Presidencia se pronunció por detención de las colombianas que iban en la flotilla Sumud: “Exigimos a Israel su inmediata liberación”

La activista colombiana grabó en tiempo real el momento en que fueron interceptados por la flotilla global Sumud, en un video que fue compartido por el perfil de X Global Movement To Gaza Colombia - crédito @GMTGCol/X

La Presidencia de la República emitió un comunicado oficial en el que manifestó su preocupación por la situación de las ciudadanas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por autoridades israelíes mientras participaban en la misión humanitaria internacional conocida como la Flotilla Global Sumud.

En total, 20 barcos partieron desde el puerto de Barcelona (España) con más de 300 personas a bordo, procedentes de 44 países. Esta acción buscaba establecer un corredor humanitario hacia Gaza, en respuesta a las condiciones cada vez más alarmantes que enfrentan los habitantes del territorio palestino. Sin embargo, ignoraron las rutas seguras por las cuales la comunidad internacional ha enviado este tipo de ayudas a la Franja de Gaza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El pronunciamiento oficial se produjo luego de que se confirmara que estas embarcaciones fueron detenidas en aguas del Mediterráneo oriental. Según información entregada por la propia misión y confirmada por fuentes diplomáticas, la detención se dio en una zona considerada de alto riesgo, donde se reportó la presencia de drones y embarcaciones sin identificar.

El Gobierno exigió la liberación inmediata de Manuela Bedoya y Luna Barreto, ciudadanas colombianas detenidas por Israel mientras participaban en una misión humanitaria internacional hacia Gaza - crédito Europa Press - Reuters

En su declaración, el Gobierno colombiano fue enfático en señalar que cualquier ataque o agresión contra esta misión representa una transgresión a normas básicas del derecho internacional. El comunicado, firmado directamente por la Presidencia, establece varios puntos clave sobre la posición oficial del país ante los hechos.

“Colombia rechaza con firmeza cualquier acto que vulnere la integridad física, la libertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior”, expresó el primer punto del documento.

En segundo lugar, el comunicado indica una exigencia directa a las autoridades israelíes: “Exigimos a Israel su inmediata liberación, en cumplimiento del derecho internacional y de los protocolos consulares aplicables”.

Noticia en desarrollo...