Crimen de B King y Dj Regio Clownn en México: dueño del predio donde apareció el carro en el que se movilizaban no aparece

Los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre, pero solo cinco días después se confirmó que eran de los dos colombianos - créditos @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

El presunto propietario del inmueble en el que las autoridades del Estado de México localizaron un vehículo Mercedes Benz relacionado con la desaparición y asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (como era conocido el cantante reguetonero B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Dj Regio Clown) no aparece.

Lo que más ha puesto en alerta a las autoridades de ese país y tal como señaló Milenio, es que este sujeto se puso en contacto con el equipo del programa C4 en Alerta, dirigido por el periodista Carlos Jiménez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Poco después, el hombre no volvió a presentarse y actualmente se desconoce su paradero.

Según la información proporcionada al medio, el supuesto dueño, identificado como Chimino “N”, afirmó que el automóvil fue colocado en su propiedad sin que él lo notara y que durante su última estadía en la casa, en compañía de su familia y mientras realizaba labores de limpieza, el vehículo no estaba presente.

Chimino “N” mencionó en ese momento su intención de presentarse ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar la situación, pero hasta el momento no se ha reportado ninguna comparecencia y no se tiene novedades sobre él.

En varios medios locales se confirmó que el paradero del dueño del inmueble donde se halló el carro en el que se vio con vida por última vez a los dos colombianos también es un misterio - crédito @telediario/X

Sobre la propiedad ubicada en el municipio de Texcoco, se sabe que el predio ha estado relacionado con otros hechos delictivos.

Un predio que está manchado con sangre

Aproximadamente cinco años atrás, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en un camino de terracería que lleva al inmueble, y tiempo después la vivienda se vinculó a un segundo caso de feminicidio.

En aquel entonces, la casa tenía un propietario diferente al actual, quien ahora será investigado por el caso de los músicos colombianos, señaló el mismo diario mexicano.

El equipo de C4 en Alerta obtuvo imágenes recientes en las que se observa que la fachada principal tiene una puerta de madera, la estancia principal se usaba como bodega y la vivienda cuenta con dos pisos, antena satelital, circuito cerrado y jacuzzi.

En el garaje, además del Mercedes Benz, las autoridades hallaron una camioneta negra, modelo Tiguan, una motocicleta y un casco, los cuales quedaron bajo resguardo.

Hallan en predio vehículo relacionado con el caso B King y Regio Clown. (Instagram/C4jimenez)

La casa, que anteriormente habría estado vinculada a un grupo criminal acusado de extorsión y narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, está construida en un terreno al que se accede por un tramo de aproximadamente 150 metros de terracería.

El inmueble está rodeado por un alambrado metálico con cadenas y candados, el acceso principal es un jardín con maleza y basura, y la estructura presenta signos de humedad. No cuenta con suministro eléctrico ni cámaras de seguridad.

Los seis capturados por el crimen de B King y Dj Regio Clownn

Las autoridades de México arrestaron a cuatro ciudadanos colombianos y dos mexicanos en el estado de Tepetlaoxtoc por su presunta vinculación con el asesinato de los artistas Bayron Sánchez Salazar (conocido como B-King) y Juan Luis Herrera (Regio Clown), cuyos cuerpos aparecieron el 17 de septiembre de 2025 en Cocotitlán.

La identidad de los artistas fue confirmada oficialmente cinco días después.

Los detenidos, identificados como Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, todos originarios del Valle del Cauca, permanecen incomunicados desde el 24 de septiembre en el penal de El Cerezo en Texcoco, de acuerdo con la información recibida por sus familias a través de la Cancillería colombiana.

La última vez que los familiares pudieron contactarlos fue el 23 de septiembre.

Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, Colombianos capturados en México - crédito captura de pantalla El Tiempo

La Fiscalía de México informó que la detención se realizó en conjunto con Luis Alberto Rojas Venado y Jorge de la Cruz, ciudadanos mexicanos.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han aclarado los motivos formales de la captura ni se han pronunciado sobre la supuesta relación de los capturados con el doble homicidio.

Las familias de los detenidos sostienen que los vehículos en que se movilizaban, una camioneta y una motocicleta, fueron hallados en el lugar donde aparecieron los cuerpos de los artistas, pero insisten en que esto no constituye vínculo alguno con los hechos.

“Lo único que nos han dicho es que la camioneta y una motocicleta donde ellos trabajaban y se movilizaban fueron encontradas en el lugar donde aparecieron los cuerpos, pero eso no tiene relación”, expresó Katterine Correa Rendón, hermana de uno de los capturados, en diálogo con medios de comunicación.

El procedimiento ha generado preocupación entre los allegados en Colombia, especialmente por la falta de información sobre la imputación de cargos claros.

Stefany Zapata, hermana de Yuli Catherine, explicó que la detención ocurrió cuando su familiar volvía de un trámite migratorio, y argumentó que el único motivo señalado por las autoridades fue la supuesta relación de la camioneta con una denuncia por robo. “Mi hermana literalmente iba pasando a la hora equivocada en el lugar equivocado”, señaló Zapata a Poder Informativo.

Las familias han expresado inquietud por las condiciones de la captura y denuncian inconsistencias en el proceso judicial. Reportan que las órdenes de captura han sido emitidas y luego revocadas varias veces, y que durante varios días ni la Fiscalía mexicana ni el consulado colombiano tenían información de todos los detenidos.