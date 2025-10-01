Jorge Herrera regresó a ‘MasterChef Celebrity’ y provocó furor entre los televidentes con memes y reacciones: “Volvió Don Hermes”

Así reaccionaron las redes al regreso de Herrera - crédito cortesía del Canal RCN

El regreso de Jorge Herrera a Masterchef Celebrity generó una oleada de reacciones en redes sociales y dentro del propio programa.

De acuerdo con lo previsto en la competencia, el actor fue elegido para reincorporarse tras una votación entre los participantes, que optaron por su regreso ajustándose a las nuevas reglas del formato.

Jorge Herrera, conocido por su papel de Hermes Pinzón en la telenovela Yo soy Betty, la fea, obtuvo la mayoría de los votos, lo que le permitió regresar a la cocina en un punto clave de la temporada.

A pesar del ambiente cordial con el que fue recibido por sus compañeros, varios manifestaron que la reincorporación alteró el proceso de selección rumbo a los diez finalistas de la competencia.

Valentina Taguado se mostró especialmente entusiasmada y expresó abiertamente su deseo de que Herrera “los saque a todos”, argumentando que varios lo consideraban uno de los concursantes más débiles, motivo por el cual le dieron su voto para el reintegro.

El propio Herrera se mostró agradecido y animado al volver tras varias semanas de ausencia, mientras los chefs Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch lo recibieron con palabras de apoyo y deseos de éxito en esta nueva oportunidad.

Las redes celebraron el reintegro del actor

El episodio marcó tendencia y provocó un notable impacto entre los televidentes, quienes acudieron a las redes sociales para comentar la inesperada vuelta del actor.

Frases como: “Regresó don Jorge y volvimos muchos”, ”DonJorge llegó a sacarlos a todos, ojito ahí“, ”Y hoy celebramos felices porque donJorge llego y ganó“, ”DonJorge llegando nuevamente a MasterChef", llevando luz”, frases que reflejaron el entusiasmo de parte de la audiencia.

Los mensajes también estuvieron acompañados de memes que generaron más reacciones en redes sociales. “Felices porque volvió Don Jorge”, escribió una usuaria junto a un video en el que se le ve al personaje de Don Hermes bailando junto a Betty. “Regresó Don Jorge y volvimos muchos. Ojalá ingresé de nuevo Caterin Escobar para que sea perfecto” escribió un usuario junto a una foto de un pollito que lleva el mimo look de Jorge con bigote y gafas. “Don Jorge llegando nuevamente a MasterChef:“, mensaje que compartió un internauta con la foto del personaje Hugo Lombardi que dice: ”llegó la magia, llegó el color, llegó la vida".

Los fans del programa de cocina celebraron el regreso del actor

También surgieron opiniones críticas, señalando actitudes ambivalentes por parte de algunos participantes al darle la bienvenida, a la luz de comentarios previos sobre el actor.

La expectativa de los seguidores ahora se centra en las posibilidades de Jorge Herrera dentro del programa, ya que antes de su eliminación fue uno de los participantes más apreciados por el público. La incógnita sobre cómo su regreso modificará el desarrollo del juego mantiene la atención tanto en la pantalla como en el debate digital, mientras continúa la competencia en la cocina más reconocida de la televisión colombiana.

El regreso de Jorge Herrera a la cocina de MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los momentos más comentados y emotivos de la temporada. La dinámica cambió drásticamente tras la salida de Nicolás Montero, cuando la presentadora Claudia Bahamón sorprendió a los participantes con la posibilidad de reintegrar a un exconcursante, decisión que dependería exclusivamente del voto de quienes aún seguían en competencia.

Durante la votación, los nombres de cinco exconcursantes estuvieron sobre la mesa: Jorge Herrera, Valeria, Luly Bossa, Andrea Guzmán y Rodrigo Candamil. La tensión en el set fue evidente mientras las celebridades escogían a quienes deseaban ver de vuelta. La mayoría eligió a Jorge Herrera, generando una oleada de emoción tanto entre los compañeros como en la audiencia. El actor, recordado y apreciado por su participación previa, fue recibido con abrazos, felicitaciones y palabras de aliento, evidenciando la buena relación que mantuvo dentro del programa.

El actor es uno de los favoritos del público tras su regreso a la competencia

El regreso de Herrera no solo reanimó el ambiente en la competencia, sino que también introdujo nuevas complicaciones al integrarlo en el equipo de Valentina Taguado y Raúl Ocampo, quienes debieron afrontar retos con ciertas desventajas acumuladas.