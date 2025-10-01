Yeferson Cossio frenó en seco a senador por usar su imagen para una campaña: “Yo que me voy a poner a hacer eso”

El creador de contenido reveló que un senador se tomó una foto con él y se aprovechó de la situación para hacer campaña - crédito @wico_clips/IG

Yeferson Cossio manifestó públicamente su inconformidad tras descubrir que un senador utilizó una fotografía tomada con él para promover su campaña al Congreso de la República.

El influencer aclaró que no respalda ni participa en actividades políticas y expresó su molestia por el uso no autorizado de su imagen en materiales proselitistas.

La situación ocurrió recientemente, cuando el paisa acudió al Legislativo por motivos ajenos a campañas electorales y se percató de lo que había ocurrido, según relató el propio Cossio a través de su cuenta de Kick.

Durante su testimonio, explicó: “Uno se relaciona con mucha gente. Con el tema de política, yo no me meto con eso. Yo puedo ayudarle a usted y usted puede ser el mejor del mundo, luego hacés una cagada y me la van a meter esa a mí”.

El creador enfatizó que su visita al Congreso obedeció a un proyecto de ley con el que colabora, pero insistió en que no apoya a ningún candidato ni movimiento.

"Yo no estoy con ningún senador. Ni le estoy haciendo campaña a nadie. No estoy haciendo absolutamente nada de política con nadie", reiteró en la conversación difundida en su red social.

Otro de los datos que llamó la atención fue que el senador implicado, cuyo nombre no fue revelado, habría utilizado la imagen para imprimir propaganda y revistas promocionales, acción que tanto Cossio como su entorno calificaron como una falta de respeto.

Al respecto, señaló: “Ese día me pidió una foto, nos la tomamos y yo estoy en su campaña, cucho. Falta de respeto”, marcando distancia de cualquier vínculo político.

Finalmente, el influencer no ocultó su frustración frente a la facilidad con la que figuras públicas pueden resultar asociadas a campañas sin su autorización, según lo que expuso en Kick.

Las reacciones en la publicación donde se difundió la denuncia de Cossio no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente escribieron mensajes como: “No se mete en política, pero se la pasa metido en el congreso”; “si no está metido en política, entonces a qué va al congreso”; “eso no era lo que decía cuando Rodolfo Hernández”, entre otros.

Una respuesta similar le dio a Rodolfo Hernández en campaña

Yeferson Cossio reveló que su voto será por Rodolfo Hernández. Tomado de Instagram @ingrodolfohernandez

Después de que en 2021 Yeferson Cossio compartiera con sus seguidores que hizo la declaración de renta y debió pagar otros impuestos adicionales, exponiendo su molestia en redes sociales, el paisa recibió una oferta de Rodolfo Hernández de formar parte de su equipo de campaña.

Ante sus palabras muchas personas se manifestaron a su favor, entre esas el precandidato Rodolfo Hernández que lo invito a replantear la idea de irse del país y a unirse a su campaña para que los impuestos que se pagan sea bien administrados.

“La solución no es irse... La solución es no seguir votando por todos esos ladrones que están administrando a Colombia Yeferson la invitación que le hago es que se venga para acá y hagamos un bloque para poder derrotar a todos los ladrones”, puntualizó Hernández.

Ante la propuesta el antioqueño le manifestó al exalcalde que no está interesado en unirse a ningún movimiento político. “Esta es mi respuesta no solo a Rodolfo, sino a varios políticos, a mí me gustaría mucho todo lo que muchos me dicen... pero suena feo y todo pero, primero, yo no soy ningún vendido y segundo ¿A mí quienes me aseguran que ustedes no son ningunos corruptos también? Ahora, sí ustedes me van a ayudar con mis fundaciones y todo lo que quiero hacer, hágale firmamos un documento legal de que me van a ayudar y yo me siento y los escucho y les ayudo en su campaña, lo que quieran”.