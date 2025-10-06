Marcela Reyes confirmó que perdió un hijo cuando era pareja de B King: “Él era mucho más sensible”

Marcela Reyes abrió su corazón y contó que perdió un hijo de B King - crédito @marcelareyes/IG

El impacto emocional que supuso la pérdida de un hijo marcó un antes y un después en la relación entre Marcela Reyes y B King.

La DJ y creadora de contenido, conocida tanto por sus oficios como por las controversias que la rodean, compartió recientemente detalles inéditos sobre su vida matrimonial con el artista urbano, en una entrevista concedida al programa Más allá del silencio.

Durante la conversación, Marcela Reyes relató cómo, tras varios años de matrimonio con Byron Sánchez —nombre real de B King—, ambos decidieron consolidar su familia. La pareja, que ya convivía con el hijo de la influencer, tomó la decisión de buscar un nuevo embarazo.

Para ello, la DJ dejó de utilizar métodos anticonceptivos, con la esperanza de ampliar el núcleo familiar. Sin embargo, la situación financiera y el estrés asociado a presuntas pérdidas económicas atribuidas al cantante comenzaron a afectar el bienestar de Reyes.

La creadora de contenido explicó que, tras varios días de malestar físico, acudió a un servicio de urgencias, donde recibió la noticia de que estaba embarazada. No obstante, la alegría inicial se vio rápidamente empañada por la advertencia médica de que el embarazo presentaba complicaciones graves.

Los exámenes realizados ese mismo día confirmaron que el bebé estaba en riesgo e, incluso, podría haber fallecido, lo que llevó a los profesionales de la salud a realizar pruebas adicionales.

La noticia de la gestación generó una breve esperanza en la pareja, pero esta se desvaneció en cuestión de horas.

Los resultados médicos confirmaron la pérdida del embarazo, un golpe que, según Marcela Reyes, afectó profundamente a ambos, pero especialmente a B King. “A Byron le dio muy duro, a mí también, pero a él le dio muy duro la pérdida del bebé, él era mucho más sensible”, afirmó la influencer.

Este episodio supuso el colapso de los planes familiares que habían construido juntos. A pesar de los intentos por mantener la relación tras la tragedia, la pareja no logró superar las dificultades y finalmente optó por separarse.

La historia de Marcela Reyes y B King estuvo marcada por episodios de polémica pública cuando la DJ confesó la adicción a las drogas, rumores de infidelidad con Karina García —que fueron revelados un año después de terminar— y, en los momentos finales, incluso se habló de amenazas entre ambos.

Tras la reciente muerte de B King, Marcela Reyes atraviesa un proceso de duelo, asegurando que, pese a las adversidades y los conflictos, siempre procuró el bienestar del artista.

Autoridades habrían dado con la identidad de los autores del crimen

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn en Ciudad de México ha dado un giro relevante tras la reciente identificación de los presuntos responsables, según información difundida por el periodista Álex Rodríguez en el programa Siéntese quien pueda.

De acuerdo con el comunicador, la Fiscalía mexicana ya conoce la identidad de quienes habrían perpetrado el crimen, aunque mantiene en reserva los nombres de los implicados, además, de una supuesta nueva hipótesis de los negocios ilícitos en los que estaba involucrado Regio en la Ciudad de México.

“Acabamos de hablar con la Fiscalía y aunque de momento no van a hacer pública esta información, ya tienen a los responsables, saben con nombres y apellidos quiénes hicieron eso”, aseguró Rodríguez inicialmente en medio de su participación en el programa antes citado.

En cuanto al posible móvil del doble homicidio, Rodríguez destacó que las primeras hipótesis apuntan a disputas relacionadas con actividades ilícitas y conflictos territoriales. “Estos estaban haciendo un negocio. Estaban en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso”, explicó el periodista, en referencia a versiones que circulan desde el inicio de la investigación.