ONU denunció que la producción de cocaína en Colombia se calcula con indicadores obsoletos: “No es suficiente”

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito declaró que el esquema utilizado en el país para estimar los niveles del comercio ilegal de estupefacientes no permite comprender de manera adecuada la magnitud del narcotráfico

Según la Unodc, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos ya no ofrece una visión suficiente para entender el avance del narcotráfico - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) anunció su propuesta para ampliar el sistema de indicadores sobre la producción de cocaína en Colombia.

La entidad internacional argumentó que los cambios recientes en las dinámicas del narcotráfico, así como la evolución de las estrategias adoptadas por el Estado colombiano, hacen necesaria una medición más amplia y precisa de los avances alcanzados por el país.

Según lo indicado por el mencionado departamento de la ONU en un comunicado oficial divulgado el 6 de octubre, durante los últimos 25 años, las cifras oficiales relacionadas con la producción potencial de cocaína fueron generadas por medio del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

El organismo internacional alertó que los cambios recientes en el negocio ilegal exigen un enfoque más amplio y actualizado - crédito @UNODCROCOL/X

Este sistema opera con base en una alianza técnica entre la Oficina de las Naciones Unidas y el Estado colombiano, y se caracteriza por su evolución permanente. La entidad precisó que el Simci “integra nuevos indicadores constantemente”, en un esfuerzo por mantener actualizada la información disponible sobre este fenómeno.

Sin embargo, la Unodc afirmó que, a pesar de estas mejoras, los datos actuales continúan siendo insuficientes para comprender de forma precisa los resultados de las políticas implementadas.

En el comunicado se señala que “Unodc reconoce que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son limitados para tener un panorama más preciso de los resultados de la implementación de la política de drogas”.

Noticia en desarrollo...

