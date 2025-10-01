Las dádivas jurídicas que condenaron a Diego Cadena a siete años de prisión domiciliaria

El abogado Diego Cadena enfrenta una sentencia de siete años de prisión domiciliaria por ofrecer beneficios jurídicos a un testigo del caso Uribe. - crédito Colprensa - Camila Díaz

El abogado penalista Diego Cadena fue condenado en primera instancia a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal. La sentencia, proferida por el juez Fabián Moreno, detalló que las dádivas consistieron en beneficios jurídicos y ventajas procesales, ofrecidas al preso Juan Guillermo Monsalve con el objetivo de que se retractara de sus declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago.

El fallo dejó en claro que, a diferencia de otros procesos de corrupción, las dádivas de Cadena no fueron entregas de dinero en efectiva, sino un entramado de favores jurídicos diseñados para torcer la verdad judicial.

En primer lugar, se constató que el abogado ofreció a Monsalve la tramitación gratuita de un recurso de revisión. Este procedimiento, que normalmente requiere altos costos y un acompañamiento legal especializado, fue planteado como un beneficio sin ningún tipo de cobro. La intención era convencer al testigo de que modificara su versión sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con grupos paramilitares en los años noventa.

Durante el juicio, se determinó que Diego Cadena buscó influir en declaraciones claves mediante promesas de servicios legales gratuitos. - crédito Colprensa

Además de este beneficio, el juez documentó que Cadena prometió ventajas procesales adicionales. Estas incluían apoyo legal constante y la posibilidad de gestionar beneficios judiciales futuros, como reducciones de condena o facilidades penitenciarias. Aunque no se trataba de dinero, estas ofertas tenían un peso determinante para alguien en condición de reclusión, ya que implicaban la posibilidad de mejorar sustancialmente su situación jurídica y carcelaria.

De acuerdo con el juez Moreno, tales promesas, aun cuando no llegaron a concretarse, configuraron un acto de soborno. El solo hecho de condicionar los favores jurídicos a un cambio en el testimonio de Monsalve representaba un intento claro de manipular la administración de justicia.

Absolución parcial y apelaciones

Pese a la condena, Cadena fue absuelto por fraude procesal y por el supuesto ofrecimiento de dádivas al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. La decisión también favoreció a Juan José Salazar, socio de Cadena, a quien la Fiscalía señalaba de tramitar giros de dinero a ‘Víctor’.

El fallo establece que los ofrecimientos de Cadena alteraron el proceso judicial sin involucrar pagos en efectivo. - crédito Colprensa - Camila Díaz

La sentencia, al ser de primera instancia, será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá, donde también se analiza el caso del expresidente Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por hechos relacionados. En este proceso, la jueza Sandra L. Heredia consideró que el exmandatario sí tenía conocimiento de las maniobras de Cadena para lograr retractaciones de testigos.

Todas las partes anunciaron que apelarán. La Fiscalía, a través del delegado Daniel Hernández, pidió que se revoque la absolución parcial y se condene tanto a Cadena como a Salazar por los dos cargos. Por su parte, el abogado Iván Cancino, defensor de Cadena, solicitó que se declare inocente a su cliente de todos los señalamientos.

Comparación con el caso de Álvaro Uribe

La diferencia entre las decisiones judiciales ha generado debate. Mientras Cadena recibió una condena mínima y en domiciliaria, el expresidente Uribe fue sentenciado a 12 años de reclusión en casa. El penalista Juan Felipe Criollo explicó que esta disparidad responde a la valoración de las pruebas en cada proceso y al estilo de cada juez.

El abogado Diego Gutiérrez también resaltó que, aunque se trate de los mismos hechos, la práctica probatoria y las estrategias de defensa fueron distintas en cada caso. Según él, lo importante será lo que ocurra en las siguientes instancias, pues ambos procesos podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en sede de casación.

Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, mientras que Diego Cadena recibió una sentencia de 7 años de prisión domiciliaria - crédito EFE y Camila Díaz/Colprensa

Un fallo con repercusiones políticas y judiciales

La condena a Diego Cadena revive el debate sobre la influencia del expresidente Álvaro Uribe en procesos judiciales y sobre los intentos de manipulación de testigos en casos de parapolítica. Para los expertos, lo que ocurra en segunda instancia será crucial no solo para el futuro del penalista, sino también para el desenlace del expediente contra el líder del Centro Democrático.

En cualquier escenario, el fallo dejó en claro que las dádivas jurídicas pueden ser consideradas sobornos, aun cuando no impliquen dinero en efectivo. El juez subrayó que la conducta de Cadena fue antijurídica tanto en el plano formal como en el material, porque buscaba alterar la verdad procesal y socavar la administración de justicia.