Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Adriana Salazar estuvo en una conversación con el programa Más allá del silencio, del periodista Rafael Poveda.

En medio de la conversación, la madre de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, contó que el cantante le dijo ocho días antes que viajaría a México.

“Su sueño siempre fue ser un cantante famoso, estaba muy feliz”, contó inicialmente, mientras revelaba nuevos detalles en los que indicó que fue Regio Clownn quien lo contactó para la presentación en una fiesta el día de la Independencia de México.

Sin embargo, Adriana no tenía un buen presentimiento de ese contacto “cuando yo vi a Regio sentí algo, no me gustó mucho”.

El 11 de septiembre cuando el cantante viajó a México, se comunicó todo el día con su mamá, le mostró el hotel, le contó que lo habían recogido en el aeropuerto y los planes que tenía desde su llegada.

En medio de la conversación, Salazar confesó que B King y Regio Clownn no se conocían de tiempo atrás: “Él estaba feliz… El martes yo veo el video de él en el gimnasio, yo no le hablé ese día, le hablé el miércoles a las 11 de la mañana ‘hijo, hola, hola’ y ya no salían los mensajes”, recordó entre lágrimas.

El mánager de su hijo se comunica con ella y le da la lamentable noticia de que Bayron no aparecía “me dijo que iba a poner la denuncia, yo empecé como una loca desesperada, me entró algo en el corazón y yo pensé lo peor ‘me lo están torturando, que no me le vayan a hacer nada’ … Viajo el viernes, hablo con la del colectivo de búsqueda de desaparecidos, nos vimos el lunes a las 9 de la mañana y a las 10 estamos en un sitio donde me lo muestran en el computador, sus fotos, ya, era Bayron estaba muerto ya”.

Según reveló Adriana, logró reconocer a su hijo por dos tatuajes que tenía el cantante en su torso -la primera parte del cuerpo que le mostraron a la resignada madre- y en una de sus piernas “tenía a la Virgen y el rostro de Jesucristo, ahí supe que era mi hijo”. Después de esto, se dirigen a un pueblo del Estado de México “y ahí estaba el cuerpo de él en una bolsa, me lo entregaron así descuartizado”, agregó.

Qué dijo sobre Angie Miller

De acuerdo con lo revelado por la madre del artista, Bayron no conocía a ninguno de los que estaban con él en las diferentes fotografías que se han difundido en medio de la investigación: “Él no conocía a nadie, o sea, Bayron no conocía a nadie, solo su mánager. Y, y se la presentaron y se hicieron como amigos, como muy amigos, como que, pues, como que se encarretaron, pues, como dicen, pero Bairon no la conocía”.

Otro de los datos que reveló Adriana tiene que ver con lo que empezaron a conocer de Regio Clownn tras el asesinato “cuando llegamos a México sí investigamos quién era Regio, ya nos empezaron a decir que sí, que Regio tenía muchos problemas allá, que... pues que tenía problemas delicados, que ya lo habían intentado como una vez secuestrar y lo habían soltado”, agregó.

Asimismo, reveló que fue a su llegada a México que conoció a Camilo Gallego, mánager de su hijo y la suma de dinero que le pagaron por la presentación “me dijo: ‘Ma, me van a dar 1500 dólares’. No sé, porque así, nomás me dijo eso. Y el hotel pago, los tiquetes, estadía, eso fue lo que me dijo él antes de irse”.

Madre y hermana consideran que detrás de esto hubo una trampa, incluso, llegando a señalar a Regio Clownn el culpable de todo lo que había ocurrido con el colombiano por todos los problemas que tenía a su espalda.

Sobre las amenazas que le hizo Marcela Reyes

De acuerdo con la versión de Adriana, que vivía con el cantante, fue el equipo de Marcela Reyes el que le escribió un mensaje advirtiéndole que si hablaba de más “que porque si no, pues, eh, el novio de ella le manda a decir que a la orden. Entonces, bueno, esa fue la amenaza. Entonces, obviamente yo ahí mismo le dije: ‘No, papi, hay que, hay que hacer una denuncia en la fiscalía, pues porque...’, pues ahí prácticamente era una amenaza”, agregó la mamá de B King en Más allá del silencio.

Contrario a lo que se ha dicho sobre la opinión que tenía Adriana sobre la relación que sostuvo Bayron con Marcela Reyes, aseguró que ella sabía que “Marcela lo quería y Bayron también, se querían los dos. Yo no soy de esas suegras de estar metida en la casa de... No. Puntual, iba cuando me decían, de pronto había una reunión, entonces: ‘Ma, ¿vienes a, a la reunión que va a haber’... ‘Sí, yo voy’. Entonces, yo iba, yo los veía muy enamorados, veía una pareja bonita. Bayron quería mucho el niño, lo adoraba”.

En su mente no está la idea sobre el hecho de que la amenaza que recibió el cantante de parte de su expareja, se hubiera materializado en México y aseguró que recibió una llamada de la DJ ofreciéndole su ayuda “me colaboró dándome el teléfono del, eh, cónsul de la embajada de México y de Colombia. Y él me ayudó mucho también. Y sí, hablamos ese, ese momentico lo hablamos, ya después yo no volví a hablar con ella más. Yo la sentí sincera en ese momento”, agregó.

Finalmente, Adriana Salazar no pudo aguantar más el dolor en la entrevista y rompió en llanto asegurando que quedó un vacío muy grande en su vida “me quitaron mi vida entera, yo sé que él donde está, está bien, y está feliz y está con su papá. Me duele mucho la forma en que se murió, porque él no se merecía morir así. Yo creo que nadie merece morir así. Y menos un ser tan lindo como él, porque era un ser muy especial. Entonces, me deja un vacío, pero, pero Dios me lo prestó treinta y un años y fueron muy felices esos años con él”, concluyó.