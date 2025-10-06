Colombia

Hospital psiquiátrico en Bucaramanga suspendió servicios de salud mental a afiliados de Nueva EPS

El conflicto financiero entre la aseguradora y el hospital psiquiátrico estaría basado en una deuda de más de 12.000 millones de pesos

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Desde el centro médico alegaron
Desde el centro médico alegaron múltiples deudas por parte de la EPS- crédito Hospital Psiquiátrico San Camilo

La atención en salud mental en Bucaramanga enfrenta una nueva dificultad tras la decisión del Hospital Psiquiátrico San Camilo de suspender temporalmente los servicios a los afiliados de Nueva EPS.

La medida, que responde a una cartera vencida superior a 12.855 millones de pesos y al incumplimiento de pagos estipulados en el Decreto 0489 de 2024, limita la atención únicamente a casos de urgencia, lo que deja en incertidumbre a cientos de usuarios que dependen de este centro hospitalario.

Según el comunicado de la institución, la suspensión afecta a todos los afiliados de Nueva EPS y se aplica desde la fecha del anuncio, aunque no se especifica el día exacto de inicio.

El hospital aclaró que, en cumplimiento de la normatividad vigente, solo se mantendrá la atención de urgencias para estos usuarios.

Nos vemos en la necesidad de suspender la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS, garantizando únicamente la atención de urgencias”, expresó la entidad en su pronunciamiento oficial.

Desde el Hospital Psiquiátrico San
Desde el Hospital Psiquiátrico San Camilo han mencionado múltiples inconvenientes por la alta afluencia de pacientes- crédito Hospital Psiquiátrico San Camilo

La decisión se fundamenta en la falta de pago por parte de la entidad promotora de salud, a pesar de las reiteradas gestiones legales y administrativas realizadas por el hospital para obtener el desembolso de los recursos adeudados.

El monto de la deuda, que supera los 12.855 millones de pesos, ha generado una presión financiera insostenible para la E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo, que señala el incumplimiento de los compromisos establecidos en el Decreto 0489 de 2024 como causa principal de la crisis.

Esta situación compromete la estabilidad financiera del hospital y afecta de manera directa la atención en salud mental de cientos de usuarios en Santander.

La atención a los usuarios
La atención a los usuarios ha empeorado debido a problemas internos y económicos - crédito Leonardo Duque

La interrupción de los servicios representa un riesgo para la continuidad de tratamientos y el bienestar de quienes requieren atención especializada, en un contexto donde la demanda de servicios de salud mental ha ido en aumento.

Frente a ello, el Hospital Psiquiátrico San Camilo ha solicitado la intervención de las autoridades nacionales y regionales.

En su comunicado, la institución exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría de Salud de Santander a acompañar el proceso y buscar soluciones que permitan restablecer la prestación de servicios y asegurar la viabilidad financiera del hospital.

Nueva EPS reorganiza su red
Nueva EPS reorganiza su red de atención y termina contratos con varias IPS en Colombia - crédito Colprensa

La Nueva EPS afronta múltiples problemas económicos

La Nueva EPS tiene deudas muy grandes con hospitales y clínicas. En octubre de 2024 la cartera vencida de la EPS (es decir, lo que debe pagar, pero no lo ha hecho aún) estaba en torno a $10.4 billones, lo que representaba un aumento del 55.2% respecto a diciembre de 2023.

En Antioquia, por ejemplo, hay hospitales públicos que no han recibido los pagos correspondientes a varios meses, o los han recibido incompletos.

En el Eje Cafetero (departamentos como Risaralda, Quindío, Caldas), la deuda supera los 260.000 millones de pesos con hospitales públicos, lo que ha llevado a que se declare Alerta Roja Hospitalaria.

Algunos hospitales han dejado de atender a usuarios de la Nueva EPS, especialmente para los servicios no urgentes, debido a que la EPS no ha cumplido los giros que le debe. Esto ocurre tanto en Antioquia como en otros departamentos.

En Caldas, por ejemplo, el Hospital Universitario de Caldas, el Hospital San Félix de La Dorada y la Clínica Avidanti han suspendido servicios a afiliados de la Nueva EPS por deudas que las instituciones catalogan como millonarias.

También se han presentado casos de terminaciones de contratos: la Fundación Clínica Shaio en Bogotá anunció que terminó su contrato con la Nueva EPS por una deuda acumulada de cerca de 95.527 millones de pesos

La falta de pago afecta el funcionamiento de los hospitales: hay problemas para pagar salarios, servicios públicos, insumos médicos y mantener el personal. En algunos casos, se advierte que los hospitales funcionan “al borde del colapso financiero”.

