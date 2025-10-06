Medellín abrió más de 6.000 cupos para cursos de inglés gratuitos: así puede participar

La Alcaldía de Medellín abre más de 6.000 cupos para cursos de inglés gratuitos en el marco de la estrategia Medellinglish - crédito Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín activó la apertura de más de 6.000 nuevos cupos para la formación en inglés como parte de Medellinglish, estrategia diseñada para posicionar la ciudad como un distrito bilingüe y potenciar las competencias comunicativas en una segunda lengua.

De acuerdo con la Administración distrital, el programa ofrece formación en los niveles A1, A2, B1 y B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (Mcer), y busca fortalecer el acceso a oportunidades laborales y de desarrollo personal.

El programa Medellinglish ofrece formación en niveles A1, A2, B1 y B2, con modalidad semipresencial y experiencias inmersivas - crédito Alcaldía de Medellín

Según lo anunciado por la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, esta iniciativa tiene como objetivo “posicionar a Medellín como un distrito bilingüe. Con cursos prácticos e inmersivos, los ciudadanos podrán practicar su inglés fuera del aula, llevarlo al siguiente nivel y así mejorar sus oportunidades de empleo y crecimiento personal. Súmate a esta apuesta por el talento y el progreso de Medellín”.

Las inscripciones para Medellinglish estarán abiertas hasta completar los cupos disponibles. La oferta integra un modelo semipresencial, con 70% de actividades presenciales y 30% virtuales, lo que facilita el acceso a quienes requieren horarios o modalidades flexibles. El proceso está dirigido a personas entre 16 y 59 años que residan en Medellín y sus corregimientos, quienes podrán acceder a experiencias prácticas orientadas al deporte, arte, cultura y actividades comunitarias. Estas vivencias inmersivas crearán escenarios reales para el ejercicio del idioma en contextos cotidianos y significativos.

Los ciudadanos interesados en participar por algunos de los cupos ofertados pueden registrarse en el portal oficial de la ciudad: www.medellin.gov.co, sitio en el que hallarán información detallada sobre el alcance y metodología del programa.

La formación en inglés busca fortalecer el acceso a oportunidades laborales, académicas y la proyección internacional de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Cupos de inglés en Sapiencia

Como parte de las acciones para ampliar el acceso a la formación en idiomas, la administración, a través de Sapiencia – Agencia de Educación Postsecundaria, lanzó también una convocatoria para 5.000 cupos de cursos virtuales de inglés especialmente dirigidos a la comunidad general y al personal del sector turístico. Esta capacitación estará a cargo de la Ciudadela Digital Medellín e incluye programas de inglés inicial, intermedio para ciudadanos y básico para trabajadores de turismo.

El director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, indicó: “Seguimos ampliando oportunidades para que nuestros ciudadanos se preparen sin costo y con calidad. Con esta nueva oferta de inglés, buscamos que más jóvenes y adultos fortalezcan sus competencias y estén mejor preparados para acceder a empleos, avanzar en su formación académica y aprovechar las dinámicas de un mundo cada vez más globalizado”.

Sapiencia lanza convocatoria para 5.000 cupos en cursos virtuales de inglés dirigidos a la comunidad y al sector turístico - crédito Sapiencia

En la convocatoria podrán inscribirse personas mayores de 15 años que residan o acrediten un año de residencia en Medellín, tengan acceso a internet y conocimientos básicos en manejo de computador o dispositivos. Los tres cursos pondrán a disposición un contenido virtual flexible, permitiendo a los participantes avanzar a su propio ritmo.

La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María Mejía, señaló que “continuar con las capacitaciones y la formación en inglés básico para el personal turístico de la ciudad es fundamental, porque nos permite ofrecer una mejor experiencia, servicios de calidad y atención personalizada a quienes nos visitan de otras partes del mundo. Con esto, no solo se fortalece la comunicación y la cercanía con los visitantes y turistas, sino que también proyecta a Medellín como un destino internacional”.

Las inscripciones para estos cursos, disponibles hasta el 17 de octubre a las 4:00 p. m., pueden realizarse a través de arrobamedellin.edu.co. Desde sus canales oficiales, el distrito señaló “Con este esfuerzo, la ciudad reafirma su compromiso con el bilingüismo como un pilar para la proyección internacional, la inclusión social y el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo”.