César Gaviria criticó duramente a Petro por la revocación de su visa: “Revela el aislamiento internacional al que conduce el país”

El retiro de la visa estadounidense al presidente de la República, Gustavo Petro, encendió las alarmas sobre el estado de la política exterior del país. En un comunicado difundido por el Partido Liberal, el expresidente César Gaviria advirtió que esta determinación no constituye un hecho aislado, sino que refleja un deterioro profundo en las relaciones bilaterales con Washington, lo que, en su opinión, pone en riesgo el futuro de Colombia.

A su vez, subrayó que la reciente decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico representa una sanción dirigida personalmente a Petro y no a la nación. Incluso destacó que tanto el pueblo colombiano como las Fuerzas Armadas han hecho sacrificios históricos frente al crimen organizado y consideró injusto que la descertificación recaiga sobre ellos.

“Ya tuvimos que asumir la descertificación de Estados Unidos por el fracaso de la política contra la producción de drogas ilícitas de este gobierno y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos con ese país. Quedó claro que lo ocurrido fue un castigo dirigido al presidente Petro, y no a Colombia, nación a la que Estados Unidos reconoce por la lucha de su pueblo, el compromiso de sus Fuerzas Armadas y el enorme sacrificio que hemos hecho los colombianos para combatir el tráfico de drogas”, sostuvo el exmandatario.

En su análisis, Gaviria señaló que la política exterior del actual gobierno carece de seriedad y estrategia, y ha sido reemplazada por declaraciones impulsivas que no miden sus consecuencias.

El exjefe de Estado criticó la improvisación diplomática que, a su juicio, ha dejado a Colombia sin una estrategia clara y la ha llevado a posiciones de aislamiento internacional. Como ejemplo, mencionó el respaldo de Petro a Nicolás Maduro y la creación de una zona binacional, iniciativas que, según Gaviria, solo han beneficiado a Venezuela.

La postura del gobierno colombiano frente a Israel también fue objeto de cuestionamiento. Gaviria observó que, mientras Colombia promovió el reconocimiento de Palestina, permaneció en silencio ante la masacre de ciudadanos israelíes el 7 de octubre de 2025, lo que, en su opinión, evidencia graves incoherencias en la política exterior.

En palabras del exmandatario, “lejos de responder con prudencia y liderazgo, el presidente Petro ha optado por la confrontación y la retórica incendiaria, deteriorando de manera irresponsable una relación bilateral que, por décadas, ha sido fundamental para la estabilidad económica, la seguridad y el desarrollo de Colombia”.

El Partido Liberal exigió una rectificación urgente y cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York, donde, según César Gaviria, el mandatario usó un megáfono para insinuar una rebelión de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El exmandatario calificó este hecho como inadmisible y señaló que medios internacionales ya lo han reseñado como una posible conducta delictiva.

“El Partido Liberal reclama al Gobierno Nacional una rectificación urgente en su política exterior. No se puede hablar de respeto a la soberanía mientras, en la práctica, se avalan insinuaciones tan graves como la sublevación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un hecho inadmisible”, afirmó Gaviria.

Agregó: “Estas declaraciones no se hicieron en el recinto de Naciones Unidas, sino en una pequeña manifestación en las calles de Nueva York, donde el presidente Petro, megáfono en mano, fue el único mandatario presente. Este hecho ya es reseñado por medios estadounidenses como un posible delito, al invitar a la rebelión de las Fuerzas Armadas contra su presidente y a la creación de un ejército paralelo. Lo rechazamos enfáticamente”.

Al concluir su pronunciamiento, Gaviria instó al Gobierno nacional a restablecer de inmediato los lazos con Estados Unidos, al que definió como el aliado estratégico más relevante para Colombia. “No podemos darnos el lujo de aislarnos”, enfatizó.