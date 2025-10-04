Colombia

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

La actriz reveló cuáles son los gestos, rutinas y detalles que comparte con su pareja, y cómo la complicidad diaria ha sido clave en su vida en pareja

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Paola Turbay entre risas aseguró que la vida con su esposo es una anécdota diaria - crédito @desconeva/Tiktok

Paola Turbay sostiene una relación con Alejandro Estrada, un empresario en sectores como la cosmética y la permacultura en Colombia. La pareja tiene dos hijos y su hogar es considerado uno de los más estables reconocidos en el ámbito del entretenimiento colombiano.

La exreina y actriz compartió aspectos personales de su vida en pareja durante una reciente entrevista emitida en el pódcast Desnúdate con Eva, conducido por la española Eva Rey. A lo largo de la conversación, la actriz profundizó en detalles sobre su relación con su esposo, con el que mantiene un matrimonio de más de 30 años.

Paola Turbay relató que les
Paola Turbay relató que les tomó 28 años concretar el sueño de una finca sostenible junto a su esposo, Alejandro Estrada - crédito @paolaturbay/Instagram

Ante la pregunta sobre lo que más la irrita de Estrada, Turbay señaló: “Que no me conteste los mensajes. Sí, pon un emoji o pon esto 👍”, explicando que espera al menos una reacción breve o un símbolo como respuesta a sus mensajes virtuales.

Cuando la conductora preguntó si su esposo suele dejarla en visto, la actriz respondió afirmativamente y añadió un matiz humorístico al tema, al pedirle a su pareja una mayor interacción en sus conversaciones.

Turbay también resaltó el vínculo afectivo con su esposo. Según contó en el programa, “me encanta, me encanta cómo es, me encanta cómo piensa, me encanta cómo siente, me encanta cuando lo veo... No, a mí me encanta mi marido”.

Paola y Alejandro viajaron a
Paola y Alejandro viajaron a Bután, un pequeño país, sin mar, en Asia, conocido por sus montañas, agricultura, riquezas culturales en gastronomía y danzas y los monasterios antiguos. En Bután se practica la religión budista y se han preservado muchos lugares y rituales a lo largo del país - crédito @paolaturbay/Instagram

Algo que llamó la atención en la conversación entre las dos mujeres, fue que el último detalle recibido de Estrada fue un anillo que no le quedó de la talla, mientras que entre sus gestos para fortalecer la relación, mencionó dejar mensajes en la maleta de su esposo cuando este viaja, o encontrar objetos especiales en la mesa de noche.

Durante la charla, la actriz reveló que su esposo le dice “Mosa”, un apodo derivado de la palabra “hermosa”. Consultada sobre expresiones coloquiales, mencionó una frase del español colombiano que le resulta graciosa, pero que no utiliza en la práctica: “Carechimba”.

En una pregunta sobre aspectos físicos, Turbay manifestó su atracción, por una parte, poco convencional de su pareja, al afirmar: “Hay una parte... que últimamente me está encantando. Es rarísimo. Es de la rodilla para abajo y las piernas. Tiene unas piernas y me están encantando tus pantorrillas. Es rarísimo”.

Unos días antes de cumplir
Unos días antes de cumplir 30 años de casados, la actriz y el publicista emprendieron un viaje al otro lado del mundo y escogieron un destino inusual, del que no se habla mucho, cuando de vacacionar se trata - crédito @paolaturbay/Instagram

En cuanto a la vida íntima con Estrada, la actriz fue directa: “Cada vez que me preguntas, lo hice el día anterior o hace dos días”, y bromeó sobre implementar novedades en la pareja, asegurando que cuida detalles como las prendas íntimas en la ropa interior.

El regalo que se dieron por 30 años de matrimonio

Unos días antes de cumplir 30 años de casados, la actriz y el publicista emprendieron un viaje al otro lado del mundo y escogieron un destino inusual del que no se habla mucho cuando de vacacionar se trata.

Paola y Alejandro viajaron a Bután, un pequeño país sin mar en Asia, conocido por sus montañas, agricultura, riquezas culturales en gastronomía y danzas, y los monasterios antiguos.

En Bután se practica la religión budista y se han preservado muchos lugares y rituales a lo largo del país.

El 24 de septiembre en particular seguramente tendrán una cena romántica y local para celebrar sus tres décadas de unión. Este viaje no solo representa un aniversario, sino también una oportunidad para explorar y conocer más de una cultura milenaria juntos, consolidando aún más sus lazos.

