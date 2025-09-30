Colombia

Gustavo Petro contestó a crítica de Francisco Barbosa por renuncia de la canciller a su visa: “Demasiadas costumbre de ser títeres”

El mandatario colombiano utilizó su cuenta en X para rechazar los señalamientos de Francisco Barbosa sobre la renuncia de Rosa Yolanda Villavicencio a su permiso de ingreso a Estados Unidos

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La entrega voluntaria de la visa estadounidense por parte de Rosa Yolanda Villavicencio provocó un intercambio de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el exfiscal Francisco Barbosa en redes sociales - crédito Lina Gasca/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio informó que optó por entregar su visa de ingreso a Estados Unidos, luego de que las autoridades estadounidenses revocaran el visado del presidente Gustavo Petro el viernes pasado, en respuesta a su participación en la Asamblea General de la ONU. La decisión de Villavicencio generó numerosas reacciones, especialmente entre sectores críticos del Gobierno nacional.

En ese sentido, el exfiscal general Francisco Barbosa cuestionó abiertamente la medida, lo que llevó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a responder en un mensaje en su cuenta de la red social X. “Demasiadas costumbre de ser títeres”, frase con la que buscó desestimar las críticas recibidas.

La controversia empezó cuando la canciller Villavicencio anunció en su cuenta de X que “como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”.

Yolanda Villavicencio renunció a su visa tras la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro - crédito @ryvillavicencio

Debido a lo dicho por la funcionaria del Gobierno nacional, el exfiscal general Francisco Barbosa se pronunció enérgicamente tras la decisión de la canciller de entregar su visa de ingreso a Estados Unidos.

Barbosa de igual manera expresó su desacuerdo al considerar que estas acciones deterioran la imagen internacional del Gobierno colombiano y lo colocan en una situación de descrédito frente a la comunidad global.

“Todo lo que es susceptible de empeorar, empeora. Petro y su banda son el hazmerreír del mundo”, escribió en su mensaje de X.

Francisco Barbosa lanzó duras críticas en contra del Gobierno de Gustavo Petro por la decisión de la canciller - crédito @FBarbosaDelgado

El presidente Gustavo Petro no se quedó callado y respondió a las críticas de Francisco Barbosa mediante un mensaje en su cuenta de X, donde desestimó el señalamiento y defendió su participación en la Asamblea General de la ONU. Petro invitó a consultar la percepción internacional sobre su discurso y sugirió que los comentarios de sus opositores responden a patrones de sumisión.

“Solo hay que buscar en Inteligencia artificial en Google que dice el mundo de mi intervención en la ONU. Demasiadas costumbre de ser títeres”, señaló en su respuesta el primer mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Gustavo Petro contestó al mensaje de Francisco Barbosa - crédito @petrogustavo

Días antes del intercambio entre ambos dirigentes, Francisco Barbosa ya se había pronunciado sobre la revocatoria de la visa del presidente Gustavo Petro por parte de las autoridades estadounidenses. En ese momento, Barbosa respaldó la medida y criticó la gestión del mandatario, insistiendo en la necesidad de recuperar la dignidad del país ante la comunidad internacional.

“Decisión correcta de los Estados Unidos. Petro no nos representa como colombianos. En el 2026, unidos contra el petrismo recuperaremos a Colombia y volveremos a ser vistos con dignidad por los colombianos y por el mundo”, expresó Francisco Barbosa con respecto a la decisión del Gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, Gustavo Petro ha publicado varios mensajes en su cuenta de X tras la revocatoria de su visa, donde no solo defendió su derecho a expresarse en la Asamblea General de la ONU, sino que también propuso trasladar la sede del organismo internacional.

En uno de sus mensajes, Petro afirmó que como presidente de Colombia tiene la facultad de opinar libremente en la ONU y subrayó la importancia del derecho internacional como garantía de protección para los Estados y los pueblos. Además, condenó los crímenes de lesa humanidad y resaltó la obligación de sancionarlos.

Petro propuso trasladar la sede de la ONU a Doha, capital de Catar - crédito @petrogustavo/X

“Cómo presidente de Colombia, en la asamblea general de las naciones que fundamos en la ONU, expreso mis opiniones libremente. El derecho internacional, es la sabiduría de la humanidad y me protege. El genocidio es un crimen contra la humanidad y la humanidad debe responder, juzgar y castigar. El señor Trump ha violado los principios fundantes de la ONU. Hora de irse a un lugar más democrático. Propongo, Doha como sede de las Naciones Unidas”, escribió en su mensaje de la red social X el presidente de la República.

