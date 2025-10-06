Martha Peralta calificó a María Fernanda Cabal como “recicladora de noticias”, tras replicar denuncias sobre el escándalo de la Ungrd

La senadora Martha Peralta y la senadora María Fernanda Cabal protagonizaron un nuevo escándalo en las redes sociales - crédito @MarthaPeraltaE/X - Colprensa

En lo que podría considerarse un nuevo episodio en el registro de señalamientos mutuos, la senadora Martha Peralta, de la bancada del Pacto Histórico, protagonizó una enérgica respuesta contra la congresista y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, tras la difusión de nuevas denuncias sobre el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En respuesta a las publicaciones de la congresista de la oposición, que solo replicó una información en la que fue mencionada la legisladora oficialista, Peralta explotó. Y dedicó un contundente mensaje a la vallecaucana por haberle dado difusión al citado artículo que desató una controversia que, en principio, no parecía tener mayor despliegue; pero que tuvo su impacto en redes sociales.

“Ay, senadora María Fernanda Cabal, recicladora de ‘noticias’. Ojalá reciclara la noticias que sí están comprobadas y que todo el país conoce por compra de testigos, fraude procesal, soborno, vínculos con el narcotráfico, paraísos fiscales y acumulación irregular de tierras. Y mírese bien los de compra de votos, que ahí tiene mucho por reciclar”, escribió Peralta, que aspirará de nuevo al Congreso.

A su vez, en la prolongación de su texto, la guajira fue insistente. “Concéntrese en su campaña, que por eso debería estar preocupada: va perdiendo con el peor candidato que tienen, y el perfecto para que nosotros lo derrotemos. La gente debería dejar de preocuparse por defender negocios billonarios que financiaron por años a muchos privados con dineros públicos”, agregó Peralta.

Y puntualizó cómo Cabal estuvo más interesada en lucrativos tratos como el que habrían estelarizado las EPS, que cayeron en corrupción. “Están desesperados porque saben que voy a defender las reformas con todo. Pero no nos van a distraer. ¡No quieren es perder su financiación! ¡Esa es la verdad!”, puntualizó la congresista del Pacto Histórico en su fuerte declaración.

¿Cuál fue la publicación de María Fernanda Cabal que desató la furia de Peralta?

La controversia tuvo su génesis cuando la senadora del Centro Democrático compartió un enlace de la revista Semana que involucraba a Peralta en presuntas irregularidades. “Exclusivo: Olmedo López confesó cómo Martha Peralta habría direccionado contratos para la senadora Berenice Bedoya y así recibir su apoyo a la reforma pensional”, publicó Cabal, citando literalmente el titular.

En el artículo se habló del testimonio de López entregado a la Fiscalía, en el que acusó a la senadora Berenice Bedoya por supuestamente solicitar contratos a cambio de respaldar la reforma pensional. Además, implicó a Luis Fernando Velasco, hoy exministro del Interior, como enlace directo en la repartición de contratos y cargos públicos para asegurar votos en el Congreso.

En su relato, el exdirector detalló que el 13 de junio de 2023 acudió al Senado por instrucción de Velasco para reunirse con Martha Peralta, y fue presentado a Bedoya —en ese entonces presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI)—. Según López, la congresista expresó su interés en gestionar contratos a través de la Ungrd y así “apoyar” a la Comisión Séptima del Senado frente a la reforma.

Según el exfuncionario, este respaldo se tradujo en entrega de contratos y puestos estatales. En ese orden de ideas, afirmó que, dos días después del debate, recibió documentos vía WhatsApp de Peralta con proyectos para viabilizar contratos a favor de Bedoya en los departamentos de Meta y Casanare, en los que la ASI tiene fuerte presencia política, y facilitaría en ese aspecto este avance.

A su vez, el exdirector entregó al ente acusador cuadros enviados por las congresistas que detallaban obras a convertir en contratos, a cambio de respaldo político en votaciones clave. Fue entonces cuando mencionó que su exasesor Pedro Rodríguez gestionaba estos trámites en coordinación con el Congreso; en especial con las congresistas que habrían sido incluidas.

En esta misma perspectiva, la declaración de López vincula de forma directa a Bedoya y Peralta con el direccionamiento de contratos desde la Ungrd, bajo el argumento de mantener la satisfacción de los congresistas; y reforzaría las acusaciones en el escándalo de desvío de recursos en la entidad, en el sentido de que hacen parte de la lista de los doce senadores que actualmente enfrentan investigaciones por presuntos hechos de corrupción.