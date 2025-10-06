Congresista del Centro Democrático estalló contra Gustavo Petro al llamarlo “delirante”: esta fue la razón

Para el congresista Andrés Forero, el jefe de Estado actúa con ligereza frente a tragedias locales - crédito Jesús Aviles/ Infobae Colombia

El representante a la Cámara Andrés Forero, integrante del partido Centro Democrático, cuestionó al presidente Gustavo Petro por concentrarse en asuntos internacionales relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina.

El congresista señaló que el mandatario ignora los problemas internos que afectan a Colombia y calificó su comportamiento como “delirante”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Forero se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X. En su publicación, afirmó: “Delirante. @petrogustavo anda dedicado a tiempo completo a compartir mensajes sobre Gaza, como si en Colombia no hubiera problemas. Lo más triste de todo es que el único mensaje reciente sobre el país victimizó a la familia del soldado que se quitó la vida (sic)”.

Andrés Forero acusó a Petro de usar una tragedia familiar para promover una reflexión política - crédito @AForero/X

El mensaje hizo alusión a las reiteradas intervenciones del presidente Petro en favor de Palestina, incluyendo su participación en la Asamblea General de la ONU, sus múltiples publicaciones relacionadas con el conflicto en Gaza, y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel; el jefe de Estado solicitó públicamente que representantes israelíes salieran del país, lo cual provocó reacciones dentro y fuera del país.

Forero sostuvo que la atención del presidente hacia estos temas no corresponde con las prioridades de los colombianos. Según su crítica, mientras la violencia aumenta en varias regiones del país y los ciudadanos enfrentan dificultades económicas, el mandatario dirige sus esfuerzos a una agenda internacional.

El congresista también hizo referencia a un episodio ocurrido durante una ceremonia de ascensos en la Policía Nacional, en la que el presidente Petro se refirió al caso de un soldado que, según relató, se habría suicidado por una decepción amorosa.

La ruptura diplomática con Israel y los constantes mensajes sobre Gaza generaron molestia entre sectores políticos en contra de Gustavo Petro - crédito Presidencia

Durante su discurso, el mandatario dijo: “¿Por qué se suicida un soldado por amor? Amaba a su novia, no sé si era su novia, y se mató por ella. No compitió, como nos toca a los hombres, por la mujer.”

Y agregó: “El dinero es la base del mantenimiento en estas sociedades. No se le puede exigir a un soldado o patrullero que vaya a arriesgar su vida si no cuenta con el mínimo digno.”

Forero consideró que ese tipo de declaraciones utilizan el dolor de una familia para justificar una idea política. Criticó que esa intervención fue una de las pocas veces en las que el presidente se refirió a una situación nacional en días cercanos a su publicación.

El presidente sugirió que el joven soldado Carlos José Mejía se suicidó por amor - crédito Marckinson Pierre/Reuters

Controversia por muerte de soldado y las declaraciones del presidente Petro

La muerte del soldado profesional Carlos José Mejía, ocurrida en el municipio de Curumaní (Cesar), desató un intenso debate nacional, especialmente por los comentarios del presidente Gustavo Petro en redes sociales, los cuales fueron calificados por muchos como ‘indolentes’.

En uno de ellos, Petro indicó que se refería al “enamoramiento” y no al amor familiar: “Cuando me referí al amor en el caso del joven soldado que se suicidó, no me referí al amor familiar, sino al amor hacia la mujer, es decir, el enamoramiento, que es de lo más bello que pueda sentir un ser humano”.

También dirigió un mensaje al padre del joven, Luis Carlos Mejía, al que le ofreció una visita: “Quiero visitarlo y mirar en qué puedo ayudar. Espéreme allá para que conversemos en alguna mesedora”.

Gustavo Petro se pronunció sobre el suicidio de un soldado, al decir que fue por "amor" - crédito @petrogustavo/X

No obstante, el padre del soldado respondió en video, expresando su rechazo: “A usted, presidente Gustavo Petro, no tengo por qué recibirlo en mi casa, porque no necesito nada de usted, de su gobierno. (...) Le puedo garantizar, presidente, que si alguna cosa no le faltó a mi hijo fue amor”.

El video que publicó el video del soldado tras los hechos que se reportaron en Curumaní, Cesar - crédito red social X

Petro cerró sus publicaciones reflexionando sobre el dolor emocional: “Los dolores que a mí más me han hecho sufrir, no fueron los de la tortura, fueron los del amor. Y entiendo al soldado costeño que se mató por amor”.

La polémica continúa en redes sociales, donde se discute el tono, el momento y el contenido de las palabras del presidente frente a una tragedia personal que tocó a muchos colombianos.