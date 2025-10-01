Periodista le lanzó pullas al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el video se hizo viral: “De declararse ateo a posar con la Biblia”

Vargas aseguró que Abelardo de la Espriella "no encontró a Dios, encontró una estrategia", al "usar la Biblia como accesorio electoral", y precisó que eso "no es fe, es manipulación" - crédito @lauracamilavargas96/IG | @delaespriella_style/IG

La carrera presidencial en Colombia para los comicios que se realizarán en 2026 dejó un nuevo capítulo en el que el protagonista volvió a ser el precandidato y abogado Abelardo de la Espriella.

Ese nuevo protagonismo se debe a un video que se hizo viral en redes sociales, y que compartió la periodista internacionalista Laura Camila Vargas.

Según la misma comunicadora, el video muestra lo que ella define como “cálculo electoral”, porque el abogado y candidato presidencial profesa su fe católica.

Vargas le recordó a De la Espriella una entrevista que concedió cinco años atrás, en una de las emisiones del programa Confesiones (Canal Claro Colombia) dirigido por la periodista Patricia Pardo.

El mismo precandidato que cuenta con el respaldo del movimiento Salvación Nacional compartió en su cuenta de Youtube esta charla con Pardo el 3 de septiembre de 2020.

Abelardo de la Espriella compartió la entrevista que le recordó la periodista Laura Camila Vargas en su perfil de YouTube - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE / YouTube

“Yo, en todo caso, no puedo jurar por Dios porque ya sabes... me imagino, que sabes que soy ateo”, le dijo en ese entonces De la Espriella a la entrevistadora, que le vuelve a preguntar “¿agnóstico o ateo?“ a lo que el abogado cordobés dice: ”No, ateo".

Siguiendo con la misma línea, Pardo le interpeló “¿Usted literalmente niega la presencia de Dios?" y De la Espriella aclaró: “Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar”.

Periodista cuestionó que Abelardo de la Espriella ahora se muestre como un hombre devoto

Por todo lo anterior, Vargas precisó en su grabación que “Abelardo de la Espriella pasó de declararse ateo a posar con la Biblia. Pero eso no es cambio de fe, es cálculo electoral”.

Siguiendo con su explicación sobre la anterior afirmación, la influencer política y especialista en Marketing Digital, argumentó: “No se dejen engañar, no es que de la noche a la mañana Abelardo haya sido iluminado por la mismísima fe en Cristo”.

"Lo que pasa es que en Colombia, un país donde ocho de cada diez personas se identifica como católica, declararse ateo es un lastre electoral, te cuesta votos y mucho más si buscas congraciarte con la derecha", afirmó Vargas.

Todo se dio por cuenta de que cinco años atrás el hoy precandidato presidencial se declaró ateo - crédito @lauracamilavargas96/IG

En la exposición de sus ideas que la llevaron a concluir su frase inicial, la comunicadora mencionó que “esto revela el oportunismo de De la Espriella, un candidato que entiende cómo funciona el marketing político y que está dispuesto a cambiar hasta sus creencias con tal de no perder apoyos".

Pero Vargas no se quedó ahí, porque siguió diciendo: “Y aunque él diga que hace cinco años volvió a creer en Dios por una experiencia, esto no es fe ni espiritualidad, es estrategia”.

Periodista califica como “estrategia” que Abelardo de la Espriella ya no se reconozca como “ateo”

En medio de su video, y brindando un contexto histórico de lo que esto implica en Colombia, Laura Camila Vargas explicó que “el catolicismo ha sido un pilar del poder político en Colombia desde 1886, y aunque la Constitución del 91 consagró la libertad de cultos, la política sigue estando atravesada por la religión”.

En este punto se atan varios cabos, como señala la periodista dentro de sus tesis: “La derecha, sobre todo utiliza ese discurso religioso como herramienta de control moral y cohesión: defender la familia tradicional, luchar contra la ideología de género, rechazar el aborto y respetar a Dios”.

Otra polémica con de la Espriella se presentó el 11 de septiembre, luego de que se publicó en redes sociales la respuesta del abogado y dirigente político sobre cómo actuará contra pueblos indígenas que generen bloqueos en vías del país. Esto provocó la indignación de la aspirante a una curul del Senado, Sandra Chindoy - crédito Meridiano Regional/Facebook

En consecuencia, y basado “en el imaginario social, un candidato ateo no es visto como alguien laico, sino como alguien sin valores o sin brújula moral”, añadió Vargas.

“Por eso la derecha no se puede permitir un discurso abiertamente laico; perdería su base electoral. Pero ojo, más que una cuestión de fe, la religión en política es un dispositivo para movilizar emociones: miedo, culpa, moralidad tradicional”, aclara la comunicadora.

En este punto, “acá está lo grave”, detalla Vargas, al precisar que “cuando la fe se convierte en accesorio electoral, se pervierte la religión y se manipula a los votantes, porque lo que buscan no es guiar espiritualmente, sino manipular políticamente”.

Como conclusión, la periodista le lanzó una pulla al abogado, y al igual que ha ocurrido con otra de las precandidatas presidenciales, Vicky Dávila, cuestionaron su hoja de vida y experiencia para tan alto cargo: “Al final, la Biblia, frente a la cámara, funciona como cortina de humo. Es más fácil posar con ella que rendir cuentas sobre una trayectoria política inexistente, un discurso de odio permanente y alianzas cuestionables”.

La presentadora y periodista Sandra Chindoy, perteneciente al pueblo kamentsá, calificó a de la Espriella como un "fascista" - crédito @sandra_chindoy/IG