Alias Daniel fue enviado a la cárcel por crimen de lideresa social en Caquetá

Alias Daniel, miembro de los Comando De Fronteras, a la cárcel por crimen de lideresa social - crédito Fiscalía

Un señalado integrante de las disidencias de las Farc deberá permanecer en prisión preventiva tras ser vinculado al asesinato de la líder social María Isabel Ramos Alzate en el departamento de Caquetá.

La Fiscalía General de la Nación informó que José Jeremías Echeverry Calderón, conocido como alias Daniel y presunto miembro de los autodenominados Comandos de Frontera, fue identificado como uno de los responsables del crimen ocurrido el 2 de diciembre de 2023 en la zona rural de Solita.

La investigación detalla que Echeverry Calderón, junto a otros hombres armados, irrumpió en la vivienda de la víctima.

Al no encontrarla en el lugar, realizó varias búsquedas hasta localizarla cerca de un río. Según el relato de la Fiscalía, el acusado le indicó a Ramos Alzate que debía regresar a su casa para recoger su teléfono móvil, ya que tenía que asistir a una reunión con los líderes del grupo armado ilegal.

Una vez en el inmueble, el procesado la acompañó y, posteriormente, le disparó en repetidas ocasiones, provocando su muerte.

Así lo describió el fiscal en las audiencias pertinentes del caso: “Usted, haciendo parte del grupo armado organizado residual en compañía de otros, sin permiso de autoridad competente, pues llegaron al domicilio de señora María Isabel Ramos Alzate, quien era presidenta de la Junta de Acción de la vereda Aguas Negras. Usted, señor, pues preguntó por ella siendo atendido por un hijo de la víctima e indicó que no se encontraba”.

Y agregó que: “Posteriormente, a las diecisiete horas, esto es, a las cinco de la tarde, la señora María Isabel, llega por la orilla del río Caquetá y cuando usted la intercepta y le dice que un comandante necesitaba hablar con ella, pues ella salió de, de la casa con usted. Y allí, eh, se van para un costado de la casa, eh, donde usted le pide el celular, la obliga a desbloquearlo. Posteriormente, usted la insultó y luego arremetió contra la víctima impactando con múltiples proyectiles de arma de fuego”.

Fiscal sobre los detalles del crimen - crédito Fiscalía general de la Nación

En la misma diligencia, el funcionario detalló cuál ha sido la vinculación del procesado con los grupos criminales.

“Desde el segundo semestre del año 2023, eh, usted, señor José Jeremías Echeverry Calderón, que usted se concertó o acordó con una organización criminal hacer parte de esta. Esa organización, ¿cuál es? Es, el Gao-r 48, Comandos de Frontera, conocido como la Constru o Los Sinaloas, que esta estructura armada hace parte de la Marquetalia. También, eh, que dentro de ese acuerdo que usted tuvo con ese. Usted tenía, o era, con la finalidad de cometer varios delitos o pluralidad de delitos".

También confirmó que alias Daniel tenía en su poder armamento ilegal con el que cometía acciones criminales: “Usted portaba armas sin permiso competente, armas de corto alcance y también de largo alcance para ejercer control territorial, para ejercer también sus labores como cabecilla de tropa, teniendo a su disposición aproximadamente más de diez hombres arma. Usted era el encargado, presuntamente, de hacer reuniones con la comunidad para impartir reglas de comportamiento. Esto se conoce como control territorial”.

Participación de alias Daniel con los grupos criminales - crédito Fiscalía General de la Nación

La Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía presentó a Echeverry Calderón ante un juez penal de control de garantías, imputándole los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravados.

El procesado rechazó los cargos durante la audiencia. El juez determinó que, debido a los elementos materiales probatorios recabados, Echeverry Calderón deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía subrayó que esta información se divulga por razones de interés general.