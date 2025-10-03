Colombia

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

La periodista antioqueña generó conversación en redes sociales tras mostrar una imagen diferente en Instagram, defendiendo su estilo propio y priorizando la comodidad sobre las expectativas de la industria televisiva

Érika Zapata reveló detrás de cámaras de sesión de fotos y desató furor - crédito Erika Zava/Instagram

Érika Zapata, reconocida periodista oriunda del corregimiento de Santa Elena, en Medellín, ha consolidado una presencia destacada en la televisión colombiana gracias a su estilo directo y su manera de narrar los hechos con un fuerte arraigo en el habla y cultura antioqueña.

La autenticidad de Zapata, corresponsal en esa ciudad de Noticias Caracol, llamó la atención y el cariño de televidentes y usuarios en redes sociales, que siguen de cerca su constante evolución en su profesión, así como en su vida privada.

A propósito, su estilo natural y la decisión de aparecer en pantalla con muy poco maquillaje desataron preguntas por los internautas, que notaron que sus fotos en Instagram reflejan un rostro diferente al que se ve en el reconocido noticiero.

La periodista compartió con sus
La periodista compartió con sus seguidores la razón por la que no se maquilla para las emisiones - crédito @erika_zava / vía Instagram

La conversación se reactivó tras conocerse un video en el que Zapata mostró una faceta diferente, lo que motivó a la audiencia a indagar sobre las razones detrás de su apariencia habitual en el noticiero.

La publicación, en el que la periodista aparece maquillada, peinada y, según sus propias palabras, incluso con ropa prestada para una sesión de fotos, sorprendió a sus más de 299.000 seguidores.

La imagen, que superó los 11.000 “me gusta”, recibió elogios como “te ves hermosa”, “aprovecha tu juventud, te ves hermosa, maquillada, peinada y vestida así” y “eres auténtica. De las dos maneras te ves genial”. Otros mensajes destacaron: “nunca cambies tu esencia, la hace ver espectacular” y “qué guapa con ese estilo”.

Entre los comentarios, uno en particular llamó la atención de Zapata: “Érika tú tan linda y ¿por qué sales así en las noticias?”. Ante esta pregunta, la periodista respondió con franqueza: “Yo me siento bien de todas las formas. Pero en lo laboral, me gusta ser lo que ustedes califican como ‘fea’”.

Érika Zapata se cansó de
Érika Zapata se cansó de las personas que criticas sus fotografías y hasta su forma de vestir por redes sociales. / Imagen @erika_zava

Con esta declaración, Zapata dejó claro que su elección responde a una convicción personal y profesional, priorizando su comodidad y autenticidad por encima de las expectativas externas sobre la imagen en televisión.

La postura de la periodista recibió un respaldo inmediato de numerosos internautas, que valoraron su originalidad y su decisión de mostrarse tal como es.

Entre los mensajes de apoyo se leyeron frases como “eres original, y eso es lo que importa”, “usted no es fea, es sentirse cómoda, ese es su estilo”, “mi Erika, usted lo que tiene es personalidad y belleza, fea no es”, y “me gusta tu estilo porque es muy auténtico y elegante”. Otros usuarios resaltaron: “eres hermosa como el pétalo de una flor”.

A lo largo de su carrera, Zapata ha reiterado que, aunque realiza rutinas de cuidado personal, no recurre a intervenciones estéticas y mantiene su esencia intacta. Para ella, lo fundamental es su labor periodística y la fidelidad a su identidad, una postura que ha reforzado su vínculo con la audiencia y ha abierto un espacio de reflexión sobre la diversidad y la autoaceptación en los medios de comunicación.

Érika Zapata desató comentarios por particular y sencillo desayuno - crédito Erikazava/Instagram

Desayuno de Erika Zapata en Amalfi causa revuelo en redes por singular combinación de sabores

La periodista y reportera Erika Zapata compartió un video en sus redes sociales, en el que muestra el desayuno que degustó durante una visita al municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño, donde se encontraba realizando un informe especial. La publicación captó rápidamente la atención de sus seguidores por la sencilla y peculiar combinación de alimentos, lo que generó numerosos comentarios.

En el video, Zapata explicó que se encontraba en Amalfi con el objetivo de producir un informe especial, mostrando la mesa en la que compartía su desayuno junto a su compañero de trabajo. Zapata relató: “(...) Llegamos aquí a hacer un informe especial y miren el desayuno: café con leche, salchichón, limón, arepa... Y William también está comiendo lo mismo. Van a ver ese informe especial tan bacano que les vamos a preparar y que, por supuesto, ustedes van a ver. Esta combinación está como maluca”.

La reacción espontánea de la periodista al describir la combinación de sabores llamó la atención de sus seguidores, ques pronto comenzaron a comentar sobre el desayuno y las costumbres gastronómicas locales.

“Ese final Erika jajajaja, al final te lo creímos jajajaja 😂“; ”😂😂😂 sii esa combinación está como maluca 😂😂😂😂 así decía mi abuela cuando se colocaba las enaguas 😂😂😂😂😂😂😂😂🙊🙊🙊🙊“; ”Me encanta la combinación 😍😍😍😍😍😍“; ”🤤🤤🤤se me hizo agua la boca q rico 😋 (sic)“, reaccionaron algunos cibernautas.

