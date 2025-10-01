Colombia

Las dádivas jurídicas que condenaron a Diego Cadena a siete años de prisión domiciliaria

Ofreció servicios legales gratuitos y promesas de acompañamiento procesal a un testigo a cambio de que modificara su testimonio en un proceso clave sobre presuntos vínculos con el paramilitarismo

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
El abogado Diego Cadena enfrenta
El abogado Diego Cadena enfrenta una sentencia de siete años de prisión domiciliaria por ofrecer beneficios jurídicos a un testigo del caso Uribe. - crédito Colprensa - Camila Díaz

El abogado penalista Diego Cadena fue condenado en primera instancia a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal. La sentencia, proferida por el juez Fabián Moreno, detalló que las dádivas consistieron en beneficios jurídicos y ventajas procesales, ofrecidas al preso Juan Guillermo Monsalve con el objetivo de que se retractara de sus declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago.

El fallo dejó en claro que, a diferencia de otros procesos de corrupción, las dádivas de Cadena no fueron entregas de dinero en efectiva, sino un entramado de favores jurídicos diseñados para torcer la verdad judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En primer lugar, se constató que el abogado ofreció a Monsalve la tramitación gratuita de un recurso de revisión. Este procedimiento, que normalmente requiere altos costos y un acompañamiento legal especializado, fue planteado como un beneficio sin ningún tipo de cobro. La intención era convencer al testigo de que modificara su versión sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con grupos paramilitares en los años noventa.

Durante el juicio, se determinó
Durante el juicio, se determinó que Diego Cadena buscó influir en declaraciones claves mediante promesas de servicios legales gratuitos. - crédito Colprensa

Además de este beneficio, el juez documentó que Cadena prometió ventajas procesales adicionales. Estas incluían apoyo legal constante y la posibilidad de gestionar beneficios judiciales futuros, como reducciones de condena o facilidades penitenciarias. Aunque no se trataba de dinero, estas ofertas tenían un peso determinante para alguien en condición de reclusión, ya que implicaban la posibilidad de mejorar sustancialmente su situación jurídica y carcelaria.

De acuerdo con el juez Moreno, tales promesas, aun cuando no llegaron a concretarse, configuraron un acto de soborno. El solo hecho de condicionar los favores jurídicos a un cambio en el testimonio de Monsalve representaba un intento claro de manipular la administración de justicia.

Absolución parcial y apelaciones

Pese a la condena, Cadena fue absuelto por fraude procesal y por el supuesto ofrecimiento de dádivas al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. La decisión también favoreció a Juan José Salazar, socio de Cadena, a quien la Fiscalía señalaba de tramitar giros de dinero a ‘Víctor’.

El fallo establece que los
El fallo establece que los ofrecimientos de Cadena alteraron el proceso judicial sin involucrar pagos en efectivo. - crédito Colprensa - Camila Díaz

La sentencia, al ser de primera instancia, será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá, donde también se analiza el caso del expresidente Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por hechos relacionados. En este proceso, la jueza Sandra L. Heredia consideró que el exmandatario sí tenía conocimiento de las maniobras de Cadena para lograr retractaciones de testigos.

Todas las partes anunciaron que apelarán. La Fiscalía, a través del delegado Daniel Hernández, pidió que se revoque la absolución parcial y se condene tanto a Cadena como a Salazar por los dos cargos. Por su parte, el abogado Iván Cancino, defensor de Cadena, solicitó que se declare inocente a su cliente de todos los señalamientos.

Comparación con el caso de Álvaro Uribe

La diferencia entre las decisiones judiciales ha generado debate. Mientras Cadena recibió una condena mínima y en domiciliaria, el expresidente Uribe fue sentenciado a 12 años de reclusión en casa. El penalista Juan Felipe Criollo explicó que esta disparidad responde a la valoración de las pruebas en cada proceso y al estilo de cada juez.

El abogado Diego Gutiérrez también resaltó que, aunque se trate de los mismos hechos, la práctica probatoria y las estrategias de defensa fueron distintas en cada caso. Según él, lo importante será lo que ocurra en las siguientes instancias, pues ambos procesos podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en sede de casación.

Álvaro Uribe fue condenado a
Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, mientras que Diego Cadena recibió una sentencia de 7 años de prisión domiciliaria - crédito EFE y Camila Díaz/Colprensa

Un fallo con repercusiones políticas y judiciales

La condena a Diego Cadena revive el debate sobre la influencia del expresidente Álvaro Uribe en procesos judiciales y sobre los intentos de manipulación de testigos en casos de parapolítica. Para los expertos, lo que ocurra en segunda instancia será crucial no solo para el futuro del penalista, sino también para el desenlace del expediente contra el líder del Centro Democrático.

En cualquier escenario, el fallo dejó en claro que las dádivas jurídicas pueden ser consideradas sobornos, aun cuando no impliquen dinero en efectivo. El juez subrayó que la conducta de Cadena fue antijurídica tanto en el plano formal como en el material, porque buscaba alterar la verdad procesal y socavar la administración de justicia.

Temas Relacionados

Diego Cadenadádivas jurídicasprisión domiciliariasobornoÁlvaro Uribesoborno a testigosmanipulación de testigosColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: qué vehículos no circulan este miércoles 1 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá:

Resultados Lotería de la Cruz Roja 30 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de la Cruz

Quién es Edwin Andrés Ramírez, el empresario asesinado por un grupo de sicarios en Cali

Su caso está bajo investigación de las autoridades por posibles vínculos con disputas entre organizaciones criminales del sector

Quién es Edwin Andrés Ramírez,

Alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, revoca seis nombramientos tras salida de Jaime Beltrán

La medida se adoptó tras denuncias sobre posibles irregularidades en los procedimientos y la omisión de requisitos legales para la designación de funcionarios

Alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard

Top 10: estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público colombiano en Spotify

Top 10: estos son los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Top 10: estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Willy García será el primer solista colombiano en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Deportes

Millonarios perdería a un referente

Millonarios perdería a un referente por lo que queda de 2025: sería culpa de la crisis de resultados

Brayan León fue sancionado tras su expulsión ante Santa Fe, pero podrá jugar en el partido de vuelta: esta es la razón

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava