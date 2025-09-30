Colombia

Hija de Jorge Eliécer Gaitán se molestó con Gustavo Petro porque “la dejó plantada” en su encuentro en la Casa de Nariño: “Mamola”

Gloria Gaitán aseguró que su reunión estaba enfocada en su malestar contra la decisión del Gobierno colombiano de permitir que el Clan del Golfo use el nombre de Gaitanista de Colombia

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

crédito Sofía Toscano/Colprensa/Presidencia de
- crédito Sofía Toscano/Colprensa/Presidencia de Colombia

Gloria Gaitán, hija del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado cuando era candidato a la presidencia en 1948, expresó su frustración al no poder sostener un encuentro con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En un video publicado en su cuenta de Tiktok, Gaitán detalló que en ese encuentro iba a manifestar su desacuerdo con el reconocimiento oficial del Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado Residual (Gaor), especialmente por la polémica que suscita la autodenominación de esta organización como Ejército Gaitanista de Colombia.

Incluso, en el filme Gaitán aseveró que cada lapso de treinta minutos, funcionarios de la Presidencia se le acercaban para ofrecer disculpas por el retraso del mandatario.

Sin embargo, recalcó que, tras dos horas después de la hora establecida para dicho encuentro, ella anunció su salida del recinto presidencial.

“Hoy (29 de septiembre) se suponía que habría una reunión con Petro. Llegamos muy cumplidas a las diez de la mañana. Cada media hora venía una persona a darnos una disculpa distinta. No quiero repetir las disculpas. Unas no muy favorables para Petro, o mejor dicho, casi ninguna era favorable para Petro (...) después de esperar hasta las doce del día, dije: ‘No, yo me voy, esto es un irrespeto’”, expresó Gaitán en el video.

Incluso, recordó que cuando tomo la decisión de irse del Palacio de Nariño, algunos funcionarios le manifestaron que el retraso fue por reagendamiento, a lo cual elevó su molestia con el primer mandatario de los colombianos.

“Es porque vinieron unas personas a reagendar. Dije yo: ‘¿Reagendar, mamola? Yo no reagendo una cita donde se iba a definir una cosa muy importante, que era la honra al nombre de Jorge Eliécer Gaitán y un respeto a los que lucharon por él’”, manifestó.

Además, Gloria Gaitán envió un mensaje a los simpatizantes del político colombiano.

“No nos dio la cita y yo quiero hacerles una pregunta a los petristas. ¿Disculpar el asunto porque se autodenominaron los paramilitares y dijeron que era lo único que no negociaban? Eso significa que buscan lo único que no tienen, que es el poder político”, cuestionó.

