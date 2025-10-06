Colombia

Anuncian cierres y desvíos en TransMilenio, en Bogotá, por demolición de puentes en la calle 13: los detalles

El operativo de implosión afectará estaciones clave y rutas del sistema, con restricciones de acceso y evacuaciones en la zona, en un esfuerzo por acelerar la renovación vial y garantizar la seguridad de los habitantes

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La implosión controlada de los
La implosión controlada de los puentes de la calle 13 en Bogotá busca acelerar la renovación vial de la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

El domingo, 12 de octubre de 2025, Bogotá será escenario de una operación de alta complejidad: la implosión controlada de los puentes vehiculares ubicados en la intersección de la avenida de Las Américas con calle 13, un sector estratégico que conecta también con la calle Sexta y la carrera 50 en la localidad de Puente Aranda.

Esta intervención, orientada a permitir la renovación integral de la nueva calle 13 y el mejoramiento de la infraestructura vial capitalina, implicará modificaciones temporales en la operación del sistema de transporte público y un despliegue de seguridad sin precedentes en la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cierre temporal de estaciones
El cierre temporal de estaciones de TransMilenio y desvíos en rutas afectarán la movilidad durante la demolición - crédito Alcaldía de Bogotá

Como parte de las medidas de prevención necesarias para este procedimiento, las estaciones de TransMilenio Distrito Grafiti y Puente Aranda —ambas en la troncal Américas— suspenderán sus servicios en horarios específicos ese día.

De acuerdo con la información oficial, la estación Distrito Grafiti permanecerá cerrada de 5:00 a. m. a 2:00 p. m., mientras que Puente Aranda dejará de operar entre 8:00 a. m. y 2:00 p. m. La reapertura de las estaciones podría adelantarse en caso de que los trabajos de remoción de escombros concluyan antes del tiempo previsto y se verifique la seguridad para los usuarios.

Durante la jornada, los servicios A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5 omitirán ambas paradas, aunque el resto de las rutas y estaciones de la troncal mantendrán su funcionamiento habitual.

Los retornos de los servicios estarán habilitados en la estación Carrera 43 - COMAPAN (al oriente) y en la estación Pradera - Plaza Central (al occidente). Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación mediante la TransMiApp, recargar la tarjeta TuLlave por canales digitales y mantenerse informados a través del canal oficial de WhatsApp del sistema.

Datos sobre la implosión de los puentes de la Calle 13

La Alcaldía de Bogotá realizará
La Alcaldía de Bogotá realizará la primera implosión controlada de puentes vehiculares en la ciudad para demoler la intersección de Puente Aranda - crédito Secretaría de Movilidad

El proceso técnico de la implosión de los puentes de la calle 13 contempla la ejecución de más de 4.550 perforaciones sobre los tableros y las 35 columnas de los pasos elevados, en las que se instalará induGel, un material gelatinoso de uso industrial diseñado para detonaciones seguras y controladas. Todo el evento tendrá una duración estimada máxima de 12 segundos y, para garantizar la integridad de los habitantes y bienes circundantes, se ejecutará un plan de seguridad estructurado en tres anillos de aislamiento progresivo.

El primer anillo, con un radio de 50 metros, implica la restricción completa de personas, animales y bienes debido al riesgo de fragmentos dispersos; el segundo, de 100 metros, requerirá la evacuación total de viviendas y vehículos cercanos; mientras el tercero, hasta los 150 metros, estará reservado exclusivamente para personal autorizado y equipos de emergencia, sin permitir la presencia de espectadores ni tránsito no esencial.

Las labores de seguridad y evacuación comenzarán a las 7:00 a. m., incluyendo la protección y gestión de la fauna local, en particular las especies de aves del entorno. De acuerdo con la planificación ambiental, 178 árboles ya han sido reubicados y se cuenta con protocolos para el manejo y ahuyentamiento o traslado de fauna pequeña antes del evento. Todo el material resultante de la demolición, estimado en 7.900 metros cúbicos de escombros, será reutilizado en la misma obra con el fin de reducir los residuos y promover la sostenibilidad.

El material demolido será reutilizado
El material demolido será reutilizado en la obra y se han tomado medidas ambientales como la reubicación de árboles y manejo de fauna - crédito Secretaría de Movilidad

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la decisión de emplear una implosión controlada obedece al objetivo de acelerar el avance del proyecto de la nueva calle 13, evitando un año adicional de obra que habría requerido una demolición convencional.

“La transformación de Bogotá no para. Estamos en un punto clave de lo que será el inicio de la nueva calle 13, en los puentes que vamos a demoler de manera controlada mediante una implosión (…) Lo que nos permitirá reducir el tiempo de obra; si lo hacíamos con demolición convencional nos iba a tomar un año más”, precisó el mandatario durante el anuncio.

El equipo de atención en vía de TransMilenio y los organismos de emergencia estarán presentes durante toda la jornada para orientar a los usuarios y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad. La administración distrital exhorta a la ciudadanía a seguir las instrucciones oficiales, planificar sus viajes y colaborar con la operación, la cual representa un hito para la movilidad y modernización de la infraestructura vial en Bogotá.

Temas Relacionados

Implosión controlada TransMilenio Carlos Fernando Galán Alcaldía de Bogotá Puente Aranda Avenida de Las Américas Infraestructura vial Calle 13 SeguridadServicio públicoColombia-Noticias

Más Noticias

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

El ídolo samario dio a conocer la instancia en la que espera ver al combinado patrio, de cara a la próxima cita orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá

Pibe Valderrama sentenció a la

Petro dijo que la ‘Casa Colombia’ en Japón “no fue para vender lechona”, en respuesta a dura crítica de María Fernanda Cabal, quien lo acusó de despilfarro

El presidente defendió el proyecto en Expo Osaka 2025, con cifras de visitantes, negocios cerrados y oportunidades comerciales; habló de más de USD44 millones en acuerdos

Petro dijo que la ‘Casa

Sura busca quedarse con Protección: ya le puso precio a sus acciones y la movida ya sacude las pensiones de los colombianos

El proceso regulatorio avanza mientras se debate el impacto de la concentración y la liquidez para los inversionistas

Sura busca quedarse con Protección:

Cuatro de cada diez homicidios en Bogotá comienzan por una discusión: autoridades presentaron estrategia para reducir casos

La Administración distrital impulsa una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de la reflexión y el autocontrol, con el objetivo de disminuir riñas y agresiones que terminan en tragedias fatales

Cuatro de cada diez homicidios

El pueblo a dos horas de Medellín que tiene varias maravillas escondidas: si le gusta la aventura no se puede quedar sin visitarlo

El municipio más pequeño y joven del suroeste antioqueño ofrece experiencias auténticas, rutas de senderismo, avistamiento de aves y una vibrante vida cultural, posicionándose como opción preferida para escapadas cortas

El pueblo a dos horas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Las series de Netflix Colombia

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles: hermana del artista compartió el video en redes sociales

El mensaje del comediante Jeringa a Johana Velandia: “Un poquito de respeto entre colegas no le cae mal a nadie”

Pautips expone su visión sobre la maternidad y la infertilidad: “Viví soledad, frustración y culpa”

Yina Calderón aclaró video en concierto de Luis Alfonso en el que aparece tomada y llorando: “Se mató el amor de mi vida”

Deportes

Pibe Valderrama sentenció a la

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”

Iván Mejía celebró ausencia de Yerry Mina de la selección Colombia: “El bolardo…”

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Esta es la razón por la que Unión Magdalena no ha descendido como Envigado, pese a tener peor promedio