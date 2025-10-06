Nathalie Monsalve, ex de Jorge Rausch, se destapó sobre su relación con el chef y cómo influyó la diferencia de edad: “Se aguantaba todo”

La creadora de contenido se pronunció sobre los diferentes aspectos que marcaron esa relación con una elevada diferencia de edad - crédito @nathaliemonsalve8/Tiktok

El testimonio de Nathalie Monsalve sobre su relación pasada con el chef Jorge Rausch ha generado un debate en redes sociales, porque la creadora de contenido compartió detalles inéditos sobre la dinámica que marcó su vínculo sentimental durante seis años.

A través de su cuenta oficial de Tiktok, donde supera los 73.000 seguidores, la joven creadora de contenido abordó abiertamente los desafíos y aprendizajes que surgieron de su historia amorosa con el jurado de Masterchef Celebrity, que es 24 años mayor que ella.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Monsalve reflexionó sobre su vida amorosa y el impacto de sus relaciones pasadas - crédito @nathaliemonsalve /IG

Tras poco más de un año de haber finalizado la relación, Nathalie Monsalve decidió mudarse de Bogotá a Miami, lo que representó un cambio radical en su estilo de vida.

Antes de profundizar en los aspectos más complejos de la convivencia con el chef, la creadora de contenido definió esa relación como “la relación más importante de su vida” y expresó su gratitud por los momentos y enseñanzas que le dejó esa etapa.

Uno de los puntos centrales de su relato fue la diferencia de edad, que, según Monsalve, influyó de manera determinante en la dinámica de pareja.

“Al tener una pareja tan mayor que tú hace que la dinámica sea como ‘tú eres la niña, él se tiene que aguantar los berrinches, las inmadureces y ¿qué puede esperar?’ Mi ex me malacostumbró, porque se me aguantaba todo”, relató la creadora de contenido en su video.

Foto: Instagram @nathaliemonsalve

Además, identificó cómo un hecho trascendental la muerte de su padre, un médico que falleció tras contraer covid. El chef bogotano le ofreció la posibilidad de ser como ella quería: una joven rebelde, sin ganas de integrarse con el mundo, por el dolor que le causaba la partida de su padre.

Monsalve reconoció que Rausch le ofreció un espacio seguro para procesar su duelo: “Mi novio me dio un lugar seguro para llorar, gritar y no querer avanzar emocionalmente y mentalmente porque yo estaba apegada a mi dolor”.

La pérdida de su padre sumió a Monsalve en un periodo de aislamiento y tristeza profunda, lo que, según sus propias palabras, afectó su capacidad para corresponder al afecto recibido.

“Yo fui como un ente por años, yo no quería pertenecer a la sociedad, no quería salir a la calle, me encerré en una casa como por cuatro años. Yo lo amé demasiado, pero siento que no fui una buena novia, solo me importaba lo que yo estaba pasando y así fue por muchos años. Obviamente, me traje ese egoísmo a mi vida actual, ahora que estoy soltera, como que quiero que suplan mis responsabilidades antes de yo suplir las de los demás”, confesó la creadora de contenido.

El chef más reconocido en Colombia habló de su vida privada y su relación con la creadora de contenido, Nathalie Monsalve - crédito Jorge Rausch/ Instagram.

Con el paso del tiempo, Monsalve realizó un análisis introspectivo sobre sus decisiones y la manera en que estas influyeron en sus relaciones amorosas. “Yo siento que yo daba muy poquito en esa relación y él daba mucho, siento que es porque teníamos una dinámica como papá e hija, por el hecho de la diferencia de edad y de que me vio sufrir mucho con lo de mi papá y sentía que tenía que protegerme”, explicó en su publicación.

La sinceridad de Nathalie Monsalve provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes utilizaron la sección de comentarios para manifestar su apoyo y compartir experiencias similares con finales muy diferentes a los de la influencer.

Entre los mensajes destacados se encuentran: “Qué admirable es tener esa capacidad de autoanálisis”; “Reconocerlo, como lo estás haciendo es el primer paso para avanzar 🥰“; “Lo importante es reconocer que no era balanceada la relación. Y estas palabras para él deben ser un respiro!”, entre otros.