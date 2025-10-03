Colombia

La alcaldía de Ibagué desmiente versión de Petro en el que asegura que al chef Cristian Montaño lo mataron por petrista

El episodio ocurrido cerca del Parque Centenario movilizó a la comunidad y a las autoridades, que buscan esclarecer el motivo del deceso

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La muerte de Cristian Montaño en Ibagué revela los riesgos de la precipitación informativa y subraya la importancia de la transparencia y el debido proceso en la comunicación oficial - crédito Alcaldía de Ibagué

El fallecimiento de Cristian David Montaño en Ibagué ha generado diversas versiones y especulaciones, especialmente en torno a la posibilidad de un asesinato por motivos políticos.

No obstante, la administración municipal ha desmentido estas afirmaciones, asegurando que Montaño no fue víctima de homicidio ni de lesiones que hayan provocado su muerte.

Ahora puede seguirnos enFacebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades han destacado que el joven recibió atención médica inmediata y que la causa definitiva de su deceso será determinada por medicina legal.

La alcaldía de Ibagué ha insistido en la importancia de esclarecer los hechos ante la circulación de rumores.

Según el relato oficial, la policía fue alertada sobre un ciudadano en mal estado de salud en los alrededores del parque Centenario.

No solo fue en su
No solo fue en su cuenta de X que el presidente Petro compartió su mensaje. También lo hizo en su perfil de Facebook - crédito Gustavo Petro / Facebook

“Respecto al lamentable deceso de una persona, Cristian David Montaño, en nuestra ciudad, alrededores del Parque Centenario, nos permitimos indicar lo siguiente: se tiene noticia de policía que un ciudadano está afectado en su salud a los alrededores de este parque. Es atendido por el cuadrante y esta persona, en atención a su estado, es remitida a una importante clínica de nuestra ciudad”, afirmaron voceros de la alcaldía.

El cuadrante policial acudió al lugar y, al constatar la gravedad de la situación, dispuso el traslado de Montaño a una clínica local para recibir atención especializada.

Al ingresar al centro asistencial, Montaño presentaba un paro cardiorrespiratorio. El personal de salud realizó maniobras avanzadas de reanimación y logró estabilizarlo temporalmente. Posteriormente, se le practicó una tomografía axial computarizada (TAC) de cráneo, que descartó la presencia de hemorragias o fracturas.

“El paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio. Los profesionales de la salud realizan la reanimación avanzada dentro de las instalaciones de esta clínica. Posteriormente, el paciente es estabilizado, llevado a toma de TAC de cráneo, donde se descartan presencia de hemorragias, fracturas”, afirmaron funcionarios de la Alcaldía.

A pesar de los esfuerzos médicos, el paciente tuvo una evolución clínica desfavorable, con más de dos episodios adicionales de paro cardiorrespiratorio, lo que motivó su ingreso a la unidad de cuidado intensivo.

El examen físico realizado por los profesionales de la salud no evidenció signos de violencia. No se encontraron traumas, lesiones ni laceraciones en su cuerpo, lo que refuerza la postura oficial de que no existieron agresiones físicas que pudieran haber causado su muerte.

crédito Pacto Histórico del Tolima
crédito Pacto Histórico del Tolima / Facebook

La determinación final sobre la causa del fallecimiento corresponde a medicina legal, que realizará los estudios pertinentes para esclarecer el motivo exacto del deceso.

“Pero también queremos contarles que el paciente presenta una inadecuada evolución clínica, más de dos paros cardiorrespiratorios, ingresa a unidad de cuidado intensivo. En el examen físico no se evidencian presencia de traumas, lesiones, laceraciones y por supuesto será medicina legal quien determine la causa del fallecimiento. Desde la administración municipal, encabezado por nuestra alcaldesa Johana Aranda, hacemos el acompañamiento psicológico y lamentamos profundamente este deceso. (pausa de dos segundos)”, finalizó el comunicado de los funcionarios.

La administración municipal, bajo el liderazgo de Johana Aranda, ha expresado su solidaridad con la familia de Montaño y ha dispuesto apoyo psicológico para sus allegados, reafirmando su compromiso con el acompañamiento a la comunidad en este momento difícil.

Muerte de Cristian Montaño desata polémica por violencia política en Colombia

El presidente Gustavo Petro afirmó que el chef Cristian Montaño fue asesinado en Ibagué por su afinidad política, al señalar: “Lo asesinaron por simpatizar con mis ideas y mis acciones”, según publicó el mandatario el 3 de octubre en su cuenta oficial en X.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre en el parque Centenario, donde Montaño murió tras un altercado con otro hombre, lo que ha generado conmoción en la capital del Tolima y reacciones en redes sociales.

En su mensaje, Petro denunció que el crimen tuvo motivación política y responsabilizó a sectores locales por incitar al odio: “Han llenado de odio desde los pulpitos de los gobiernos locales. Y producen muerte. Y esto, señores de la prensa, no es narrativa mentirosa”. El presidente también pidió evitar retaliaciones: “Qué ningún progresista devuelva el golpe contra los desdichados que odian en su alma, Nosotros somos la política del amor porque sabemos que solo una humanidad ayudándose saldrá adelante”.

Temas Relacionados

Cristian David MontañoIbaguéFallecimiento en circunstancias no esclarecidasMedicina legalAlcaldía de IbaguéJohana Aranda

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Contraloría alerta riesgo millonario en contrato de helicópteros MI-17 y Petro responde que hay “un riesgo nacional” si los rusos no los reparan

El organismo de control advirtió posible pérdida de más de 16 millones de dólares por incumplimiento de la compañía Vertol Systems, lo que compromete la operatividad aérea y la seguridad del Ejército colombiano

Contraloría alerta riesgo millonario en

Este será el mes con más festivos en Colombia para 2025: conozca cuándo y qué se celebra

Los colombianos disfrutarán tres festivos en un solo mes, que les permitirá organizar paseos y reuniones gracias a dos puentes consecutivos

Este será el mes con

Beto Coral arremete contra Lina María Garrido: “Pasó de congresista a ‘la señora del sombrero’ y ahora su show es pura ridiculez”

La congresista de Cambio Radical intensificó sus ataques contra Petro en Ibagué, pero sus polémicos videos con tamales y calaveras desataron críticas del ‘influencer’ Beto Coral

Beto Coral arremete contra Lina

Calendario lunar de octubre 2025: cuándo habrá luna llena

Mira hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna desde Colombia

Calendario lunar de octubre 2025:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Salomón Bustamante confirma fin de

Salomón Bustamante confirma fin de su relación con Laura de León y responde a rumores sobre el divorcio

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Madre de B King reveló la millonada que le ofrecieron al cantante por su show en México: “Era su sueño desde los 14 años”

Gabriela Tafur preocupa a su seguidores tras sufrir accidente en su rostro mientras estaba en el gimnasio: “Calculé mal”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres

Liga de voleibol de Antioquia tomó decisión definitiva sobre deportista trans tras el fallo de la Corte Constitucional

Luis Díaz ya estrenó el Trionda, el balón con el que se jugará el Mundial 2026: el Bayern Múnich presumió al colombiano