Procuraduría abrió indagación contra funcionarios del Ministerio de Minas por presunta participación política

El organismo de control busca investigar a funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos de la cartera. Presuntamente, se estaría apoyando al precandidato presidencial Daniel Quintero

Carol Salazar

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas y solicitó al Ministerio de Minas suministrar información sobre los funcionarios adscritos a la Dirección de Hidrocarburos - crédito Sergio Acero/Colprensa

El procurador Delegado Disciplinario de instrucción Segundo para la Vigilancia Administrativa abrió una indagación previa contra servidores del Ministerio de Minas y Energía, hoy liderado por Edwin Palma Egea, por presunta participación política.

De acuerdo con Caracol Radio, que tuvo acceso al documento oficial de la Procuraduría General de la Nación en el que se da apertura a las indagaciones, la investigación se adelantará porque, al parecer, el director de Hidrocarburos, Julián Flórez, estaría haciendo campaña. Presuntamente, estaría apoyando al exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, que hace parte de la lista del Pacto Histórico.

En ese sentido, el organismo de control y vigilancia resolvió “iniciar de oficio indagación previa disciplinaria contra servidores públicos en averiguación de responsables vinculados a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía por los hechos reseñados en esta providencia”.

Asimismo, decretó la práctica de pruebas, que deben ser suministradas por la cartera en un término de 10 días siguientes al recibo de la comunicación. Entre el material solicitado por la Procuraduría está toda la información relacionada con los funcionarios de Dirección de Hidrocarburos.

Relación de los funcionarios adscritos a la Dirección de Hidrocarburos de esa cartera entre los años 2024 y 2025, indicando nombres y apellidos completos, números del documento de identidad, el tiempo de servicio y el cargo ejercido en esa Dirección en ese lapso, correos electrónicos institucionales y personales, números telefónicos personales e institucionales y direcciones registradas en la entidad”, indicó la Procuraduría.

En desarrollo...

