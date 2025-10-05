Colombia

Anuncian nuevas manifestaciones en Colombia en apoyo a Palestina el 7 de octubre: incluirá una velatón

En Bogotá, los organizadores planean hacer un plantón al frente de la Embajada de Estados Unidos. Las marchas fueron convocadas luego de que se registraran disturbios y actos de vandalismo contra la Andi en Bogotá y otras ciudades

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Las manifestaciones se llevarán a
Las manifestaciones se llevarán a cabo el 7 de octubre de 2025, fecha en la que se cumplen dos años del ataque perpetrado por el grupo terrorista palestino Hamas contra Israel - crédito Luisa González/Reuters

Por medio de un comunicado, el Frente de Acción por Palestina, la Comunidad Palestina de Colombia y distintas organizaciones y movimientos de Colombia, como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), anunciaron la convocatoria de una marcha nacional en solidaridad con Palestina.

Las manifestaciones se llevarán a cabo el 7 de octubre de 2025, fecha en la que se cumplen dos años del ataque perpetrado por el grupo terrorista palestino Hamas contra Israel (7 de octubre de 2023), en el que fueron asesinadas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Ese acto criminal derivó en una ofensiva por parte de las tropas israelíes en la Franja de Gaza que hoy ya deja más de 65.000 muertos, entre ellos civiles, según indicó el Ministerio de Salud gazatí.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con el Frente de Acción por Palestina y las demás organizaciones que promueven las marchas, en Bogotá, la jornada incluirá un plantón a partir de las 2:00 p. m. en la Embajada de Estados Unidos. Posteriormente, habrá una marcha desde las 4:30 hasta la Plaza de Bolívar. El cierre de la movilización contemplará actos culturales y una velatón. “Cada vela será un acto de memoria por los miles de palestinos y palestinas asesinadas”, indicaron.

Las manifestaciones tendrán lugar en
Las manifestaciones tendrán lugar en Bogotá y otras ciudades de Colombia - crédito @wilsonariasc/X

¿Por qué convocan a manifestaciones?

Debido a la crisis humanitaria que se vive en Gaza, donde, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Israel está cometiendo un genocidio, varios países, entre ellos Colombia, se han pronunciado para respaldar a la población palestina. Además, de acuerdo con el comunicado emitido por el Frente de Acción por Palestina, en diversas ciudades del mundo, como Sídney, París, Bruselas, Nueva York y Bilbao, han sido escenario de manifestaciones en las que la bandera palestina se ha convertido en símbolo de apoyo.

Llevamos dos años enteros observando en vivo y en directo la barbarie a la que se condena a los palestinos y palestinas en Gaza. En medio de un territorio devastado pueden existir más de 100 mil personas asesinadas, entre ellas, personal médico y humanitario, periodistas y deportistas, la mayoría, mujeres y niños en condición de indefensión -un niño muere cada hora en Gaza-”, se lee en el comunicado.

Más de 65.000 personas han
Más de 65.000 personas han muerto en Gaza - crédito Dawoud Abu Alkas/Reuters

Por otro lado, se estima que cerca de 200.000 personas han resultado heridas y dos millones han sido desplazadas. La destrucción abarca la casi totalidad de viviendas, escuelas, colegios, universidades e instituciones hospitalarias, que se encuentran en ruinas. Esto, aunado a una cruenta hambruna empeorada por algunas restricciones en el ingreso de alimentos a la Franja de Gaza. “Si las comunidades judías estuvieran siendo sometidas a condiciones similares, estaríamos diciendo exactamente lo mismo”, sostienen en el llamado.

Manifestaciones en favor de Palestina terminaron en disturbios

Gremios catalogaron las manifestaciones frente
Gremios catalogaron las manifestaciones frente a la Andi como actos de intimidación - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La convocatoria a estas marchas surge en un contexto complejo debido a manifestaciones y actos vandálicos que se registraron el 1 de octubre en Bogotá, frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que fue señalada por el Movimiento Global a Gaza de estar vinculada económicamente con Israel. Ese mismo escenario violento se presentó en Medellín y en Cali, donde también se registraron disturbios.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, condenó los hechos, mientras que distintas organizaciones y gremios expresaron su respaldo hacia la Asociación, rechazando los actos de vandalismo que se llevaron a cabo. Así lo hizo la Federación Nacional de Cafeteros en un comunicado.

“Los hechos ocurridos el día de ayer en contra de la ANDI constituyen un ataque inaceptable hacia un gremio que despierta todos los días para generar empleo y progreso en los hogares colombianos”, denunció.

La Federación Nacional de Cafeteros
La Federación Nacional de Cafeteros rechazó manifestaciones frente a la sede de la Andi en Bogotá - crédito @FedeCafeteros/X

La Alianza de asociaciones y gremios de Colombia (Aliadas) hizo lo propio condenando los actos de violencia perpetrados por encapuchados e instando a utilizar otras formas para la expresión de ideas y posturas. “Rechazamos, repudiamos y expresamos nuestra más profunda indignación frente al uso de la violencia y la intimidación en cualquiera de sus formas y bajo cualquier argumento”, indicó.

La Alianza Aliadas condenó los
La Alianza Aliadas condenó los actos de protesta que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2025 frente a la sede de la Andi en Bogotá - crédito @Alejo_Castan/X

Temas Relacionados

Marchas en Colombia BogotáPalestina Gaza Israel Embajada de Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Operativo contra piques ilegales de motos dejó seis heridos en el barrio La Macarena, Bogotá: este fue el balance

Habitantes de la zona intervinieron con palos y escaleras para impedir la huida de los participantes en la carrera clandestina, luego de registrarse la trifulca en el barrio de la localidad de Santa Fe

Operativo contra piques ilegales de

Por caída de ‘Fede’ en Medellín, en Ecuador la bancada de Daniel Noboa y la oposición chocaron: “El mérito es del Gobierno colombiano”

A raíz de la captura de Rolando Federico Gómez Quinde en la capital de Antioquia, la legisladora de la oposición, Viviana Veloz, armó la polémica tras el episodio en la Asamblea Nacional del Ecuador y la petición del presidente, Niels Olsen, de aplaudir por un minuto en reconocimiento a la labor de Noboa

Por caída de ‘Fede’ en

Petro se despachó contra Norma Hurtado por defender la ponencia alternativa de la reforma a la salud: “¿No sabe que es?”

El presidente aseguró que no permitirá que los recursos públicos sean utilizados para pagar las deudas de los dueños de las EPS

Petro se despachó contra Norma

Imagen reveló el momento exacto del ataque contra guardianes de cárcel La Modelo de Bogotá, que dejó un muerto

El reciente asesinato de dos funcionarios y varios heridos tras atentados en Bogotá y Palmira genera preocupación por la seguridad penitenciaria. Las autoridades investigan patrones y refuerzan medidas en centros carcelarios

Imagen reveló el momento exacto

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Mientras las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones en curso, las familias de las víctimas en Colombia piden que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables

Crimen de B-King y Regio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Crimen de B-King y Regio

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Marcela Reyes ya habría firmado para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2026: esto es lo que se sabe

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Paola Turbay reveló cómo se enteró del atentado perpetrado contra Miguel Uribe: “A alguien le pasó algo”

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Deportes

Selección Colombia habría tomado decisión

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Fortaleza vuelve a romper las redes con su particular sentido del humor: “Cuando vean un bus con el logo de forta, déjennos pasar que tenemos un partido”

Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver