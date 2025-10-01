Colombia

César Gaviria criticó duramente a Petro por la revocación de su visa: “Revela el aislamiento internacional al que conduce el país”

El expresidente señaló que la política exterior del actual Gobierno carece de seriedad y estrategia

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
César Gaviria criticó las últimas
César Gaviria criticó las últimas polémicas del presidente Petro - crédito Partido Liberal

El retiro de la visa estadounidense al presidente de la República, Gustavo Petro, encendió las alarmas sobre el estado de la política exterior del país. En un comunicado difundido por el Partido Liberal, el expresidente César Gaviria advirtió que esta determinación no constituye un hecho aislado, sino que refleja un deterioro profundo en las relaciones bilaterales con Washington, lo que, en su opinión, pone en riesgo el futuro de Colombia.

A su vez, subrayó que la reciente decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico representa una sanción dirigida personalmente a Petro y no a la nación. Incluso destacó que tanto el pueblo colombiano como las Fuerzas Armadas han hecho sacrificios históricos frente al crimen organizado y consideró injusto que la descertificación recaiga sobre ellos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Cesar Gaviria exigió una rectificación
Cesar Gaviria exigió una rectificación urgente y cuestionó las declaraciones de Petro en Nueva York - crédito Partido Liberal

“Ya tuvimos que asumir la descertificación de Estados Unidos por el fracaso de la política contra la producción de drogas ilícitas de este gobierno y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos con ese país. Quedó claro que lo ocurrido fue un castigo dirigido al presidente Petro, y no a Colombia, nación a la que Estados Unidos reconoce por la lucha de su pueblo, el compromiso de sus Fuerzas Armadas y el enorme sacrificio que hemos hecho los colombianos para combatir el tráfico de drogas”, sostuvo el exmandatario.

En su análisis, Gaviria señaló que la política exterior del actual gobierno carece de seriedad y estrategia, y ha sido reemplazada por declaraciones impulsivas que no miden sus consecuencias.

“Más allá de lo que significan estos hechos, se evidencia la ausencia de una política exterior seria y estratégica, reemplazada por declaraciones impulsivas que no calculan sus repercusiones”, escribió en su comunicado.

Cesar Gaviria rechazó la forma
Cesar Gaviria rechazó la forma en la que Petro aborda las relaciones diplomáticas con Estados Unidos - crédito Partido Liberal

El exjefe de Estado criticó la improvisación diplomática que, a su juicio, ha dejado a Colombia sin una estrategia clara y la ha llevado a posiciones de aislamiento internacional. Como ejemplo, mencionó el respaldo de Petro a Nicolás Maduro y la creación de una zona binacional, iniciativas que, según Gaviria, solo han beneficiado a Venezuela.

La postura del gobierno colombiano frente a Israel también fue objeto de cuestionamiento. Gaviria observó que, mientras Colombia promovió el reconocimiento de Palestina, permaneció en silencio ante la masacre de ciudadanos israelíes el 7 de octubre de 2025, lo que, en su opinión, evidencia graves incoherencias en la política exterior.

En palabras del exmandatario, “lejos de responder con prudencia y liderazgo, el presidente Petro ha optado por la confrontación y la retórica incendiaria, deteriorando de manera irresponsable una relación bilateral que, por décadas, ha sido fundamental para la estabilidad económica, la seguridad y el desarrollo de Colombia”.

El expresidnete sostuvo queseñaló que
El expresidnete sostuvo queseñaló que la política exterior del actual gobierno carece de seriedad y estrategia - crédito X

El Partido Liberal exigió una rectificación urgente y cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York, donde, según César Gaviria, el mandatario usó un megáfono para insinuar una rebelión de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El exmandatario calificó este hecho como inadmisible y señaló que medios internacionales ya lo han reseñado como una posible conducta delictiva.

“El Partido Liberal reclama al Gobierno Nacional una rectificación urgente en su política exterior. No se puede hablar de respeto a la soberanía mientras, en la práctica, se avalan insinuaciones tan graves como la sublevación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un hecho inadmisible”, afirmó Gaviria.

Agregó: “Estas declaraciones no se hicieron en el recinto de Naciones Unidas, sino en una pequeña manifestación en las calles de Nueva York, donde el presidente Petro, megáfono en mano, fue el único mandatario presente. Este hecho ya es reseñado por medios estadounidenses como un posible delito, al invitar a la rebelión de las Fuerzas Armadas contra su presidente y a la creación de un ejército paralelo. Lo rechazamos enfáticamente”.

Al concluir su pronunciamiento, Gaviria instó al Gobierno nacional a restablecer de inmediato los lazos con Estados Unidos, al que definió como el aliado estratégico más relevante para Colombia. “No podemos darnos el lujo de aislarnos”, enfatizó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCésar GaviriaPetro VisaPetro EEUUEstados UnidosDescertificaciónPetro ONUPartido LiberalColombia-Noticias

Más Noticias

Conductores de carga, en alerta: la ruta que mueve el café está tomada por la violencia, advirtió Fedetranscarga

Los asaltos en el corredor cafetalero superan los $6.300 millones y mantienen en vilo a conductores, empresarios y comunidades que dependen de esta exportación

Conductores de carga, en alerta:

Así fue como un hombre ejecutó 13 estafas con vehículos que ofrecía a la venta en Marketplace en Bucaramanga: robó $320 millones

El individuo, que era conocido como el ‘Rey de la Estafa’ en Bucaramanga, fue capturado en un centro comercial de la ciudad: este era su ‘modus operandi’

Así fue como un hombre

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Infobae Colombia habló con el rapero español sobre su primer álbum en siete años, que incluye colaboraciones con Nanpa Básico, Eladio Carrión y Trueno

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta

Gustavo Petro pidió al ministro de Defensa articular las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela: “Sin miedo”

El presidente aseguró que se debe llevar un trabajo mancomunado en materia de inteligencia y acción para luchar contra el narcotráfico

Gustavo Petro pidió al ministro

Descubra las maravillas del “pueblo de navegantes” en el Valle del Cauca: un lugar para el turismo de aventura

En el norte de este departamento se encuentra Obando, municipio que goza de una ubicación estratégica entre la planicie del río Cauca y las imponentes montañas de la cordillera Central

Descubra las maravillas del “pueblo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Martín Elias Jr. ya no

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque grabaron a su hijo en plena campaña ‘política’ en el jardín: “Cuidar los animales”

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

Deportes

Controversia en Atlético Nacional: Marino

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

Este sería el jugador que causa problemas en Atlético Nacional en 2025: “Le pasó a Gandolfi”

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre