Colombia

Nubank, banco del colombiano David Vélez, solicitó licencia bancaria en Estados Unidos para ingresar al mercado de ese país

La empresa financiera digital, de origen brasileño, busca operar bajo regulación estadounidense, habilitando nuevos productos y servicios para clientes actuales y potenciales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Nubank solicita licencia bancaria nacional
Nubank solicita licencia bancaria nacional en Estados Unidos para expandir su oferta de servicios financieros digitales - crédito Alberto Alerigi Jr./Reuters

El proceso de internacionalización de Nubank dio un paso decisivo con la solicitud de una licencia bancaria nacional en Estados Unidos, presentada ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

Este movimiento, que busca habilitar la oferta de productos como cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales, representa una etapa clave en la estrategia de expansión global de la entidad fundada por el colombiano David Vélez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La compañía, con sede en São Paulo y reconocida como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, comunicó que la obtención de esta licencia permitirá a Nubank operar bajo la regulación estadounidense, lo que fortalecerá su capacidad para innovar y escalar en el competitivo mercado norteamericano.

Según la entidad, este paso no solo facilitará la llegada de nuevos productos, sino que “desbloquea nuevas posibilidades dentro del sistema financiero estadounidense”, como expresó la firma en su anuncio oficial.

Nubank busca operar bajo regulación
Nubank busca operar bajo regulación estadounidense y fortalecer su presencia en el competitivo mercado norteamericano, por ese motivo le solicitó la licencia de funcionamiento a la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC) - crédito OCC

El propósito de la solicitud, de acuerdo con David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings, es doble: por un lado, mejorar la atención a los clientes actuales de la compañía que residen en Estados Unidos y, por otro, establecer las bases para conectar con nuevos usuarios que compartan necesidades financieras similares.

Vélez subrayó que, aunque la expansión hacia Estados Unidos es una prioridad estratégica, el foco principal de la empresa sigue siendo el crecimiento en los mercados donde ya opera, como Brasil, México y Colombia, donde aún existen oportunidades de desarrollo.

“Solicitar una licencia nacional en Estados Unidos nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes actuales radicados en el país y, en el futuro, a conectar con aquellos que comparten necesidades financieras similares y podrían beneficiarse de nuestros productos y servicios”, afirmó Vélez.

Temas Relacionados

NubankInternacionalización de NubankDavid VélezNu HoldingsRoberto Campos NetoYoussef LahrechMercado financiero de Estados UnidosBanca digitalOCCColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Richard Ríos se une a los colombianos que marcaron autogol en ‘Champions League’: esta es la lista

El mediocampista colombiano vivió una noche amarga al marcar en su propia puerta, lo que selló la derrota del Benfica y sumó su nombre a la lista de autogoles colombianos en la Liga de Campeones

Richard Ríos se une a

Periodista le lanzó pullas al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el video se hizo viral: “De declararse ateo a posar con la Biblia”

“Usar la Biblia como accesorio electoral no es fe, es manipulación. Cuando la religión se convierte en marketing político, se pervierte la fe para engañar votantes. Nada nuevo en la derecha”, indicó la también influencer Laura Camila Vargas

Periodista le lanzó pullas al

Precio del dólar en Colombia hoy 1 de octubre: los últimos movimientos del tipo de cambio

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar en Colombia

Paloma Valencia volvió a lanzar duras críticas contra Gustavo Petro: “Este país no puede dejar que un presidente pretenda que asesinen a la oposición”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático recalcó que interpondrá acciones legales contra el mandatario colombiano: “Es un presidente irresponsable y fracasado”

Paloma Valencia volvió a lanzar

Según estudio María Fernanda Cabal y Vicky Dávila son las candidatas con más menciones en redes sociales

Cabal y Dávila dominan las menciones en plataformas sociales y medios digitales, y se consolidan como figuras clave en la carrera presidencial, según el informe de la Universidad Ean y Odem

Según estudio María Fernanda Cabal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Este sería el nuevo romance

Este sería el nuevo romance de Claudia Bahamón: llamaron la atención con varias muestras de amor en el detrás de cámaras de ‘Miss Universe’

Valentino Lázaro habría admitido en un ‘live’ que le tiene temor a Marcela Reyes: “No me da miedo admitir las cosas”

Yina Calderón aseguró que Juan David Tejada ya tiene nueva pareja y el ex de Aida Victoria, le respondió: “No me cabe una moza más”

Aida Victoria Merlano habló del impacto a sus finanzas después de la ruptura con Juan David Tejada: “No he terminado de pagar el colchón”

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Deportes

Santa Fe vs. Medellín EN

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

Corte Constitucional ordena a liga de Voleibol en Colombia a modificar reglas sobre deportistas trans: no podrán ser excluidas

Esta es la fecha en la que se publicará la lista de jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos contra México y Canadá

Así reaccionaron José Mourinho y los hinchas al autogol de Richard Ríos con Benfica: “Uno de los peores fichajes que ha hecho el club”

Barcelona vs. PSG, hora y dónde ver en Colombia el partido estelar de la Champions League