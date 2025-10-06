Colombia

Nathalie Monsalve, ex de Jorge Rausch, se destapó sobre su relación con el chef y cómo influyó la diferencia de edad: “Se aguantaba todo”

La creadora de contenido compartió con sus seguidores detalles íntimos de su noviazgo con el chef: desde la diferencia de edad, hasta el duelo familiar y cómo todo esto marcó su crecimiento personal

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La creadora de contenido se pronunció sobre los diferentes aspectos que marcaron esa relación con una elevada diferencia de edad - crédito @nathaliemonsalve8/Tiktok

El testimonio de Nathalie Monsalve sobre su relación pasada con el chef Jorge Rausch ha generado un debate en redes sociales, porque la creadora de contenido compartió detalles inéditos sobre la dinámica que marcó su vínculo sentimental durante seis años.

A través de su cuenta oficial de Tiktok, donde supera los 73.000 seguidores, la joven creadora de contenido abordó abiertamente los desafíos y aprendizajes que surgieron de su historia amorosa con el jurado de Masterchef Celebrity, que es 24 años mayor que ella.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Monsalve reflexionó sobre su vida
Monsalve reflexionó sobre su vida amorosa y el impacto de sus relaciones pasadas - crédito @nathaliemonsalve /IG

Tras poco más de un año de haber finalizado la relación, Nathalie Monsalve decidió mudarse de Bogotá a Miami, lo que representó un cambio radical en su estilo de vida.

Antes de profundizar en los aspectos más complejos de la convivencia con el chef, la creadora de contenido definió esa relación como “la relación más importante de su vida” y expresó su gratitud por los momentos y enseñanzas que le dejó esa etapa.

Uno de los puntos centrales de su relato fue la diferencia de edad, que, según Monsalve, influyó de manera determinante en la dinámica de pareja.

“Al tener una pareja tan mayor que tú hace que la dinámica sea como ‘tú eres la niña, él se tiene que aguantar los berrinches, las inmadureces y ¿qué puede esperar?’ Mi ex me malacostumbró, porque se me aguantaba todo”, relató la creadora de contenido en su video.

Foto: Instagram @nathaliemonsalve
Foto: Instagram @nathaliemonsalve

Además, identificó cómo un hecho trascendental la muerte de su padre, un médico que falleció tras contraer covid. El chef bogotano le ofreció la posibilidad de ser como ella quería: una joven rebelde, sin ganas de integrarse con el mundo, por el dolor que le causaba la partida de su padre.

Monsalve reconoció que Rausch le ofreció un espacio seguro para procesar su duelo: “Mi novio me dio un lugar seguro para llorar, gritar y no querer avanzar emocionalmente y mentalmente porque yo estaba apegada a mi dolor”.

La pérdida de su padre sumió a Monsalve en un periodo de aislamiento y tristeza profunda, lo que, según sus propias palabras, afectó su capacidad para corresponder al afecto recibido.

“Yo fui como un ente por años, yo no quería pertenecer a la sociedad, no quería salir a la calle, me encerré en una casa como por cuatro años. Yo lo amé demasiado, pero siento que no fui una buena novia, solo me importaba lo que yo estaba pasando y así fue por muchos años. Obviamente, me traje ese egoísmo a mi vida actual, ahora que estoy soltera, como que quiero que suplan mis responsabilidades antes de yo suplir las de los demás”, confesó la creadora de contenido.

El chef más reconocido en
El chef más reconocido en Colombia habló de su vida privada y su relación con la creadora de contenido, Nathalie Monsalve - crédito Jorge Rausch/ Instagram.

Con el paso del tiempo, Monsalve realizó un análisis introspectivo sobre sus decisiones y la manera en que estas influyeron en sus relaciones amorosas. “Yo siento que yo daba muy poquito en esa relación y él daba mucho, siento que es porque teníamos una dinámica como papá e hija, por el hecho de la diferencia de edad y de que me vio sufrir mucho con lo de mi papá y sentía que tenía que protegerme”, explicó en su publicación.

La sinceridad de Nathalie Monsalve provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes utilizaron la sección de comentarios para manifestar su apoyo y compartir experiencias similares con finales muy diferentes a los de la influencer.

Entre los mensajes destacados se encuentran: “Qué admirable es tener esa capacidad de autoanálisis”; “Reconocerlo, como lo estás haciendo es el primer paso para avanzar 🥰“; “Lo importante es reconocer que no era balanceada la relación. Y estas palabras para él deben ser un respiro!”, entre otros.

Temas Relacionados

Nathalie Monsalve Jorge Rausch Diferencia de edadJurado Masterchef CelebrityExpareja Jorge RauschColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados El Dorado Mañana de hoy 6 de octubre: los números ganadores

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana de

El camino de la selección Colombia para llegar a la final en el Mundial Sub-20: Sudáfrica, el primer rival de la lista en octavos de final

La Tricolor terminó líder del grupo F tras sumar cinco puntos en tres partidos, por lo que su rival será la selección clasificada en el segundo puesto del grupo E

El camino de la selección

Coalición Fuerza de las Regiones propuso una consulta entre precandidatos independientes en marzo para elegir candidato único a la Presidencia

Infobae Colombia habló con los cuatro precandidatos de la Fuerza de las Regiones, quienes explicaron las razones para hacer el llamado a los demás aspirantes a la presidencia

Coalición Fuerza de las Regiones

Indignación en Medellín por asesinato de menor de 14 años, por otra adolescente: esto se sabe

Según testigos presenciales, una discusión surgió entre dos grupos conformados por varias niñas y terminó con dos jóvenes menores de edad atacando a la víctima, en el barrio Manrique

Indignación en Medellín por asesinato

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Trasladan a Pasto al adolescente de 15 años que le disparó al político en Bogotá

El menor de edad tendrá que cumplir una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro especializado bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Trasladan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio manipuló la tabla

Yeferson Cossio manipuló la tabla ouija en Armero y en video quedó registrado el momento de pánico que vivió: “Sentía que se me inflaba el pecho”

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Marcela Reyes confirmó que perdió un hijo cuando era pareja de B King: “Él era mucho más sensible”

Hermana de B King ‘cerró su ciclo’ con palabras de amor y fortaleza: “Brilla en el cielo bebé”

Deportes

Yerry Mina fue desconvocado de

Yerry Mina fue desconvocado de la selección Colombia por lesión: este será el reemplazo del defensor para los partidos contra México y Canadá

El camino de la selección Colombia para llegar a la final en el Mundial Sub-20: Sudáfrica, el primer rival de la lista en octavos de final

Miguel Borja alcanzó histórico récord que le pertenecía a Juan Pablo Ángel a pesar de la derrota de River Plate

Así es la medalla que reciben los jugadores convocados a la selección Colombia: llegaron los primeros futbolistas a la concentración en Texas

Así fue el polémico penalti con el que Atlético Nacional salvó un punto contra Boyacá Chicó: “No era penal”