Colombia

Corte Suprema escuchará a Gustavo Petro, Francia Márquez y María José Pizarro en el proceso contra Miguel Polo Polo por acto simbólico sobre falsos positivos

Según el alto tribunal, los testimonios de estas figuras podrían dar indicios sobre las consecuencias de las publicaciones del representante afro

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La Corte Supremo anunció que
La Corte Supremo anunció que escuchará el testimonio del presidente Gustavo Petro, la vicepresidente Francia Márquez y la senadora María José Pizarro - crédito Colprensa

El proceso de la Corte Suprema contra el representante a la Cámara afro, Miguel Polo Polo, por el delito de hostigamiento agravado ―tras su intervención en un acto simbólico de las madres de los falsos positivos en Bogotá―, da sus primeros pasos con el anuncio del alto tribunal de citar a varias figuras para que entreguen su testimonio sobre la conducta del congresista.

El tribunal informó que tomará declaración oficial al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a la senadora María José Pizarro. Esto ocurre luego de que fuera rechazada la solicitud de nulidad presentada por la defensa del congresista. Para la Corte, los testimonios de estas figuras de la vida nacional son relevantes, dado que son los principales señalados en la publicación por la que se investiga al representante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La investigación formal contra Polo Polo se originó por dos publicaciones en su cuenta oficial en la red social X, el 14 de noviembre de 2023. Uno de los mensajes fue publicado a la 1:05 p. m. y contenía la frase: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañada de un video que mostraba la quema de una bandera guerrillera del Movimiento M-19, al que perteneció el presidente Petro en su juventud.

El segundo mensaje fue publicado a las 7:37 p. m. e incluía un video en el que se veía a Polo Polo prender fuego a la misma bandera mostrada horas antes, así como una imagen del rostro del jefe de Estado.

En cuanto a las figuras que serán escuchadas en declaración oficial, el tribunal fue enfático en que sus testimonios podrían aportar indicios sobre si las publicaciones del representante han tenido consecuencias para la vida e integridad de las personas a las que constantemente dirige fuertes señalamientos.

El alto tribunal explicó los
El alto tribunal explicó los motivos por el que se le abrió investigación formal al representante - crédito Corte Suprema

Frente al caso puntual del jefe de Estado y de la senadora del Pacto Histórico, la Corte aseveró que las palabras que entregue como parte de la investigación en contra del congresista no pueden incluir opiniones o percepciones personales sobre la figura de Polo Polo, sino que deben limitarse únicamente a los hechos que trata el proceso judicial.

“No obstante, la Sala se aparta del planteamiento formulado por la defensa en cuanto a que el testigo emita opiniones o percepciones personales, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley 600 de 2000, el declarante únicamente podrá referirse a hechos que le consten y que tengan relación con el objeto de investigación”, indicó el tribunal.

Cabe destacar que en el momento en que se conocieron las publicaciones del representante, el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, comunicó en su cuenta de X la presentación de una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el representante, argumentando la presunta comisión de delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados.

En el video por el
En el video por el que se le abrió investigación al representante se le ve desechando un homenaje a los falsos positivos - crédito @MAFAPOCOLOMBIA - @MiguelPoloP/X

Según Cepeda, la conducta de Polo Polo constituyó una afrenta contra las ‘Madres de Soacha’ durante el homenaje a sus hijos en el Congreso de la República, por lo que podría dar lugar a acciones judiciales en contra del representante por los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados.

Por su parte, la senadora María José Pizarro, una de las figuras que será escuchada por el alto tribunal, expresó su respaldo a la denuncia de Cepeda y enfatizó la importancia de proteger los derechos de las víctimas y sus familias.

Los senadores Iván Cepeda y
Los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro rechazaron las acciones de Polo Polo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

“Los asesinatos de jóvenes, para presentarlos como bajas en combate, son crímenes de lesa humanidad. Sus madres no pueden ser revictimizadas por personas que dicen ostentar un cargo público, quienes hemos luchado por la memoria, la verdad y la justicia en el inmenso movimiento de víctimas, no aceptaremos este tipo de comportamientos”, indicó en su momento la congresista.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloMaría José PizarroFrancia MáquezGustavo PetroFalsos PositivosCorte SupremaColombia-Noticias

Más Noticias

Super Astro Sol resultados 6 de octubre: número y signo ganador del último sorteo

Con 500 pesos se tiene la capacidad de obtener miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Super Astro Sol resultados 6

La decisión del Gobierno Trump de retirar armas de la Casa de Nariño “no afecta para nada” la seguridad de Petro, dijo el ministro de Defensa

Pedro Sánchez se refirió a la eliminación del apoyo de seguridad en el palacio presidencial, una dependencia a la cual el presidente expresó su desacuerdo

La decisión del Gobierno Trump

María Fernanda Cabal denunció millonario derroche del Gobierno Petro en la ‘Casa Colombia’, en Japón: más de USD11 millones gastados

La legisladora acusó a la administración gubernamental de despilfarrar el erario en la Expo Osaka 2025, al resaltar que el dinero destinado a la Casa Colombia, en Japón, no se tradujeron en beneficios concretos para el país

María Fernanda Cabal denunció millonario

Qué es “arconte”, la palabra que usó Gustavo Petro para señalar al presidente de la Corte Constitucional, a Álvaro Uribe y defender la bandera Guerra a Muerte

En diferentes publicaciones en X, el presidente Gustavo Petro utilizó el terminó “Arconte” para cuestionar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y al expresidente Álvaro Uribe

Qué es “arconte”, la palabra

Emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles: hermana del artista compartió el video en redes sociales

Stefanía Agudelo, hermana del cantante colombiano, publicó el video en el que se ve a la perrita inmóvil, con la mirada fija en las fotografías y velas que conforman el homenaje póstumo del artista asesinado en México

Emotiva imagen de la mascota
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Emotiva imagen de la mascota

Emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles: hermana del artista compartió el video en redes sociales

El mensaje del comediante Jeringa a Johana Velandia: “Un poquito de respeto entre colegas no le cae mal a nadie”

Pautips expone su visión sobre la maternidad y la infertilidad: “Viví soledad, frustración y culpa”

Yina Calderón aclaró video en concierto de Luis Alfonso en el que aparece tomada y llorando: “Se mató el amor de mi vida”

Yeferson Cossio manipuló la tabla ouija en Armero y en video quedó registrado el momento de pánico que vivió: “Sentía que se me inflaba el pecho”

Deportes

Millonarios vs. América de Cali:

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Esta es la razón por la que Unión Magdalena no ha descendido como Envigado, pese a tener peor promedio

Alfredo Morelos confesó que hizo trampa: se tiró en el penalti sancionado a Atlético Nacional contra Boyacá Chicó

Yerry Mina fue desconvocado de la selección Colombia: cuál es la lesión que lo aleja de la ‘Tricolor’ frente a México y Canadá y quién sería el remplazo

Este es el camino que debe recorrer la selección Colombia para llegar a la final en el Mundial Sub-20: Sudáfrica el primer rival