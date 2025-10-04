Colombia

Padre de soldado fallecido le pidió a Petro que “no lo quiero ver en mi casa” tras declaraciones del presidente

Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado Carlos José Mejía, respondió a las palabras del presidente Gustavo Petro sobre la muerte de su hijo y le pidió mantener distancia de su familia

Por Mauricio Villamil

Guardar
Luis Carlos Mejía Acuña, padre
Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado Carlos José Mejía | vías X

Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado colombiano Carlos José Mejía, quien falleció recientemente, publicó un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro en el que le solicitó no acercarse a su familia ni usar la tragedia con fines políticos.

Su pronunciamiento se dio luego de las declaraciones del jefe de Estado sobre el caso, las cuales generaron diversas reacciones públicas.

Luis Carlos Mejía agradeció las
Luis Carlos Mejía agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la muerte de su hijo Carlos José Mejía y confirmó los detalles del sepelio en Curumaní, Cesar - crédito red social X

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En un video difundido en la red social X, Mejía expresó: “En nombre de su alma, les quiero pedir que no utilicen el dolor de la muerte de mi hijo para hacer política”. El mensaje, replicado ampliamente por medios como Semana, se conoció tras el funeral del joven militar.

El padre del uniformado también fue enfático al manifestar su desacuerdo con una eventual visita presidencial. “A usted, presidente Gustavo Petro, no tengo por qué recibirlo en mi casa porque no necesito nada de usted, no necesito nada de su gobierno”, afirmó. En la misma grabación añadió: “Respete nuestro dolor, y no lo quiero ver por mi casa, le agradezco que se mantenga alejado de nuestra familia y de nuestro duelo”.

Según explicó el propio Mejía Acuña, su intención al publicar el video fue evitar que la muerte de su hijo fuera utilizada en discusiones políticas. “Lo que menos quiero es que se aprovechen de la lamentable noticia para ser usada con fines políticos en el país”, sostuvo, haciendo un llamado a preservar la memoria de su hijo sin que su fallecimiento sea parte del debate público.

El padre del soldado también compartió algunos detalles sobre la vida del joven militar, destacando los valores con los que fue criado. “Mi hijo puede que no tuviera un televisor, que no tuviera un cuarto para él solo, que no usara ropa de marca, que no tuviera zapato fino, pudo haber tenido muchas carencias, pero le puedo garantizar, presidente, que si alguna cosa no le faltó a mi hijo fue amor, porque se creó una familia humilde, pero en una familia honesta”, expresó en sus declaraciones citadas por Semana.

Las palabras de Mejía se produjeron después de la publicación que el presidente Petro realizó en su cuenta de X sobre la muerte del soldado. En su mensaje, el mandatario lamentó el hecho y se refirió al contexto del fallecimiento. “Este mensaje tiene 180.000 vistas y es usado para la política de la extrema derecha, que siempre se basa en la mentira. Lamento la muerte del soldado Carlos José Mejía, pero nadie debe manipular los hechos de su muerte”, escribió el presidente, citado por Semana.

Gustavo Petro publicó un mensaje
Gustavo Petro publicó un mensaje aclarando que la muerte del soldado Carlos José Mejía se trató de un suicidio y no ocurrió en combate, rechazando la manipulación política de la información - crédito Gustavo Petro/X

En el mismo pronunciamiento, el jefe de Estado añadió: “No cayó en combate. Quizá falló la educación, quizá falló la ilusión y el amor, pero Carlos José Mejía se suicidó, según la Fiscalía 19. Dejó una nota a su señora madre. Acompaño a su padre en su dolor y reflexión”.

De acuerdo con el mandatario, su comentario buscaba aclarar la información difundida en redes sociales sobre las circunstancias del fallecimiento del joven militar. En su publicación, también recordó que tiempo atrás había impulsado una discusión en el Congreso acerca del número de suicidios en las Fuerzas Armadas, fenómeno que, según explicó, había superado las muertes registradas en combate.

Posteriormente, durante un discurso ofrecido en la plaza de Bolívar de Ibagué el 3 de octubre, el presidente retomó el tema y mencionó que había considerado visitar a la familia del soldado. Según lo expresado por Semana, Petro aseguró que había “quedado” de ir a la casa de los padres del uniformado.

