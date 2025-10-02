Colombia

Westcol habló sobre la polémica reunión que tuvo con Yina Calderón en la que él le negó un beso: “Yo no siento que le haya faltado al respeto”

El ‘streamer’ apareció en redes sociales después de que se hicieran virales en redes sociales fragmentos de su ‘en vivo’, junto a Calderón, pues en varios comentarios fue cuestionado por “humillar” a la empresaria

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El streamer apareció después de
El streamer apareció después de que varios internautas lo acusaron que humillar a Calderón en el en vivo - crédito @westcol / Instagram

Recientemente, la creadora de contenido, Yina Calderón y el streamer Westcol llamaron la atención con la organización de una transmisión en vivo desde el canal del paisa en donde tenían planeado hablar sobre la organización de Stream Fighters, evento de boxeo organizado por él y donde participará Calderón.

Luis Villa, nombre real de Westcol, había anunciado la reunión con Yina días antes, advirtiendo que no quería que usaran el encuentro para crear chismes sobre un supuesto romance entre ellos, esto después de que la empresaria bromeara sobre un supuesto amorío en redes sociales.

Finalmente, el encuentro se dio el sábado 27 de septiembre, en vivo, que según palabras de Calderón, no fue como esperaba, pues el espacio que había sido pensado por ella para limar asperezas con el paisa, fue usado por él para “cantarle la tabla” a la exparticipante de La casa de los famosos.

Yina confesó que el creador
Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

Aunque la transmisión inició con normalidad, en un momento Yina le da un regalo Westcol, instante en que él le agradece y ella se lanza a darla un beso y un abrazo, demostración de afecto que fue rechazada, lo que despertó las burlas hacía Calderón. Además, durante la charla, Westcol aprovechó para confesarle porque considera que el contenido de la empresaria le parece que hace daño, motivo por el que no la admira.

La transmisión, que duro un poco más de 2 horas, fue replicada en varios instantes por los internautas para burlarse de Yina, pues en palabras de los usuarios en redes sociales, el encuentro solo sirvió para “humillar” a la creadora de contenido, pues Westcol le aseguró que “no conoce de códigos”.

Debido la cantidad de veces que fueron replicados los momentos en que Westcol arremete contra Yina, el streamer decidió reaccionar a estos y aclarar que no siente que le haya faltado al respeto. “Creo que todo el mundo se dio cuenta de que el stream con Yina generó mucho impacto… La gente tiene que entender que yo no le falté el respeto a nadie", dijo el creador de contenido.

El paisa asegura que aunque le dijo varias verdades a la empresaria, no considera que le haya faltado al respeto - crédito @adriclips3/ TikTok

En medio de sus declaraciones, Westcol confesó que tuvo que prepararse para la entrevista, pues asegura que aunque tiene paciencia, sabía que el encuentro iba a ser difícil.

“Yo tengo mucha paciencia, me considero así, pero antes de ese stream, yo dije: ‘Parce, yo necesito fumar como una fiera’, yo no puedo hacer eso así, porque voy a perder el control, porque para mí es muy difícil tener una conversación con alguien que no estoy de acuerdo y guardar silencio, porque yo tengo criterio”, explicó Westcol.

El paisa también respondió a las alegaciones de algunos fans de Yina que lo acusaron que cambiar la actitud con la que hace el resto de transmisiones en vivo, a lo que aseguró que no se considera amigo de la empresaria, razón por la que su participación fue diferente.

“Con Yina Calderón no voy a empezar a un stream a tirarme las carcajadas como con alguien que ya conozco, ella no es una persona a la que le tenga confianza, no fue que yo cambié, yo fui como Westcol y ella fue como Yina, pero en ningún momento se le faltó al respeto, esa no fue la intención aunque se me salieron algunas cosas”, confesó el streamer.

¿Qué le dijo Westcol a Yina?

Durante la transmisión en vivo, el streamer antioqueño y la empresaria de fajas protagonizaron un debate en el que las críticas directas y los cuestionamientos abiertos fueron protagonistas.

Lo que inició como una conversación relajada tomó un giro cuando Yina Calderón pidió a Westcol que expresara, sin filtros, lo que pensaba de su imagen pública y su trayectoria en redes. “Conscientemente, quiero que me digas: ‘Vea, usted me parece tra, tra, tra’, para que a mí nunca más en la vida me vuelva a sorprender cuando hables cosas que no te gustan de mí”, le solicitó la empresaria.

Yina Calderón y Westcol se dicen todo en una transmisión que sacude el mundo digital - crédito @lenguaardiendo.13/tiktok

Ante la insistencia, el streamer respondió de manera tajante: “¿Qué me parece usted? En mi opinión, las personas que ponen por encima número, rating y redes sociales, por encima de los códigos de una persona, de respeto y eso son personas que hay que tener de lejos, porque en cualquier momento, por rating, números y todo, te hacen una... Imagínese, si usted fue capaz de filtrar un video suyo, ¿sí me entiende? Hasta qué nivel puede llegar usted por visitas. Entonces por lo menos en mi crew, en mi círculo social no nos mide el rating y nunca nos va a medir eso... Por eso cuando tú mencionaste amigos empresarios, Yina, esa sí es la gente que yo quiero tener cerca. Los chismosos que se queden haciendo chisme con la gente que le gusta y la vuelta”.

El streamer prefirió mover su
El streamer prefirió mover su cara para que la empresaria no lo besara - crédito @stakeclipsss2/ TikTok

La transmisión se intensificó cuando Westcol fue aún más explícito ante la insistencia de Calderón. “Fastidio, es lo primero que me llega a la mente. Porque siempre es chisme y chisme y a mí no me gusta el chisme”, enfatizó el streamer. Yina Calderón, por su parte, sostuvo que su personalidad y su estilo como figura pública responden a la demanda de sus seguidores: “En este mundo tiene que haber abogados, médicos, ingenieros, streamers, actores y tiene que haber Yina Calderón. Si no hay personajes como yo, la gente decide si me consume o no. La culpa no es mía, es de la gente que me consume”.

