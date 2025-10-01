Gustavo Petro pidió al ministro de Defensa articular las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela: “Sin miedo”

El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia ha recibido la ayuda de Venezuela y que su respaldo es beneficioso para ambas naciones - crédito Sebastian Barros/Europa Press

Durante el Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro pidió al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, poner en marcha la articulación de las Fuerzas Militares colombianas y las venezolanas, que están al mando del dictador Nicolás Maduro.

De acuerdo con el jefe de Estado, esta unión es necesaria para combatir la criminalidad y, sobre todo, el narcotráfico, una problemática que puso a Colombia ante los ojos del mundo, sobre todo, después de que Estados Unidos descertificara al país en la lucha contra las drogas, al considerar que no se comprometió con la causa.

“Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, dijo el jefe de Estado en el encuentro con su gabinete ministerial.

El presidente aseguró que parte de la estrategia que se busca implementar entre la fuerza pública de ambos países se enfoca en destinar a activos colombianos para que combatan a grupos armados colombianos en el territorio venezolano, donde se ocultan. Según expuso, aunque no necesariamente son los jefes de los negocios del narcotráfico que se mueven en Colombia, sí hacen parte del entramado y se encargan de hacer entrega de la cocaína y otras sustancias ilícitas para su comercialización ilícita.

Petro indicó, además, que el régimen de Maduro ya ha ayudado a Colombia en aspectos relacionados con la seguridad. Se refirió específicamente al respaldo que recibió de las tropas venezolanas cuando, en enero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó a la población civil de Norte de Santander (región del Catatumbo), en medio de una lucha por el territorio cazada con las disidencias de las Farc.

“En el Catatumbo, ya sabemos lo que ocurre, lo que ocurrió. Un ELN que asesina a campesinos por controlar los cultivos, un campesinado que se revela a eso, que también es un crimen de guerra. Y en su rebeldía contra este tipo de organizaciones, entonces, prefiere al Gobierno nuestro, al Gobierno progresista, no a cualquier Gobierno. Y Venezuela nos ayuda”, precisó.

Asimismo, indicó que esta alianza no resulta atractiva para Estados Unidos, teniendo en cuenta las acciones ofensivas de las tropas norteamericanas, que cumplen órdenes del presidente Donald Trump. Los militares están llevando a cabo operativos en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, con el objetivo de acabar con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico que afectan a su país.

No obstante, pare el mandatario colombiano, esa estrategia militar no responde a la necesidad de acabar con la criminalidad; se trataría, más bien, de una invasión al territorio venezolano, pero no aportó pruebas para soportar sus afirmaciones.

“Los norteamericanos quieren es invadir Venezuela. Entonces no les sirve la noticia de que Venezuela ayuda a Colombia a este propósito”, indicó.

En agosto de 2025, el jefe de Estado se refirió a la posibilidad de articular a las Fuerzas Militares de ambos países, informando que dicho trabajo mancomunado tendría lugar en la frontera. Además, aclaró que pretende extender la propuesta de una labor conjunta a otros países del mundo que también están luchando contra el tráfico de estupefacientes.

“El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente. Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EE. UU., Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad” detalló el primer mandatario en su cuenta de X.

