Colombia

Controladores aéreos denuncian caos en la Aerocivil tras alerta de Day Vásquez: “No es para celebrar”

Acdecta reveló varios fallos técnicos que afectan la seguridad operacional con soporte desde la Contraloría; el gremio afirmó que la Aeronáutica no atendió las advertencias internas

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Acdecta afirma que la Aerocivil
Acdecta afirma que la Aerocivil tiene graves problemas, luego de las advertencias de Day Vásquez sobre la institución aérea - crédito Alvaro Tavera / Colprensa - @dayvasquezcdd/Instagram

La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) rompió el silencio y confirmó la existencia de fallas e irregularidades dentro de la Aeronáutica Civil de Colombia; esto ocurrió después de que Day Vásquez —testigo clave en la investigación contra Nicolás Petro Burgos— alertara públicamente sobre una supuesta situación anómala dentro de la Aerocivil.

Su denuncia, aunque sin detalles precisos, encendió las alarmas en diferentes sectores, incluyendo el gremio de controladores aéreos, por lo que a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Acdecta hizo pública su preocupación.

La asociación no solo respaldó las advertencias, también presentó documentación oficial emitida por la Contraloría General de la República, en la que se reconocen deficiencias en la gestión de recursos, afectaciones a la seguridad operacional y demoras en la reposición de equipos críticos.

Acdecta acusó a Aerocivil de
Acdecta acusó a Aerocivil de ignorar las alertas internas y poner en riesgo la seguridad operacional - crédito @ACDECTAATC/X

“El hallazgo se comunica a la entidad y se traslada a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia”, indica el documento firmado por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría, en una carta con 14 páginas de contenido técnico y conclusiones administrativas.

Noticia en desarrollo...