En respuesta a ese anuncio, Mejía Acuña reiteró su solicitud para que el mandatario no asistiera a su vivienda y respetara el duelo familiar. Su video se difundió ampliamente, sumando miles de reproducciones y generando diferentes comentarios en plataformas digitales.

Antes de la publicación de su mensaje dirigido a Petro, el padre del soldado había compartido otro texto en redes sociales en el que agradecía las muestras de apoyo recibidas tras la muerte de su hijo. “Agradezco a todos por sus mensajes de aliento y condolencias por la muerte de mi hijo, Carlos José. En nombre de mi familia, de corazón, les decimos gracias. Solo pido a Dios me brinde las fuerzas para superar este momento tan duro”, manifestó Mejía Acuña.

La muerte del joven militar, así como las declaraciones del presidente y de su padre, han impulsado nuevas discusiones sobre la situación de bienestar emocional dentro de las Fuerzas Militares. En varios pronunciamientos públicos, el Gobierno ha señalado que se requiere fortalecer la atención psicosocial de los uniformados.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSoldado Carlos José MejíaLuis Carlos Mejía AcuñaEjército NacionalColombia-noticias

Más Noticias

Petro en Ibagué elogió a su ministra de Agricultura: “Yo la veo presidenta de Colombia”

Durante un evento en Tolima, el presidente Gustavo Petro destacó el papel de Martha Carvajalino y afirmó que podría llegar a la Presidencia.

Petro en Ibagué elogió a

Alias ‘Fede’, uno de los criminales más buscados de Ecuador, fue expulsado tras su captura en Medellín

Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, líder del grupo Los Águilas y prófugo de la justicia ecuatoriana, fue detenido en Medellín y posteriormente expulsado de Colombia, según informó Migración Colombia

Alias ‘Fede’, uno de los

Asesinan a un dragoneante del Inpec y otro queda herido en dos ataques sicariales en Palmira

Dos funcionarios del Inpec fueron atacados en Palmira, Valle del Cauca. Uno murió y otro permanece hospitalizado en grave estado. Las autoridades desplegaron un operativo especial para identificar a los responsables

Asesinan a un dragoneante del

“Póngame a Paloma, a Vicky o a Pinzón y les gano”: Petro lanza discurso político desde Tolima

Durante un acto público en Ibagué, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso con tono electoral en el que habló de sus tres años de gobierno, cuestionó la prohibición de la reelección y planteó la posibilidad de convocar una asamblea constituyente

“Póngame a Paloma, a Vicky

Impuesto predial: Las sanciones que enfrentan los propietarios en Colombia por no pagar a tiempo

El no pago del impuesto predial genera intereses, procesos legales y limitaciones en trámites relacionados con los inmuebles

Impuesto predial: Las sanciones que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Jorge Herrera, por segunda vez,

Jorge Herrera, por segunda vez, se despide de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Permiso del Distrito para el concierto de Guns N’ Roses en Vive Claro de Bogotá ya tendría fecha tentativa

Shakira entusiasmó a sus fans al mostrar la versión de Gazelle, su personaje en ‘Zootopia’, con trajes de ‘La Loba’: “Las Gacelas ya no lloran”

Sofía Vergara se lució en la Semana de la Moda de París: asistió con su compañera en ‘America’s Got Talent’

Rut y Booz, la película de romance y redención que conquista a los usuarios de Netflix Colombia

Deportes

Óscar Figueroa fue designado como

Óscar Figueroa fue designado como secretario General del Ministerio del Deporte: “Vamos a sacar adelante la cartera”

Filtran por accidente la camiseta suplente de la selección Colombia para el Mundial de 2026: así luce

Dayro Moreno se sinceró sobre el fuerte golpe emocional que le provocó la eliminación en la Copa Sudamericana: esto le dijo al ‘profe’

Carlos Paniagua se juega todo con la selección Colombia sub-17: “Vamos a competir para ganar el Mundial”

Jhon Arias, la ausencia más sensible en la selección Colombia: esta sería la razón para que Néstor Lorenzo lo olvidara