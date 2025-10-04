Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Marcela Reyes habló de su relación con B-King y lo que hubo detrás del mensaje que provocó la polémica en su contra - crédito @marcelareyes/Instagram

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los asesinatos de B King y Regio Clown en México, ocurridos en septiembre pasado, Marcela Reyes sigue respondiendo a los señalamientos de los que viene siendo objeto durante las semanas posteriores a la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos.

Debido a que, en mayo de 2025, la DJ estuvo involucrada en una pelea mediática con B King, su expareja, producto de señalamientos de infidelidad con Karina García (en ese momento participante de La casa de los famosos Colombia), las declaraciones escalaron al punto que el cantante denunció a Marcela y su equipo de trabajo por amenazas contra su integridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque Reyes negó cualquier responsabilidad en la muerte de B King y hasta interpuso medidas judiciales por medio de sus abogados, los comentarios en su contra no se detienen. Durante la última semana concedió una serie de entrevistas dando su versión de los hechos, siendo la más reciente su paso por el pódcast Mas Allá del Silencio de Rafael Poveda, que se grabó en su casa en el barrio El Poblado de Medellín.

“No fui. No tengo un corazón, primero que todo, para hacer algo así“, apuntó Marcela desde un primer momento. “Segundo, no hay por qué. A mí Byron nunca me hizo nada diferente a lo que hace una pareja normal en su relación cuando están terminando. Discusiones normales que creo que todos podemos tener. (...) Pero no hay un motivo, nunca hubo nada absolutamente grave como para yo tener que hacer algo de esta magnitud“, comentó.

Marcela Reyes contó en 'Más Allá Del Silencio' detalles de su relación con B King, los motivos de su ruptura, e insistió en que nunca quiso amenazar la integridad del cantante, como se especuló - crédito Más Allá Del Silencio/YouTube

Marcela hizo referencia al video de B King denunciando las amenazas y haciéndola responsable de lo que le pudiera pasar. “Desafortunadamente, la sociedad se quedó con un final fuerte, que fueron esos videos de parte y parte que no sabes cómo me arrepiento hoy en día de mis impulsos, de no tomarme el tiempo de respirar, de pensar con cabeza fría. Creo que los dos lo hicimos desde la emoción, una emoción mal manejada y la sociedad se quedó con eso, porque no fuimos responsables en dejarle ver a la sociedad que, así como nos atacamos en redes sociales, nos perdonamos internamente", indicó, explicando que poco después de lo sucedido B King se contactó con ella desde otra línea y pidieron perdón.

Marcela Reyes aseveró que ella y B King se disculparon poco después de su cruce de palabras en mayo - crédito @marcelareyes/ Instagram

En la charla, Marcela remarcó el dolor que le produjo conocer la noticia de su fallecimiento, por el vínculo que compartía con su hijo Valentino. “Él amaba a mi hijo y mi hijo a él… fue su papá, prácticamente”, afirmó.

Entre lágrimas, Reyes aseguró que “le pedí perdón a mi hijo también, porque en algún momento me preguntó por él y yo le dije que no me preguntara por personas que ya no estaban en nuestra vida. Entonces, le pedí perdón a mi hijo por eso, le pregunté qué sentía por él y me dijo que lo amaba. Entonces, nos pusimos a orar porque yo le expliqué que Byron estaba en el cielo”.

En la entrevista Marcela recordó todos los detalles de su relación sentimental, cuando Valentino todavía no había cumplido un año de edad. “Él cogió a mi hijo con once meses de nacido y me cogió a mí rota con un bebé en brazos. Y Valentino lo amó como su papá”, recordó.

¿Por qué se separaron Marcela Reyes y B King?

Marcela hizo saber que la ruptura fue producto de la acumulación de diferencias y cambios de hábitos. “Yo me separé porque yo quería un cambio de Byron. Y Byron no me dio ese cambio. Y yo le insistí mucho”, cuenta Marcela. Insiste en que su deseo de transformación estuvo guiado por el amor y el anhelo de preservar el hogar: “Yo lo amaba demasiado... Yo me enamoré de ese hombre amoroso, juicioso, de hogar, porque los primeros años fueron así. Byron fue superhogareño”.

Con el paso del tiempo, el vínculo se vio afectado por nuevas amistades y comportamientos de B King: “Yo tenía esposo dependiendo del amigo que mi esposo tuviera. Es que era tan noble que era muy influenciable”, indicó. “Si él se conseguía un amigo que hiciera trading, mi esposo hacía trading. Si se conseguía un amigo productor, mi esposo no quería salir de los estudios musicales. Si conseguía, no sé, un amigo que consumía algo, lo influenciaban a eso".

