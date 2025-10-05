Colombia

Incautaron 42 kilos de marihuana en cajas de mensajería en Cali: todo fue gracias a la acción de un canino de la Policía

Controles recientes de las autoridades han revelado métodos cada vez más sofisticados para el traslado de estupefacientes en la región, enfrentados por la labor de caninos entrenados y operativos en rutas intermunicipales

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
El canino, que fue vital
El canino, que fue vital para la incautación, posó ante las cámaras una vez concretado el operativo- crédito Policía Metropolitana de Cali/X

La reciente ofensiva contra el microtráfico en Cali arrojó resultados significativos: la Policía Metropolitana de la capital vallecaucana incautó 42 kilogramos de marihuana ocultos en cajas de mensajería, gracias a la intervención de Toro, un perro antinarcóticos entrenado en la detección de drogas.

De forma paralela, una persona fue capturada en la autopista Jamundí - Cali cuando transportaba 2.5 kilogramos de marihuana en un bus intermunicipal, como parte de los operativos de registro y control desplegados en la región.|

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hallazgo de los 42 kilogramos de marihuana se produjo durante inspecciones a encomiendas en bodegas del sector de Acopi, en Yumbo.

Toro, el canino especializado, detectó la presencia de estupefacientes en cuatro cajas de cartón, lo que permitió a las autoridades confiscar la droga antes de que fuera distribuida. En este caso, no se reportaron personas detenidas vinculadas al envío de la sustancia.

Mientras tanto, en el sur de Cali, los controles al transporte público intermunicipal permitieron la detención de un individuo que llevaba más de 2.5 kilogramos de marihuana en un bus que cubría la ruta Puerto Tejada - Cali.

Tras su captura, la persona quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que inició el proceso judicial correspondiente. Se prevé que el detenido comparezca ante un juez de control de garantías para la imputación formal del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y que permanezca bajo custodia hasta que la justicia determine su situación legal.

Las autoridades han intensificado los
Las autoridades han intensificado los controles durante los últimos meses- crédito Alcaldía de Cali

Operativos previos y métodos de ocultamiento

Y es que estos operativos recientes se suman a antecedentes en los que la Policía Metropolitana de Cali ha empleado perros antinarcóticos con éxito. Semanas atrás, Toro y otro canino llamado Tino participaron en la identificación de al menos 12.700 dosis de estupefacientes que iban a ser enviadas fuera de la ciudad hacia otros mercados del país.

En esa ocasión, las sustancias ilícitas se encontraban ocultas en canecas de basura y barriles de cartón, métodos que las redes de narcotráfico utilizan para eludir los controles y movilizar droga hacia el centro y norte de Colombia.

Toro es un golden retriever
Toro es un golden retriever especialista en detención de sustancias narcóticas - crédito @ServicioPolicia / X

La policía ha detectado que los traficantes recurren a diversas estrategias de ocultamiento, como el uso de cajas de mensajería, recipientes de desecho y barriles, para intentar burlar la vigilancia y transportar estupefacientes a otras regiones.

Los operativos de registro y control, apoyados por perros entrenados, han permitido identificar estas rutas y frustrar el traslado de drogas en diferentes modalidades de transporte.

En uno de los procedimientos más recientes, los perros antinarcóticos ingresaron a un camión repleto de paquetes listos para su distribución y, al escarbar entre ellos, alertaron a las autoridades sobre la presencia de sustancias ilícitas, lo que resultó clave para el éxito de la operación.

En Cali se han incautado
En Cali se han incautado múltiples cargamentos con sustancias alucinógenas - crédito Alcaldía de Cali

Se han incautado más de 700.000 kilos de droga en 2025

En lo que va de 2025, Colombia ha logrado cifras récord en la incautación de cocaína. Hasta el 25 de septiembre, el Ministerio de Defensa reportó 707.904 kilogramos de cocaína decomisada, frente a los 675.116 kg registrados en el mismo período de 2024, lo que supone un aumento cercano al 5%. Además, en agosto de 2025 ya se habían incautado más de 600 toneladas de droga en total, cifra que desde el Gobierno nacional describieron como histórica.

No solo ha crecido la cantidad de cocaína decomisada, también las operaciones han destruido una mayor cantidad de infraestructura asociada al narcotráfico. En los primeros nueve meses del año, se intervinieron 4.813 laboratorios clandestinos, lo que representa un aumento del 25% con respecto al mismo lapso de 2024.

Asimismo, la Armada Nacional reportó la incautación de más de 327 toneladas de cocaína en ríos, costas y mares, junto con 55 toneladas de marihuana, lo que refuerza la capacidad operativa sobre las rutas marítimas y fluviales.

Temas Relacionados

Microtráfico en CaliPolicía Metropolitana de CaliMarihuana incautadaPerros antinarcóticosFiscalía General de la NaciónYumboPuerto TejadaColombia-Noticias

Más Noticias

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en la segunda semana de octubre de 2025: expertos hicieron sus apuestas

Al cierre de la jornada del 3 de octubre, la divisa norteamericana perdió más de $23 y se situó por debajo de la línea de los $3.900

Qué pasará con el precio

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria

Colombia vs. Nigeria - EN

Juan Carlos Cárdenas explicó cómo será la apuesta de La Fuerza de las Regiones para transformar el poder en 2026: “Nunca se había visto en Colombia”

El exalcalde de Bucaramanga explicó en detalle para Infobae Colombia cómo se logró la consolidación de una propuesta que busca, desde las regiones, llegar al primer cargo de la nación y propender por una mejor distribución de recursos para el progreso de los territorios

Juan Carlos Cárdenas explicó cómo

Asguran que Nicolás Petro habría estado en Ibagué en evento presidencial: el mandatario respondió con evasivas y mensaje espiritual

Un periodista afirmó que el exdiputado del Atlántico viajó a la capital de Tolima, lo que habría violado las condiciones de su proceso judicial, pero el jefe de Estado pidió “amar y no odiar”

Asguran que Nicolás Petro habría

Ministro de Minas estalló contra Luisa Postres, la hija de María Fernanda Cabal: pidió inspección a su empresa tras polémica por oferta laboral

Luisa Lafaurie tuvo que disculparse a raíz del controvertido anuncio público en el que buscaba un ‘community mánager’ para su emprendimiento de repostería

Ministro de Minas estalló contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives felicita a su

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

Yina Calderón arremetió de nuevo en contra de La Jesuu y la vallecaucana ya planea una respuesta a la DJ: “Me da asco”

Laura de León compartió publicación en redes y encendió nuevamente el debate sobre su separación: Salomón Bustamante también habló

Nataly Umaña habría arremetido en contra de Marcos Alexandro Di Nunzio por declaraciones sobre supuesto romance

Deportes

Colombia vs. Nigeria - EN

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol