“Peacemaker” encabeza el Top de series en HBO Max Colombia para no dejar de ver el fin de semana

Las 10 series más vistas en HBO Max Colombia al 3 de octubre muestran la preferencia por producciones originales e internacionales que generan gran impacto en redes y audiencia.(Imagen cortesía de HBO Max)

Las preferencias de los espectadores en las plataformas de streaming están en constante transformación, y HBO Max se ha posicionado como uno de los servicios favoritos en Colombia. Su combinación de producciones originales y títulos internacionales ha logrado colocar varias series en los primeros lugares de popularidad en el país.

En las semanas recientes, algunas películas han destacado no solo por su alta calidad de producción, sino también por el marcado impacto que han generado en redes sociales, foros y en las conversaciones diarias del público. Sus relaciones cautivadoras, giros inesperados y actuaciones memorables han impulsado rápidamente su ascenso en los rankings nacionales.

Aquí presentamos el listado con las 10 series más vistas en HBO Max Colombia al 3 de octubre, que refleja las preferencias actuales de los usuarios y sirve como guía para elegir nuevas historias para disfrutar.

Las 10 series más populares en HBO Max hoy

'Peacemaker' se estrenará en HBO el próximo 21 de agosto. (HBO Max Latinoamérica)

Peacemaker

La historia continúa de Peacemaker, un superhéroe/supervillano vanidoso que cree en la paz a cualquier precio, sin importar cuántas personas tenga que matar. Tras una recuperación milagrosa de su duelo con Bloodsport, Peacemaker pronto descubre que su libertad tiene un precio.

Tarea

En los suburbios de clase trabajadora de Filadelfia, un agente del FBI encabeza un grupo de trabajo reunido para poner fin a una serie de robos violentos liderados por un desprevenido hombre de familia.

Jesse y Joy Lo que nunca dijimos antes

La producción aborda temas como la religión, la salud mental, la identidad y la resiliencia, mostrando cómo superaron obstáculos para convertirse en uno de los dúos más influyentes de la música latina. (Foto AP/John Locher)

Es una serie documental íntima que revela la historia personal y artística de los hermanos Huerta. A través de cuatro episodios, exploran sus heridas familiares, conflictos internos y el proceso que inspiró sus canciones más profundas.

Metal retorcido

A un forastero charlatán sin recuerdos de su pasado se le ofrece la oportunidad de una vida mejor, pero solo si logra entregar con éxito un misterioso paquete a través de un páramo postapocalíptico.

Con la ayuda de un rudo ladrón de coches con hacha, se enfrentará a salvajes merodeadores que conducen vehículos destructivos y a otros peligros de la carretera, incluyendo a un payaso desquiciado que conduce un camión de helados demasiado familiar.

Bahar

Cuando Bahar se enfrenta a la muerte, se encontrará con otra faceta de su familia, especialmente con su esposo Timur, quien desde fuera parece “perfecto”. La repentina enfermedad de Bahar cambiará la dinámica familiar.

Durante este período, Evren se convertirá en el rival absoluto de Timur. La reconstrucción de la vida de Bahar infundirá esperanza en los espectadores con historias a menudo trágicas

¿Quién mató a nuestra hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. (HBO Max Latinoamérica)

Esta apasionante serie documental de cuatro partes se centra en la desaparición en 2022 de Debanhi Escobar, de 18 años, en Monterrey, México.

El Periódico

El equipo documental que inmortalizó la sucursal Scranton de Dunder Mifflin está en busca de un nuevo tema cuando descubre un periódico histórico de Toledo, The Truth Teller, y al ansioso editor que intenta revivirlo.

Desnudo y asustado: el último en pie

Los más hábiles de Naked and Afraid compiten por 100.000 dólares y para ser coronados como los mejores de la franquicia.

Silencio en clase

Un profesor de la Internationella Engelska Skolan (Escuela Internacional de Inglés) de Karlstad tomó fotos y vídeos de alumnos durante seis años. Posteriormente, convirtió esas imágenes en pornografía infantil que distribuyó en línea.

Sueños de libertad

Es una serie dramática ambientada en la España de 1958 que narra la vida de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico con un poderoso empresario.

¿Qué puedo ver en HBO Max?

Con géneros que van desde crímenes verdaderos hasta magia y comedias, HBO Max ofrece un catálogo diverso que satisface a toda la familia en un solo lugar. (Imagen ilustrativa Infobae)

HBO Max amplía su oferta con un catálogo diverso que incluye géneros favoritos como crímenes verdaderos, documentales, comida, hogar y mucho más. Esta combinación permite a los suscriptores disfrutar de una experiencia completa y variada, adaptada a todos los gustos y momentos.

Sumérgete en los mundos fascinantes de HBO, el Universo DC y Harry Potter, donde la magia, la acción y las historias inolvidables conviven para ofrecer entretenimiento de primera. Además, la plataforma incluye una selección de películas de éxito, series originales y una amplia variedad de contenidos para todos los públicos.

El catálogo de HBO Max se extiende más allá de la ficción clásica, con géneros como crímenes verdaderos que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos; programas de comida que inspiran; comedias refrescantes y reality shows que reflejan la vida cotidiana y ofrecen diversión para toda la familia.

Para quienes buscan historias que se ajusten a cada estado de ánimo y momento, HBO Max ofrece desde intensos dramas hasta comedias ligeras, permitiendo a cada miembro de la familia encontrar algo especial para disfrutar. Todo esto, con la comodidad de acceder a un vasto repertorio en un solo lugar.