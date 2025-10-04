Colombia

Petro se despachó contra Norma Hurtado por defender la ponencia alternativa de la reforma a la salud: “¿No sabe que es?”

El presidente aseguró que no permitirá que los recursos públicos sean utilizados para pagar las deudas de los dueños de las EPS

Carol Salazar

Por Carol Salazar

La congresista criticó al Gobierno por no respaldar la iniciativa - crédito @normahurtados/X

El presidente Gustavo Petro rechazó nuevamente la ponencia alternativa de la reforma a la salud presentada por las senadoras Norma Hurtado Sánchez, Lorena Ríos Cuellar y Ana Paola Agudelo García. El primer mandatario hizo un pronunciamiento en su cuenta de X en la que criticó la postura de la congresista Hurtado sobre la propuesta.

De acuerdo con la legisladora, en la iniciativa se propone que los recursos sean utilizados para estabilizar el sistema de salud, pagando enormes deudas a hospitales, clínicas y proveedores lo que se les debe. Hurtado afirmó que estos fondos se destinarán al pago de servicios ya prestados a millones de pacientes, cuyos médicos, enfermeras y demás trabajadores aún no han recibido ninguna remuneración por sus labores.

“Insistimos en que estos recursos no son un regalo, sino el oxígeno que necesitan los hospitales y los médicos para seguir funcionando”. Explicó, además, que la deuda con el sector es real y que el país la mantiene con quienes han garantizado la atención a los usuarios. “Son recursos que se le deben a ellos. La deuda existe y no la quieren reconocer. Y esto no cambiará por más distorsiones ni jugadas políticas o ideológicas”, expresó la congresista.

El presidente Gustavo Petro cuestionó a Norma Hurtado por la ponencia alternativa de la reforma a la salud y por poner en duda las intenciones del Gobierno de resolver la crisis en el sistema - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y suministrada a Infobae

La legisladora recordó que el 1 de septiembre de 2025, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud anunciaron un plan de estabilización para los giros de la red pública. El objetivo de ese plan, según Hurtado, era fortalecer la atención primaria, garantizar fondos a los hospitales, saldar deudas y facilitar el acceso a los servicios. “Si ese plan era bueno en septiembre, ¿por qué ahora resulta malo en nuestra ponencia alternativa? Planteamos lo mismo con los nuevos recursos”, sostuvo.

En ese sentido, la senadora aseguró que el Gobierno ha mostrado contradicciones“Confunde y reinarás”.

La respuesta del presidente: “No señora”

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas y señalamientos de la congresista, indicando que la ponencia alternativa es errada, toda vez que establece el uso de recursos públicos para el pago de obligaciones que son propias de las EPS –algunas inmersas en escándalos de posible corrupción, como la Nueva EPS– que son manejadas, en su mayoría, por privados.

La ponencia alternativa propone crear un Sistema Único de Información y un Sistema Nacional de Auditoría para vigilar el uso de recursos en tiempo real - crédito Senado de la República

El primer mandatario afirmó que no permitirá que el dinero de la ciudadanía sea utilizado para favorecer a los dueños de las entidades promotoras de salud. En consecuencia, cuestionó a Norma Hurtado y puso en duda su interés en apoyar a los usuarios del sistema de salud.

No señora jamás permitiré que con el dinero del pueblo, se pague la deuda de los señores dueños de las EPS. ¿No sabe que es el Estado Social de Derecho? A quien le sirve usted, al pueblo o a las dueños privados del negocio corrupto sobre la salud del pueblo (sic)”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no permitirá que los recursos públicos sean utilizados para el pago de deudas de las EPS - crédito @petrogustavo/X

En una publicación anterior, el presidente Petro rechazó la propuesta de los congresistas advirtiendo otras problemáticas derivadas de la iniciativa. Una de ellas tiene que ver con el giro directo que se propone en su reforma a la salud y que, según detalló, queda eliminado en la ponencia alternativa. Según el proyecto de reforma del Gobierno, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) debe distribuir los recursos entre todos los actores del sistema de salud, sin contar con las EPS como intermediarias. Esto, de acuerdo con el jefe de Estado, no se tendría en cuenta en la ponencia que defiende Norma Hurtado.

“La reforma presentada como alternativa, no sirve. Acaba el giro directo, es decir, deja el dinero a las EPS que es la causa del mal. Abandona la tesis que hoy se impone en toda la humanidad: fortalecer la salud preventiva y primaria. Avanza en qué las EPS dejen de ser aseguradoras financieras”, señaló.

El presidente Gustavo Petro rechazó la efectividad de la ponencia alternativa de la reforma a la salud que fue presentada en el Congreso - crédito @petrogustavo/X

