la policía de turismo y a la derecha el auto que compartió la denunciante en redes - crédito Policía Nacional / @Malditafeminista

Además, la función de la Policía de Turismo en Colombia está regulada por la Ley 300 de 1996, que establece como responsabilidades principales la vigilancia y control de los atractivos turísticos, la atención e información a los visitantes, la canalización de quejas, el apoyo a investigaciones requeridas por el Ministerio de Desarrollo Económico y la protección del patrimonio cultural.

Y la normativa asigna a este cuerpo policial la tarea de garantizar la seguridad y la convivencia en los destinos turísticos, así como de orientar y asistir a turistas nacionales y extranjeros.

La controversia ha puesto en el centro del debate la percepción de seguridad de los visitantes y la visibilidad de la Policía de Turismo en Cartagena, así como la necesidad de esclarecer los hechos denunciados y reforzar los mecanismos de protección para quienes visitan los principales destinos turísticos de Colombia.