Colombia

Daniel Palacios se agarró con el influencer Beto Coral por carta a la primer ministra italiana: “Precupate por ti, que andan cancelando visas a petristas”

La petición de Daniel Palacios a la primera ministra italiana sobre la situación legal de Gustavo Petro generó una intensa discusión pública con el creador de contenido Beto Coral, quien criticó duramente la iniciativa

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Daniel Palacios contestó a mensaje
Daniel Palacios contestó a mensaje del creador de contenido, Beto Coral por cuestionar la carta que le mandó a la primer ministra de Italia - crédito @DanielPalam

Daniel Palacios, exministro del Interior durante el Gobierno Duque y actual aspirante a la presidencia, solicitó a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que examine la situación legal de Gustavo Petro en ese país, dada su ciudadanía italiana.

Palacios argumentó que el presidente colombiano mantiene vínculos con agrupaciones narcoterroristas.

Tras enviar la carta a la primera ministra italiana, Daniel Palacios protagonizó un enfrentamiento con el influencer Beto Coral, quien se ha mostrado afín con el Gobierno de Gustavo Petro, en redes sociales.

El exministro del Interior del Gobierno Duque respondió de forma contundente en un punto de la discusión lo siguiente: “Preocúpate por ti, que andan cancelando visas a petristas“.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a la misiva enviada por Daniel Palacios a la primera ministra de Italia, el creador de contenido Beto Coral reaccionó con duras críticas. Coral cuestionó la relevancia de la acción de Palacios, calificándola de absurda y señalando su aparente inactividad política, además de plantear preguntas sobre las posibles consecuencias para el presidente Gustavo Petro si se revisara su ciudadanía italiana.

“Desocupado exministro de Duque que juega a ser candidato presidencial hace absurda petición a Italia para que le quiten la ciudadanía a @petrogustavo. ¿Es esto posible? ¿Puede el presidente seguir entrando a EE. UU. como ciudadano italiano?”, cuestionó el influencer.

Beto Coral cuestionó la
Beto Coral cuestionó la solicitud de Daniel Palacios - crédito redes sociales

Ante los cuestionamientos de Beto Coral, Daniel Palacios respondió de forma irónica y directa, sugiriendo que el creador de contenido debería estar atento a su propia situación migratoria, ya que supuestamente las autoridades habrían comenzado a cancelar visas a simpatizantes de Gustavo Petro. Palacios incluso señaló que Coral estaría entre los afectados.

“Betico no te preocupes por mi, preocúpate por ti, que andan cancelando visas a petristas y al parecer ya estás en lista de espera. Abrazo @DeputySecState”, contestó el exfuncionario público y precandidato presidencial.

Daniel Palacios contestó a la
Daniel Palacios contestó a la publicación de Beto Coral - crédito redes sociales

Beto Coral no se quedó callado y reaccionó de forma contundente al comentario de Daniel Palacios, sugiriendo que el alcance de su respuesta superaría la notoriedad del exministro en la contienda presidencial. En su mensaje, Coral calificó la campaña de Palacios como pusilánime y sostuvo que su contenido en redes sociales llegaría a más personas que cualquier voto que pudiera obtener el exfuncionario.

Además, Coral aprovechó para desestimar la insinuación sobre su visa, aclarando que no cuenta con ese documento desde hace nueve años y que, en consecuencia, no podría preocuparse por algo que no tiene.

“Señor exministro, disculpas incluso porque hasta me equivoqué con su nombre. Ni lo recordaba. Mi video será la publicidad más grande de toda su pusilánime campaña, y estoy seguro de que tendrá más visualizaciones que los votos que usted pueda llegar a alcanzar. Agradézcame .P.D.: No tengo visa hace nueve años. No se puede renunciar a lo que no se tiene. Le sugiero, con respeto, que no destile tanta ignorancia”, respondió el creador de contenido al exministro del Interior.

Beto Coral no se quedó
Beto Coral no se quedó callado y le contestó de regreso a Palacios - crédito redes sociales

Con respecto a la carta enviada por Palacios, en esta se expone que podría considerarse la anulación de dicha nacionalidad, con el argumento de que los motivos originales para concederla han sufrido alteraciones significativas.

El texto sostiene que el presidente colombiano ha adoptado comportamientos recientes que ponen en duda la justificación para conservar ese reconocimiento.

La carta además argumenta que la nacionalidad italiana de Petro, adquirida por ascendencia familiar y en un periodo en que su seguridad estaba en riesgo por su pasado en el M-19, ha perdido justificación dado que ahora, en calidad de presidente, dispone de protección oficial, de acuerdo con lo expuesto por Palacios en su carta.

En la carta dirigida a la primera ministra de Italia,Daniel Palaciosmanifestó: “Entiendo que la revocación de la ciudadanía es un procedimiento excepcional regulado por la legislación italiana (Ley n. 91/1992 y sus modificaciones), que requiere evidencia de actos incompatibles con la lealtad al Estado italiano o de obtención fraudulenta. Por ello, solicito que se inicie un proceso de revisión oficial, involucrando al Ministerio del Interior y otras instancias pertinentes, para evaluar si persisten los fundamentos para mantener esta ciudadanía”.

Temas Relacionados

Daniel PalaciosBeto CoralGustavo PetroPrimer ministra italianaNacionalidad italiana de PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría llamó a juicio a siete exediles de localidad de Bogotá por posible irregularidad en terna para alcalde local

El Ministerio Público formuló cargos por presuntas irregularidades en conformación de terna para elegir el alcalde de la localidad Antonio Nariño en 2021

Procuraduría llamó a juicio a

Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón por muerte de un soldado en Antioquia: “Debe ajustarse a la verdad”

El presidente colombiano aseguró que el gobernador Andrés Julián Rendón “insulta” a los que “caen en combate” por sus supuestas insinuaciones

Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro

Desde 2018 Colombia no registraba una cifra tan alta de muertes en pacientes con enfermedades raras: aseguran desde Fecoer

Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, dio una radiografía del panorama que enfrentan los pacientes en el territorio nacional

Desde 2018 Colombia no registraba

El Ministerio de Ambiente revisa la concesión de agua a Coca-Cola en La Calera

La evaluación técnica y jurídica determinará si se abre un nuevo proceso, con énfasis en la participación ciudadana y la equidad ambiental

El Ministerio de Ambiente revisa

Gobierno Petro anunció modificaciones al sistema de precios de biocombustibles en Colombia

Con la nueva metodología, el Gobierno nacional espera reducir el ingreso al productor y aumentar la competitividad del sector en Colombia

Gobierno Petro anunció modificaciones al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Mamá y hermana de B

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Carolina Cuervo recordó el final de su relación con el famoso actor Fabio Rubiano: “Había una diferencia de edad de 17 años”

Manuela Gómez enfrentó las críticas por la forma como lleva su maternidad: “A mí no me importa”

Deportes

Alfredo Morelos podría tener un

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

Jugador de Atlético Nacional lanzó duro vainazo a Javier Gandolfi tras su salida: “Era bueno cambiar, había una energía que no era la mejor”

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”

Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025