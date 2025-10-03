La alcaldía de Ibagué desmiente versión de Petro en el que asegura que al chef Cristian Montaño lo mataron por petrista

La muerte de Cristian Montaño en Ibagué revela los riesgos de la precipitación informativa y subraya la importancia de la transparencia y el debido proceso en la comunicación oficial - crédito Alcaldía de Ibagué

El fallecimiento de Cristian David Montaño en Ibagué ha generado diversas versiones y especulaciones, especialmente en torno a la posibilidad de un asesinato por motivos políticos.

No obstante, la administración municipal ha desmentido estas afirmaciones, asegurando que Montaño no fue víctima de homicidio ni de lesiones que hayan provocado su muerte.

Las autoridades han destacado que el joven recibió atención médica inmediata y que la causa definitiva de su deceso será determinada por medicina legal.

La alcaldía de Ibagué ha insistido en la importancia de esclarecer los hechos ante la circulación de rumores.

Según el relato oficial, la policía fue alertada sobre un ciudadano en mal estado de salud en los alrededores del parque Centenario.

“Respecto al lamentable deceso de una persona, Cristian David Montaño, en nuestra ciudad, alrededores del Parque Centenario, nos permitimos indicar lo siguiente: se tiene noticia de policía que un ciudadano está afectado en su salud a los alrededores de este parque. Es atendido por el cuadrante y esta persona, en atención a su estado, es remitida a una importante clínica de nuestra ciudad”, afirmaron voceros de la alcaldía.

El cuadrante policial acudió al lugar y, al constatar la gravedad de la situación, dispuso el traslado de Montaño a una clínica local para recibir atención especializada.

Al ingresar al centro asistencial, Montaño presentaba un paro cardiorrespiratorio. El personal de salud realizó maniobras avanzadas de reanimación y logró estabilizarlo temporalmente. Posteriormente, se le practicó una tomografía axial computarizada (TAC) de cráneo, que descartó la presencia de hemorragias o fracturas.

“El paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio. Los profesionales de la salud realizan la reanimación avanzada dentro de las instalaciones de esta clínica. Posteriormente, el paciente es estabilizado, llevado a toma de TAC de cráneo, donde se descartan presencia de hemorragias, fracturas”, afirmaron funcionarios de la Alcaldía.

A pesar de los esfuerzos médicos, el paciente tuvo una evolución clínica desfavorable, con más de dos episodios adicionales de paro cardiorrespiratorio, lo que motivó su ingreso a la unidad de cuidado intensivo.

El examen físico realizado por los profesionales de la salud no evidenció signos de violencia. No se encontraron traumas, lesiones ni laceraciones en su cuerpo, lo que refuerza la postura oficial de que no existieron agresiones físicas que pudieran haber causado su muerte.

La determinación final sobre la causa del fallecimiento corresponde a medicina legal, que realizará los estudios pertinentes para esclarecer el motivo exacto del deceso.

“Pero también queremos contarles que el paciente presenta una inadecuada evolución clínica, más de dos paros cardiorrespiratorios, ingresa a unidad de cuidado intensivo. En el examen físico no se evidencian presencia de traumas, lesiones, laceraciones y por supuesto será medicina legal quien determine la causa del fallecimiento. Desde la administración municipal, encabezado por nuestra alcaldesa Johana Aranda, hacemos el acompañamiento psicológico y lamentamos profundamente este deceso. (pausa de dos segundos)”, finalizó el comunicado de los funcionarios.

La administración municipal, bajo el liderazgo de Johana Aranda, ha expresado su solidaridad con la familia de Montaño y ha dispuesto apoyo psicológico para sus allegados, reafirmando su compromiso con el acompañamiento a la comunidad en este momento difícil.

Muerte de Cristian Montaño desata polémica por violencia política en Colombia

El presidente Gustavo Petro afirmó que el chef Cristian Montaño fue asesinado en Ibagué por su afinidad política, al señalar: “Lo asesinaron por simpatizar con mis ideas y mis acciones”, según publicó el mandatario el 3 de octubre en su cuenta oficial en X.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre en el parque Centenario, donde Montaño murió tras un altercado con otro hombre, lo que ha generado conmoción en la capital del Tolima y reacciones en redes sociales.

En su mensaje, Petro denunció que el crimen tuvo motivación política y responsabilizó a sectores locales por incitar al odio: “Han llenado de odio desde los pulpitos de los gobiernos locales. Y producen muerte. Y esto, señores de la prensa, no es narrativa mentirosa”. El presidente también pidió evitar retaliaciones: “Qué ningún progresista devuelva el golpe contra los desdichados que odian en su alma, Nosotros somos la política del amor porque sabemos que solo una humanidad ayudándose saldrá adelante”.