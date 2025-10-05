Colombia

Nicolás Petro denunciará a Francisco Barbosa por presunto intento de extorsión a Gustavo Petro: " El objetivo es tumbar al presidente"

El hijo del presidente Gustavo Petro afirmó que detrás de su caso existe una supuesta trama de persecución política y arbitrariedad judicial

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Nicolás Petro anunció que interpondrá
Nicolás Petro anunció que interpondrá acciones legales en contra de Francisco Barbosa, exfiscal general - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/@Asobancaria/X

Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, anunció que interpondrá una denuncia formal contra el exfiscal general Francisco Barbosa, al que responsabiliza de intentar extorsionar al presidente de la República a cambio de favores políticos en la Fiscalía.

En entrevista con Cambio, el hijo del mandatario afirmó que su proceso judicial ha sido manipulado para fines políticos y mediáticos, señalando que el verdadero objetivo es “tumbar al presidente de la República”, según sus propios términos.

Según las declaraciones entregadas a Cambio, Nicolás Petro afirmó que la Fiscalía, medios de comunicación y adversarios políticos han utilizado su proceso para “destruirme a mí en lo personal, es un asesinato moral en contra mía y del presidente. El objetivo es tumbar al presidente de la República. Por eso ha habido tantas filtraciones ilegales”.

Nicolás Petro afirmó que la
Nicolás Petro afirmó que la Fiscalía, medios de comunicación y adversarios políticos han utilizado su proceso para supuestamente destruirlo - crédito Asamblea del Atlántico

Sobre los recursos financieros que recibió, Petro sostuvo que “nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá” y negó haber solicitado dinero con ese propósito.

Respecto a los nombres de los aportantes, señaló que “en el escrito de acusación la Fiscalía da unos nombres y, entre otras cosas, mete una cantidad de gente que nunca me entregó recursos. Lo importante es que se trató de dineros lícitos y debidamente reportados”.

Nicolás Petro denunció arbitrariedades durante su detención y el procedimiento llevado a cabo por el CTI. Describió: “Me cogieron arbitrariamente como si yo fuera Pablo Escobar y, peor aún, después lo filtraron a los medios de comunicación. Esa fue una estrategia de la Fiscalía aliada a la revista Semana y a Vicky Dávila para filtrar esas imágenes a la ciudadanía. Ahí se ven los abusos y las arbitrariedades”.

Al ser preguntado sobre la confesión de delitos en el búnker de la Fiscalía, Petro respondió a Cambio que fue sometido a presión psicológica y amenazas que lo llevaron a firmar una colaboración.

“El fiscal Mario Burgos constantemente me amenazaba en público y en privado. [...] En medio de esa presión y esa amenaza, dije: ‘Bueno, vamos a colaborar’. [...] La negociación era mi libertad. Me dicen que podía negociar y quedar libre o irme para la cárcel. Decidí negociar, pero fue una trampa”, indició el hijo mayor del presidente Petro.

El abogado Alejandro Carranza, que representa a Nicolás Petro, relató en la entrevista con Cambio que el exfiscal general Francisco Barbosa se habría reunido con el presidente Gustavo Petro y le habría ofrecido frenar el proceso penal contra Nicolás a cambio de que la vicefiscal Mancera permaneciera en la Fiscalía. Según Carranza, “eso era una especie de extorsión velada contra el propio señor presidente”.

El abogado de Nicolás Petro
El abogado de Nicolás Petro aseguro que el exfiscal general Francisco Barbosa se habría reunido con el presidente Gustavo Petro - crédito @razonmasfe/X/@nicolaspetrob/X

Petro y su defensa aseguraron que preparan una denuncia formal contra Barbosa: “Sí, estamos estructurando una denuncia y es que hay muchos hechos que se conectan”, declaró Carranza. Sostienen que este intento de presión constituye un hecho grave que, según sus palabras, busca afectar tanto al presidente como a su familia con fines políticos.

Nicolás Petro también denunció que la Fiscalía instrumentó montajes utilizando testigos y fuentes falsas. “Estamos denunciando que esa fuente falsa ha sido usada en 23 ocasiones en otros procesos. La Fiscalía debe investigar de fondo el hecho de que a los colombianos les están armando procesos con fuentes falsas”.

Rechazó haber gestionado contratos o presionado para asignación de puestos públicos y reiteró que, tras la explosión del escándalo, tanto personas de su entorno como algunos aliados lo han marginado: “Yo me di cuenta de que borraban las fotos conmigo en su Instagram. Como si yo no hubiese existido”.

Francisco Barbosa, exfiscal general de
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación - crédito Lina Gasca/Colprensa

Nicolás Petro concluyó su entrevista a Cambio solicitando garantías de imparcialidad de la Fiscalía y reiterando que, según su versión y la de su abogado, buscan justicia y no impunidad. El proceso seguirá su curso judicial, mientras que la denuncia contra Francisco Barbosa será presentada por supuesta extorsión al presidente de la República, según informó el citado medio de comunicación.

