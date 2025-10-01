Colombia

Amaranta Hank oficializó su campaña al Senado por el Pacto Histórico con un eslogan muy peculiar: “Nos gusta arriba”

La aspirante, conocida por su activismo y defensa de derechos laborales, impulsa una agenda centrada en combatir prejuicios y dar voz a comunidades históricamente excluidas en el Congreso

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Amaranta Hank reveló que un episodio en 2019 la llevó a alejarse del cine para adultos - crédito @amaranta.hankx/Instagram

Alejandra Omaña, conocida popularmente como Amaranta Hank, oficializó su aspiración política bajo el respaldo del Pacto Histórico, la coalición liderada naturalmente por el presidente Gustavo Petro.

Tras ser reconocida por su paso por la industria del entretenimiento para adultos, la escritora y gestora cultural participará en la consulta interna que definirá a los candidatos de la colectividad política para el Senado y la Cámara de Representantes, que se llevará a cabo en marzo de 2026.

Omaña, que ocupará la casilla 101 en la elección interna, ha utilizado sus redes sociales para invitar a la ciudadanía para que acompañe su propuesta y llegar al legislativo. Incluso, presentó su eslogan de campaña que ha generado diferentes reacciones entre los internautas.

Nos gusta arriba, no abajo (...) Vota #101 Alejandra Omaña Senado 26 de octubre”, se lee en la publicación de la exactriz de contenido para adultos en sus redes sociales.

Además, la precandidata al Senado aseveró que, aunque su número no está bien posicionado, confía en que integrará la lista final del Pacto Histórico en los comicios legislativos del año entrante.

“Sí, el #101 está abajo en el tarjetón. Pero tu voto lo pone ARRIBA en el Congreso. Marca #101 al Senado Alejandra Omaña – Pacto Histórico”, expresó.

