Colombia

Pirlo se pronunció sobre polémica con Blessd y acusó a Westcol de querer frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

El cantante de trap apareció en un ‘en vivo’ en donde arremetió también contra el cantante Kris R, talento emergente que ha sido apoyado por el ‘streamer’ paisa y por Blessd

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Pirlo le contestó a Westcol
Pirlo le contestó a Westcol y lo acusó de querer apagar su carrera - crédito montaje @blessd @westcol @pirloconpowerr / Instagram

La denuncia por un presunto secuestro que involucra a Blessd y al equipo de Pirlo ha generado una investigación judicial en Medellín.

El caso, que se encuentra bajo la supervisión del fiscal 14 Especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, fue presentado ante el Tribunal Superior de Medellín el 24 de septiembre, aunque la investigación se inició en enero de 2024.

El denunciante es Iván Andrés Galindo Navia, mánager del artista urbano Pirlo, que estuvo presente junto a Blessd durante la grabación de un videoclip en mayo de 2024.

En medio de la polémica, el cantante caleño Pirlo, decidió pronunciarse al respecto en medio de un en vivo desde su cuenta de Tiktok en la tarde el jueves 2 de octubre, donde toco varios temas, pero aprovechó es espacio para arremeter contra el streamer paisa.

En palabras del cantante caleño, considera que Westcol ha sido “un agregado” en los encontrones que ha tenido con Blessd, pues asegura que antes de que la polémica estallara, el streamer era fanático de su música, pero ahora lo acusa de querer acabar con su trayectoria musical.

Pirlo asegura que Westcol ha intentado acabar con su carrera desde que comenzó a tener problemas con Blessd - crédito

“Westcol, tírese papi, que usted me tiene un hambre ni la hijueputa, usted lleva más de un año tratando de apagarme y a su comunidad le quedó grande, porque a usted se le olvida que su comunidad es fanática mía, porque vos eras fan mío, yo soy tu artista favorito, ¿Qué es esa clase de criterio?“, expuso Pirlo.

El cantante caleño, además, cuestionó el esquema de seguridad con el que cuenta Westcol, asegurando que lo usa “porque está asustado”, pero aclaró que nunca ha tenido la intensión de agredir al paisa. “Usted anda con seis manes porque usted es un bobo, usted habla de todo el mundo y mantiene es cagado”, añadió.

Pirlo se burló de Westcol,
Pirlo se burló de Westcol, y aseguró que lo consideraba su cantante favorito antes de la polémica con Blessd - crédito @westcol/Instagram

Pirlo también arremetió contra Kris R

En su transmisión en vivo, Pirlo también recordó que el cantante emergente Kris R, quien ha sido apoyado por Belssd y Westcol, ha intentado opinar sobre la polémica, lo que molestó al caleño.

El problema mío es con el Bendi (Blessd), se mete Westcol, se mete Kris R. Kris R, usted es un payaso al lado mío, usted no suba nada que usted no sabe nada, usted es un baboso, a usted sela olvida que nos fue a buscar porque el suegro lo quería matar, usted nunca ha tenido nada que ver con la calle, usted es un bobo hijueputa al lado mío, usted es un títere”, dijo el cantante.

Hasta el momento, el cantante emergente no se ha pronunciado tras las palabras de Pirlo. Sin embargo, se espera que los protagonistas de esta polémica sigan dando avances tanto de la investigación como de la enemistad en redes sociales.

El cantante de trap se fue en contra del cantante emergente porque se ha intentado involucrar en la pelea con Blessd - crédito redes sociales

Westcol cuestionó la denuncia de secuestro y amenazas presentada contra Blessd

Westcol puso en duda la versión del mánager del cantante Pirlo. Iván Andrés Galindo Navia, representante de Pirlo, denunció ante las autoridades que tanto él como el artista caleño fueron citados a una residencia de lujo en el sector Alto de las Palmas, en Medellín, donde supuestamente fueron retenidos, agredidos y amenazados por el reggaetonero antioqueño y varios miembros de su equipo, tras el extravío de una cadena de alto valor perteneciente a Blessd.

La denuncia consigna declaraciones directas del propio Galindo Navia, donde indica: “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”. En su testimonio, además aseguró: “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”, reiterando que temió por su integridad y la de su representado.

Westcol cuestionó las declaraciones del
Westcol cuestionó las declaraciones del manager de Pirlo - crédito @Ibai/YouTube

La reacción de Westcol llegó a través de una transmisión en la plataforma Kick, donde expuso: “Es que cuando pasa todo el problema, al bendito (Blessd) se le roban las cadenas... El manager de Pirlo, que eso está ahí registrado, por hacer de gánster, sube una historia en Instagram él mismo mostrando la cadena diciendo: ‘Tengo la cadena’. Y después usted ve que hay una demanda”. El streamer defendió la integridad del cantante antioqueño y cuestionó la coherencia del relato de los denunciantes.

Mientras la investigación sigue bajo trámite de las autoridades y la defensa de Blessd se mantiene únicamente en el ámbito judicial, el artista continúa su agenda internacional.

