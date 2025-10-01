Colombia

Tras condena de Diego Cadena, abogado aseguró que la sentencia contra Álvaro Uribe nació de un “odio ideológico”

En conversación con Infobae Colombia, el profesional en Derecho Julián Quintana explicó por qué la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia contra el expresidente fue sesgada

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Álvaro Uribe fue condenado a
Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, mientras que Diego Cadena recibió una sentencia de 7 años de prisión domiciliaria - crédito EFE y Camila Díaz/Colprensa

Las condenas del expresidente Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena Pineda, su exabogado, generaron un amplio debate centrado en la culpabilidad del exmandatario, confirmada en una sentencia de primera instancia proferida por la 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, jueza Sandra Liliana Heredia.

En agosto de 2025, el ex jefe de Estado fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionados con sobornos que, según la togada, ordenó ejecutar, con el fin de ser favorecido en una investigación que cursaba en su contra. De acuerdo con la jueza, Uribe estuvo detrás de ofrecimientos que hizo Cadena a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, para que cambiaran versiones que ya habían entregado a la justicia y testificaran a su favor.

Por su parte, el 30 de septiembre, el abogado Cadena fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal por los mismos hechos relacionados con Monsalve. No obstante, fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales había sido acusado tras determinar que, presuntamente, ofreció beneficios al exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor.

La jueza Sandra Liliana Heredia
La jueza Sandra Liliana Heredia ha sido cuestionada por su decisión de condenar a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe - crédito captura de pantalla audiencia CSJ

El abogado Julián Quintana, especialista en Derecho Penal, se pronunció sobre las sentencias proferidas en contra de los dos procesados a través de su cuenta de X. Según indicó, hubo un “odio ideológico” en la decisión que tomó la jueza Sandra Liliana Heredia en contra del expresidente Uribe, que se hace evidente con la sentencia que recibió Cadena.

“Dos condenas, un mismo caso: Cadena 7 años, @AlvaroUribeVel 12. La “igualdad” de la sentencia de la juez Heredia es tan equilibrada como una mesa coja. La justicia no se amparo en la ley, sino en su odio ideológico. Ambos se presumen inocentes, y sus fallos apelados”, escribió el abogado.

El abogado Julián Quintana hizo
El abogado Julián Quintana hizo un análisis sobre los procesos penales de Álvaro Uribe y Diego Cadena - crédito @julianquintanat/X

En conversación con Infobae Colombia, el profesional en Derecho ahondó en su publicación, explicando los motivos por los cuales, desde su experticia, considera que la sentencia condenatoria contra Uribe no tiene peso y está sesgada.

De acuerdo con el abogado, el sesgo en la sentencia es vidente y está respaldada por dos decisiones posteriores a la lectura del fallo: primero, el Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho a la libertad del exmandatario Uribe, luego de que la jueza Heredia ordenara su detención inmediata en su domicilio, mientras se definía un fallo de segunda instancia.

Cuestionó con severidad la motivación que ordenó privar de la libertad al expresidente Uribe y le amparó su derecho a la libertad por falta de justificación suficiente”, precisó.

Álvaro Uribe y Diego Cadena
Álvaro Uribe y Diego Cadena fueron condenados por hacer ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve - crédito Captura pantalla/Rama Judicial

Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal. Esto, a su criterio, sería una prueba de “los déficits de imparcialidad y fundamentación de la decisión inicial”.

Ahora bien, para Quintana no tiene sentido que Diego Cadena haya recibido una condena de 7 años y una absolución parcial por hechos relacionados con alias Víctor, y que Álvaro Uribe haya sido sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por el conjunto de cargos del mismo tronco fáctico.

“Si el supuesto determinador recibe una condena amplia, pero el ejecutor directo solo parcial, la sentencia exige una motivación reforzada sobre autoría, determinación y nexo causal que aquí no aparece con la solidez requerida”, explicó.

El abogado Julián Quintana aseguró
El abogado Julián Quintana aseguró que se requiere de un análisis técnico que estudio por qué hubo sentencias dispares en procesos de un mismo expediente matriz - crédito @julianquintanat/X

En ese sentido, aseguró que es necesario determinar por qué, en un mismo expediente matriz, hubo “decisiones tan dispares”. Para ello, se requiere de un análisis técnico y no político.

“Requieren demostrar, con prueba y dosificación penal, por qué roles, agravantes y atenuantes llevan a 7 años para el abogado y 12 para el exmandatario; de lo contrario, la impresión que queda es que primó la ideología sobre el derecho”, detalló.

