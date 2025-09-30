Colombia

Los carros en Colombia podrían subir de precio por nuevo arancel que anunció Gustavo Petro

La medida busca frenar la importación de automóviles contaminantes, pero genera preocupación en concesionarios y consumidores por su impacto económico y falta de detalles sobre los aranceles

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El presidente Gustavo Petro anuncia
El presidente Gustavo Petro anuncia nuevas medidas para el sector automotor colombiano: todos los vehículos que emitan CO2 deberán pagar aranceles - crédito Presidencia e Imagen Ilustrativa Infobae

En un sorpresivo anuncio durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia dejará sin efecto el tratado de libre comercio (TLC) con Israel y, al mismo tiempo, ordenó la imposición de aranceles a todos los vehículos que emitan dióxido de carbono, sin importar su país de origen.

La medida, según el mandatario, responde a su convicción ambientalista y a la necesidad de priorizar la vida por encima del comercio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La maquinaria que emita CO2 en Colombia debe pagar arancel y la que no, sea de la China, de la India, de Brasil o de Estados Unidos, no paga”, dijo Petro durante la reunión con su gabinete, en la que también participó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

El presidente subrayó que la seguridad principal de un vehículo radica en su impacto ambiental.

“No va alrededor de seguridades secundarias, sino de la seguridad principal de un vehículo, que es no emitir CO2, porque está matando al mundo. No solo mata lo local, como sucede en Bogotá, sino al mundo”, afirmó.

Sobre el TLC con Israel, vigente desde 2020, Petro fue enfático: “No somos ese comercio que arrodilla la vida a la codicia, y eso significa que reformamos el TLC; con Israel deja de haber TLC”.

Petro anuncia aranceles para todos los carros que emitan CO2 - crédito Transmisión Consejo de Ministros

El acuerdo permitía la exportación de productos colombianos como flores, café, banano, cacao, plásticos y textiles sin aranceles, así como la importación de equipos médicos, fertilizantes y tecnología agrícola en condiciones favorables para ambos países.

El Gobierno aseguró que los aranceles a los vehículos comenzarán a regir de inmediato, aunque aún no se ha precisado el monto exacto ni el impacto económico que tendrá sobre la industria automotriz.

Petro insistió en que la procedencia de los automóviles no será un factor determinante para la aplicación de los aranceles, sino exclusivamente su impacto ambiental.

Subiría el IVA a híbridos en Colombia: pasaría del 5 % al 19 % con la nueva reforma

Sin embargo, expertos y empresarios advierten que esta y otras medidas recientes podrían resultar contraproducentes. Ya se han registrado decisiones que afectarían indirectamente al sector automotor y a la transición hacia tecnologías más limpias.

Uno de los ejemplos más destacados es la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso el 1 de septiembre, que plantea un aumento del IVA de los vehículos híbridos del 5 % al 19 %.

Colombia tiene un 28% de
Colombia tiene un 28% de venta de carros eléctricos en el mercado interno automotor - crédito Colprensa

Actualmente, los automóviles híbridos disfrutan de un IVA reducido para incentivar su adopción y actuar como puente hacia los autos eléctricos, contribuyendo así a la movilidad sostenible.

La reforma busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026 y garantizar la estabilidad fiscal hasta 2027, pero su aplicación podría encarecer significativamente los vehículos híbridos y afectar la dinámica del mercado.

Bajo el proyecto, los autos familiares, camperos y pick-ups de menos de US$30.000 mantendrían un IVA reducido del 8 %, mientras que los híbridos y eléctricos de mayor precio pasarían a tributar al 19 %.

Esto se traduce en aumentos importantes: un híbrido valorado en US$28.000 (aproximadamente $117 millones) podría pagar más de $31 millones adicionales en impuestos, mientras que una SUV híbrida de US$45.000 (unos $189 millones) vería su carga tributaria total elevarse hasta $63 millones, casi un 38 % de su precio.

El sector automotor advierte que
El sector automotor advierte que la reforma podría frenar la modernización del parque automotor y la adopción de tecnologías más limpias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Empresarios y analistas consideran que estos cambios podrían desincentivar la compra de híbridos, limitar el acceso de los consumidores a vehículos más sostenibles y, paradójicamente, frenar la transición hacia autos eléctricos.

“Muchos compradores de eléctricos empezaron con híbridos. Si encarecemos este paso intermedio, estaríamos ralentizando la adopción de tecnologías cero emisiones en Colombia”, explicó Juan Carlos López, gerente de Deepal y Changan.

El sector automotor ya ha reaccionado con preocupación. Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto, aseguró que “a medida que los impuestos suben, la economía se resiente. Ojalá no afecten directamente a los vehículos”. Ricardo Escobar, CEO de GAC Colombia, señaló que la mayoría del incremento se trasladaría directamente al consumidor, dificultando el acceso a híbridos y eléctricos.

Temas Relacionados

Aranceles carrosGustavo PetroConsejo de MinistrosImpuestos carros ColombiaSubida de precio carros ColombiaCarros híbridosColombia-Autos

Más Noticias

Esta es la millonaria razón por la que Yeferson Cossio fue hasta Corea del Sur por su novia: “Para mí una relación no solamente se trata de sexo”

El creador de contenido tomó un vuelo exprés para cumplir un deseo de su pareja: enfrentó aventuras inesperadas y aprendió sobre rituales de belleza

Esta es la millonaria razón

Qué es Polymarket, la plataforma que promueve apuestas sobre las elecciones en Colombia: Coljuegos solicitó su bloqueo

Precandidatos como Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila han utilizado los resultados de la plataforma para destacar sus nombres entre los candidatos favoritos

Qué es Polymarket, la plataforma

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

El ciclista del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano, mientras que Harold Tejada, el único que terminó el circuito en el Mundial, fue el que más posiciones subió

Egan Bernal mejoró su posición

Natalia París asegura que tiene autismo tras diagnóstico que le dio ChatGPT: lo descubrió haciendo un ‘test’

La modelo compartió que identificó rasgos del espectro autista en sí misma, luego de realizar un cuestionario en una plataforma de inteligencia artificial, sin confirmación médica profesional

Natalia París asegura que tiene

Colombiana que regresó a Colombia tras quedarse sin visado contó en redes su experiencia: “Dentro de mis opciones no estaba el quedarme ilegal”

La joven estuvo tres años en Estados Unidos como parte de un intercambio cultural, pero cuando se quiso quedar no pudo renovar su visa: “A mí me gusta hacer las cosas bien”

Colombiana que regresó a Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Natalia París asegura que tiene

Natalia París asegura que tiene autismo tras diagnóstico que le dio ChatGPT: lo descubrió haciendo un ‘test’

Daniela Álvarez desfiló en la pasarela de L’Oréal 2025 en La Semana de la Moda de París y posó junto a Kendall Jenner: “Un sueño cumplido”

El gesto que tuvo Wendy Guevara en apoyo a Altafulla tras robo en Medellín

Hermana de B King se refirió a Marcela Reyes, la exesposa del cantante asesinado: “No tengo comunicación alguna”

Jorge Herrera fue reincorporado a ‘MasterChef Celebrity’, pero enfrenta sanción por ausencia en su primer reto: este es el castigo que recibirá

Deportes

Egan Bernal mejoró su posición

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

Dura denuncia de jugador de selección Colombia Sub-20: “No me llamaron de la Federación”

Primeras palabras del nuevo DT de León sobre James Rodríguez: “Es un ser humano al que tengo que saber llegarle”

Revelan la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge