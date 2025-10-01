Colombia

Superservicios anuncia vigilancia especial a generadoras eléctricas en medio de alta hidrología

La Superintendencia de Servicios Públicos informó nuevas acciones de control sobre las plantas de generación de energía del país, con el fin de garantizar eficiencia, transparencia y continuidad en el servicio

Por Mauricio Villamil

Guardar
| Foto: tomada de urnadecristal.gov.co
| Foto: tomada de urnadecristal.gov.co

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informó que intensificará el seguimiento a las plantas de generación eléctrica conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La medida busca garantizar un funcionamiento confiable del servicio y responder a las recientes dinámicas del mercado energético.

Hidroeléctrica en Colombia -
Hidroeléctrica en Colombia - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con lo señalado por la entidad, la decisión surge tras el análisis de los movimientos en el mercado mayorista y las ofertas de precios en la bolsa de energía. Según indicó Semana, la Superintendencia resaltó que “la decisión obedece al comportamiento reciente de algunos agentes en el mercado mayorista de energía y a la oferta de precios en bolsa, pese a que actualmente el sistema atraviesa por condiciones de alta hidrología, que favorecen la disponibilidad de agua para la generación eléctrica”.

El registro oficial de prestadores de servicios públicos, conocido como RUPS, tiene inscritas 286 compañías vinculadas a la prestación de energía. Sobre estas se concentrarán las acciones de inspección para asegurar que su operación esté alineada con los lineamientos normativos y con la prestación eficiente del servicio público.

Embalse El Hato, un gran
Embalse El Hato, un gran cuerpo de agua - crédito CAR

El contexto climático de los últimos meses había generado inquietud sobre la capacidad de generación en el país, debido a fenómenos atmosféricos que afectaron los embalses. No obstante, las estrategias adoptadas permitieron mantener la continuidad del suministro nacional. En este escenario, la Superservicios subrayó que el objetivo del control adicional es consolidar la transparencia del mercado, la confiabilidad del servicio y la adecuada atención a los usuarios.

En los últimos años, distintas regiones han expresado inconformidad frente al comportamiento de algunas empresas del sector eléctrico, especialmente por los costos facturados. Ante ello, la entidad ha impulsado medidas orientadas a fortalecer la supervisión y corregir situaciones que puedan impactar a los hogares.

Entre las principales acciones anunciadas se encuentra la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable. Esto se realizará mediante vigilancia especial, revisiones técnicas y requerimientos a las compañías involucradas. También se evaluarán los planes de mantenimiento y los reportes de indisponibilidad de equipos, con el propósito de establecer si corresponde a la capacidad real de generación disponible.

La entidad señaló que otro frente de trabajo será el análisis de las metodologías que emplean las empresas para determinar precios en el mercado, en concordancia con las condiciones que enfrenta el sistema. En este aspecto, se busca corroborar que los cálculos respondan a criterios de eficiencia y no a factores que puedan distorsionar los costos que asumen los usuarios finales.

Foto de archivo. Trabajadores permanecen
Foto de archivo. Trabajadores permanecen en un área de construcción en la hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

En diálogo con Semana, la Superservicios destacó que “además, la entidad realizará la evaluación de los costos operativos en los que incurren los agentes, la verificación de vertimientos y el uso eficiente del recurso hídrico, así como la identificación de las causas de las desviaciones presentadas en los despachos programados frente a la operación real”. Con ello se pretende garantizar una planeación ajustada a la disponibilidad de agua y a las capacidades instaladas.

El sistema eléctrico colombiano depende en gran medida de las fuentes hídricas, lo que hace relevante la verificación del uso adecuado de los recursos. La presencia de altas precipitaciones en este periodo incrementa la posibilidad de disponer de reservas suficientes, por lo que la vigilancia especial cobra importancia para confirmar que los agentes aprovechen estas condiciones.

De forma complementaria, la entidad recordó que las empresas están obligadas a cumplir con los lineamientos regulatorios y técnicos que se expiden para garantizar la prestación del servicio. En caso de incumplimientos o irregularidades, los usuarios pueden presentar quejas ante la Superservicios, que cuenta con los mecanismos establecidos para tramitar los reclamos ciudadanos.

El anuncio también se relaciona con la necesidad de mantener hábitos responsables de consumo energético en los hogares y sectores productivos. Aunque la situación actual de hidrología es favorable, el llamado es a prevenir escenarios de riesgo en épocas de verano, cuando el nivel de los embalses puede descender y generar presiones adicionales sobre la generación.

La vigilancia especial sobre las plantas de generación se enmarca en un contexto en el que el país continúa diversificando su matriz energética con proyectos de fuentes renovables. Estos, sin embargo, enfrentan retos técnicos y de cronograma para su entrada en operación. En consecuencia, el papel de la supervisión estatal se vuelve clave para asegurar el cumplimiento de las metas del sector eléctrico.

Temas Relacionados

SuperServiciosHidroelectricasVigilancia especialColombia-noticias

Más Noticias

Chats filtrados revelan fuertes acusaciones de Montealegre a Benedetti en grupo del gabinete Petro

Una confrontación en el chat oficial de ministros dejó en evidencia duros señalamientos entre Eduardo Montealegre y Armando Benedetti

Chats filtrados revelan fuertes acusaciones

Drummond responde a Sanguino tras acusaciones de financiar paramilitares en Colombia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó duros señalamientos contra la multinacional y la empresa contestó en un comunicado

Infobae

Daniel Briceño insiste a Edwin Palma explicar si EE. UU. le retiró visa por Global Magnitsky Act

El concejal del Centro Democrático pidió al ministro de Minas aclarar si la cancelación de su visa en EE. UU. está ligada a una ley anticorrupción que ha sancionado a funcionarios en otros países de la región

Daniel Briceño insiste a Edwin

Concejales del Centro Democrático piden a Petro declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista en Colombia

Los cabildantes enviaron una carta al presidente en la que advierten sobre el impacto criminal de esta estructura en Bogotá y solicitan medidas urgentes

Concejales del Centro Democrático piden

MinDefensa contra Petro: Sánchez advierte sobre llamar “Ejército Gaitanista” al Clan del Golfo

El jefe de la cartera de Defensa planteó reparos al uso del nombre con el que esa organización se autodenomina

MinDefensa contra Petro: Sánchez advierte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Top 10: estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Willy García será el primer solista colombiano en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Deportes

Millonarios perdería a un referente

Millonarios perdería a un referente por lo que queda de 2025: sería culpa de la crisis de resultados

Brayan León fue sancionado tras su expulsión ante Santa Fe, pero podrá jugar en el partido de vuelta: esta es la razón

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava