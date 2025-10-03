Vicky Dávila le respondió a Gustavo Petro, ante amenaza de acusarla de sedición: “Espero la denuncia ante su fiscal de bolsillo”

La precandidata presidencial acusó al jefe de Estado de manipular la Fiscalía a su antojo - crédito Colprensa - Presidencia de Colombia

En un nuevo e intenso rifirrafe entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la precandidata Vicky Dávila, la comunicadora social respondió a los señalamientos indirectos del mandatario, quien, durante su reciente visita a Zipaquirá (Cundinamarca), el jueves 2 de octubre de 2025, amenazó con denunciarla por sedición.

A través de X, la aspirante a la Presidencia por el movimiento Valientes arremetió contra el primer mandatario e involucró en sus señalamientos a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quien calificó como una “fiscal de bolsillo”, en declaraciones que, a su juicio, reflejan la lentitud de procesos que no avanzan, como el de Nicolás Petro, hijo del presidente.

“Aquí espero su denuncia ante su fiscal de bolsillo. No le tengo miedo Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo. Ellos no lo van a obedecer en eso, ellos van a obedecer la Constitución. Sus amenazas no me harán retroceder jamás", expresó Dávila en su cuenta.

¿Qué dijo Gustavo Petro de Vicky Dávila y por qué la quiere acusar de sedición?

La respuesta de la periodista y precandidata presidencial se dio luego de que Petro, en un evento público en el municipio que se encuentra a media hora de Bogotá, se refirió de manera indirecta a la especie de sátira que hizo la mujer: que con megáfono en mano, en una visita a Sabaneta (Antioquia), invitó a las Fuerzas Armadas a no hacerle caso al jefe de Estado y sus indicaciones.

“Y me cogen mis frases y me sepultan. Ya le digo a los soldados y policías, semana que no obedezcan. Creyendo que así, muy simpáticos, hacen lo mismo que yo hice en Nueva York”, señaló Petro, que sin mencionarla empezó a apuntar a lo hecho por la aspirante presidencial y, del mismo modo, hacia el medio de comunicación en el que laboraba, la Revista Semana.

Todo esto, teniendo como origen el hecho por el que el primer mandatario se quedó sin visa americana: el del pasado 26 de septiembre, cuando en una plaza cercana a la sede de la ONU, invitó a las tropas estadounidenses a desobedecer al presidente de EE. UU., Donald Trump: lo que fue entendido como una actitud injerencista, pues estaría haciendo un llamado a un golpe de Estado.

“Aquí, los candidatos de la revista están diciendo que no obedezca ningún soldado ni policía al presidente. Mire ese desliz ignorante. Pues entonces es que no obedezcan a la Constitución”, expresó Petro, que quiso poner en evidencia la diferencia entre lo que él quiso hacer en Nueva York, cuando se refería a que no “apuntaran contra la humanidad”, y lo de Dávila, una orden ilegal.

Y fue más allá, al afirmar que, “si hay candidatos, señores, señoras o periodistas que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y si hay que matar a la juventud”, la de acatar lo dispuesto en la Carta Magna, “le pido a la oficina jurídica del Gobierno que empiecen a poner denuncias por sedición, porque van en contra de la Constitución”, destacó el gobernante.

Lo anterior, luego de que Dávila, rodeada de seguidores en una calle de Sabaneta, imitó el llamado realizado por Petro en Estados Unidos. “No obedezcan a Petro, obedezcan a la Constitución”, declaró la mujer, que se opuso a que las Fuerzas Armadas colaboren con el cartel de los Soles y el gobierno de Nicolás Maduro, e instó a los militares a desobedecer las órdenes del mandatario.