Esta docilidad, lejos de resultarle indiferente, se convirtió en fuente de preocupación para Marcela, que aspiraba a mantener un ambiente estable: “Yo quería cambios de él porque ya cuando trascendió la relación, fueron siete años, él empezó a hacer cositas con las que yo no estaba de acuerdo”.

Los hábitos de consumo y el entorno fueron detonantes evidentes. Marcela, que alguna vez experimentó ese estilo de vida, eligió darlo por terminado cuando fundó su familia: “Yo rumbeaba, yo probé cosas... Pero cuando decidí tener un hogar y ser mamá, alejé todo eso de mi vida”.

Marcela contó que le hizo un ultimátum con la esperanza de que entrara a rehabilitación, pero no funcionó. “Yo quería que Byron se internara. Estaba consumiendo cosas que no estaba yo de acuerdo. Entonces, yo le digo eso y él se va. Y yo dije: ‘Dios mío, se fue’. O sea, porque te lo juro que yo nunca pensé que él se iba a ir”.

En sus redes sociales, el cantante mostró el mensaje que recibió del número telefónico que tiene la DJ publicado en sus cuentas oficiales para contratarla en eventos - crédito @bkingoficial/Instagram

Tras la separación, el conflicto escaló cuando surgieron rumores de infidelidad y traiciones, avivados por entrevistas y comentarios al margen. “Me empiezan a contar que él me había sido infiel con alguien allegado a mí y ese rumor tomó muchísima fuerza”, relató, haciendo referencia a Karina García.

El episodio del mensaje enviado por el equipo de la DJ a B King y que fue interpretado por este como una amenaza, se desató según Reyes porque B King afirmó que consumía sustancias psicoactivas. “La persona que me conoce a mí desde hace ocho años para acá, sabe que yo no consumo absolutamente nada. Entonces, a mí me dolió mucho. Y yo reaccioni haciendo un envío super desafortunado”, expresó.

Tras dar a conocer el mensaje que recibió, el cantante hizo saber que haría responsable a la DJ si atentaban contra su integridad - crédito @bkingoficial/Instagram

Acto seguido, Marcela admitió que le dio instrucciones al gerente de su empresa para que redactara el mensaje, incluyendo la mención a alias Pichi. “Yo lo mandé desde mi número de contrataciones oficial con mi equipo de trabajo. La persona encargada en ese momento escribió lo que yo le dije que escribiera. Y si ustedes miran ese mensaje, no hay amenazas. Simplemente, yo le dije: ‘Ni tú hablas ni yo hablo. Paremos esto acá. Es más, tengo un novio, tengo una relación. Él te manda a decir que a la orden en lo que tú le puedas servir, porque en verdad en ocasiones anteriores me había expresado mi pareja como: esas cosas no’. O sea, antes me calmaba”, expresó.

Dicho eso, Marcela enfatizó: “Si hubiera habido la intención de haber tenido una amenaza, no se va a hacer de mi número de trabajo... Yo fui la que le dije: ‘Redáctalo y ponlo así, porque esa era la intención’. Nunca fue una amenaza”.

Por otra parte, Reyes aseguró que el motivo por el que B King afirmó que su vida estaba en riesgo era una manera de ocultar su molestia al saber que la DJ tenía una nueva pareja sentimental. “Yo siento que la parte donde yo le hacía saber que ya tenía una pareja, a él le dolió muchísimo. Y eso fue lo que lo hizo salir a decir eso, porque él sabía que no había una amenaza. Es más, nosotros nos perdonamos y hablamos de eso en privado. Yo le dije ‘a ti nadie te he amenazado. Tú sabes que fue un mensaje cordial’. Él me preguntaba: ‘Pero ¿cómo así que ya tienes una relación?’. Y yo: ‘Pero es que ya llevo ocho meses soltera. ¿Cuánto más tenía que esperar?’. O sea, pudimos tener esa conversación de esposos que no tuvimos cuando terminamos. ¿Por qué? Por ego, por orgullo. Por eso no la tuvimos en su momento, luego la tuvimos", expresó.

Para Marcela, estos malentendidos y la forma en que se magnifican en público son parte de la dolorosa lección que deja esta etapa de su vida: “Reaccioné mal... hay que tomar decisiones desde la coherencia, sin ego, sin rabia, sin impulsos. Pero lamentablemente lo hice en ese momento, con todas esas acciones a mi contra, llena de ego, de rabia, de impulso... los dos, desde la inmadurez, tuvimos esas acciones que fueron muy, pero muy desafortunadas”.