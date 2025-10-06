Indignación en Medellín por asesinato de menor de 14 años, por otra adolescente: esto se sabe

La comunidad en el barrio Manrique, en Medellín, se encuentra consternada tras el asesinato de una adolescente de 14 años.
Valentina Rodríguez perdió la vida la noche del domingo 5 de octubre, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por completo, mientras compartía con amigas en un espacio público del barrio.
Según testigos presenciales, una discusión surgió entre su grupo y otro conformado por varias niñas que también estaban en el lugar. La situación escaló rápidamente y, en medio de la pelea, dos jóvenes menores de edad intervinieron y agredieron a las adolescentes.
