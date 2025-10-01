Carolina Cruz y Lincoln Palomeque grabaron a su hijo en plena campaña ‘política’ en el jardín: “Cuidar los animales”

El emotivo momento dejó ver a Salvador exponiendo su programa de propuestas para la comunidad educativa - crédito @carolinacruzosorio /IG

Reconocida por su carisma y trayectoria en la televisión nacional, Carolina Cruz, oriunda del Valle del Cauca, se ha consolidado como una de las personalidades más destacadas del medio en Colombia.

Su trabajo diario en el programa Día a Día la mantiene en constante contacto con millones de espectadores, quienes no solo se interesan por su desempeño profesional, sino por los aspectos relacionados con su vida familiar, especialmente el desarrollo y crecimiento de sus hijos.

La campaña para ser personero

Uno de los episodios recientes que atrajo la atención de sus seguidores fue un video compartido en sus redes sociales, específicamente en su perfil de Instagram, plataforma donde reúne una comunidad de 7,6 millones de personas.

En este caso, el protagonista fue su hijo menor, Salvador, que protagonizó una conmovedora campaña para convertirse en “personero” de su jardín infantil en Bogotá. A lo largo del clip, el pequeño no solo evidenció avances en habilidades como la lectura y la escritura, sino que demostró soltura al enfrentar público, mostrando confianza y desenvolvimiento a su temprana edad.

El emotivo momento dejó ver a Salvador exponiendo su programa de propuestas para la comunidad educativa, proyectos entre los que destacó su interés por el cuidado del entorno y la promoción de actividades lúdicas y recreativas.

Las ideas del niño incluyeron desde el fomento de la limpieza y la siembra de nuevas plantas, hasta el incentivo a la lectura diaria, mayor dedicación a la pintura, la práctica deportiva, clases adicionales de natación e incluso la protección animal.

“Mis propuestas son: Mantener muy limpio el jardín; cuidar el ambiente; sembrar plantas nuevas; escuchar todos los días un lindo cuento; practicar más la pintura; bailar y cantar mucho; practicar un deporte; tener más natación para todos; y cuidar los animales”, fue uno de los mensajes centrales de su intervención, lo que reflejó la influencia positiva del entorno familiar y escolar en sus valores y aspiraciones.

Uno de los aspectos que más admiración generó entre los seguidores y la audiencia fue la presencia de Lincoln Palomeque, padre de Salvador y expareja de Carolina Cruz, quien acompañó al pequeño en su campaña electoral a pesar de sus compromisos laborales como actor.

Esta compañía reitera el compromiso que mantienen ambos padres para cooperar en la crianza y educación de sus hijos, priorizando la estabilidad emocional y el bienestar de los niños por encima de los cambios en la dinámica familiar tras su separación en 2022.

Acompañamiento de Palomeque y Cruz

La historia de Carolina y Lincoln se remonta a más de catorce años de relación, vínculo que, aunque ya no es de pareja desde hace dos años, se ha transformado en una relación cordial basada en respeto y en el trabajo conjunto por sus hijos, Matías y Salvador.

Esta compañía reitera el compromiso que mantienen ambos padres para cooperar en la crianza y educación de sus hijos - crédito Colprensa

Este enfoque colaborativo demuestra que, a pesar del fin de un ciclo sentimental, los lazos de paternidad pueden mantenerse sólidos, sirviendo como ejemplo para otras familias que atraviesan procesos similares de cambio.

En paralelo a las vivencias familiares, la vida personal de Carolina Cruz continúa avanzando. Mientras transcurría la actividad escolar de Salvador, la presentadora regresaba de un viaje especial acompañado de su actual pareja, Jamil Farah.

El destino elegido fue Cartagena, donde la pareja aprovechó para explorar la gastronomía local, disfrutar del clima y los paisajes característicos de la ciudad amurallada y compartir instantes de descanso y romanticismo lejos de la rutina capitalina. Las imágenes de la travesía fueron compartidas con sus seguidores, quienes pudieron ver a una Carolina relajada y feliz, disfrutando del equilibrio entre su faceta de madre, profesional y mujer.