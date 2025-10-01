Nubank, banco del colombiano David Vélez, solicitó licencia bancaria en Estados Unidos para ingresar al mercado de ese país

Nubank solicita licencia bancaria nacional en Estados Unidos para expandir su oferta de servicios financieros digitales - crédito Alberto Alerigi Jr./Reuters

El proceso de internacionalización de Nubank dio un paso decisivo con la solicitud de una licencia bancaria nacional en Estados Unidos, presentada ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

Este movimiento, que busca habilitar la oferta de productos como cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales, representa una etapa clave en la estrategia de expansión global de la entidad fundada por el colombiano David Vélez.

La compañía, con sede en São Paulo y reconocida como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, comunicó que la obtención de esta licencia permitirá a Nubank operar bajo la regulación estadounidense, lo que fortalecerá su capacidad para innovar y escalar en el competitivo mercado norteamericano.

Según la entidad, este paso no solo facilitará la llegada de nuevos productos, sino que “desbloquea nuevas posibilidades dentro del sistema financiero estadounidense”, como expresó la firma en su anuncio oficial.

Nubank busca operar bajo regulación estadounidense y fortalecer su presencia en el competitivo mercado norteamericano, por ese motivo le solicitó la licencia de funcionamiento a la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC) - crédito OCC

El propósito de la solicitud, de acuerdo con David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings, es doble: por un lado, mejorar la atención a los clientes actuales de la compañía que residen en Estados Unidos y, por otro, establecer las bases para conectar con nuevos usuarios que compartan necesidades financieras similares.

Vélez subrayó que, aunque la expansión hacia Estados Unidos es una prioridad estratégica, el foco principal de la empresa sigue siendo el crecimiento en los mercados donde ya opera, como Brasil, México y Colombia, donde aún existen oportunidades de desarrollo.

“Solicitar una licencia nacional en Estados Unidos nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes actuales radicados en el país y, en el futuro, a conectar con aquellos que comparten necesidades financieras similares y podrían beneficiarse de nuestros productos y servicios”, afirmó Vélez.