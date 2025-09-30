Atentado contra exconcejal del Centro Democrático: dos de sus escoltas quedaron gravemente heridos

El exconcejal se encuentra fuera de peligro pese al ataque que se extendió por unos cinco minutos - crédito red social X

Dos escoltas resultaron heridos de gravedad luego de que Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático en Saravena, Arauca, fuera víctima de un ataque armado.

Así lo relató el propio Naranjo a la revista Semana, al explicar que el atentado se produjo poco después de abandonar su domicilio en el barrio Confavi, tras repartir algunos mercados.

“Nos tendieron una emboscada. Empezaron los disparos; eran unos seis o más hombres armados, vestidos de civil con fusil, nos arrinconaron. Fue una tremenda plomacera de unos cuatro y cinco minutos, llovían balas por todos lados. Me protegieron los escoltas, son siete, y dos quedaron heridos, graves. Ahora estamos en el hospital”, narró el político, quien permanece bajo protección estatal.

Naranjo ha sobrevivido previamente a otros tres atentados y enfrenta constantes amenazas de muerte, lo que lo obliga a residir dentro del llamado “anillo de seguridad” en el centro de Saravena.

Se conocieron las primeras imágenes tras el atentado contra Luis Naranjo del Centro Democrático - crédito red social X

Esta zona, integrada por varias cuadras, alberga a otros funcionarios y políticos declarados objetivo militar de la guerrilla, según detalló al diario nacional.

Desde el sector político, la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático, expresó su rechazo a los hechos mediante un mensaje en redes sociales: “Atención: a Luis Naranjo, exconcejal de Saravena por el Centro Democrático, le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escotas. Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al atentado, aunque fuentes vinculadas al caso no descartan la participación del ELN en el ataque contra el dirigente.

Sin embargo, el Centro Democrático emitió un comunicado poco después en el que condenó el ataque contra los miembros de la colectividad, al parecer, por parte de miembros de grupos armados.

Este fue el comunicado emitido por el Centro Democrático tras el atentado a Luis Naranjo - crédito red social X

“El Centro Democrático rechaza de manera categórica el atentado perpetrado contra el exconcejal Luis Naranjo en el municipio de Saravena, Arauca, donde fue víctima de una emboscada armada. Por fortuna, el exconcejal salió ileso; sin embargo, dos de sus escoltas resultaron gravemente heridos al proteger su vida durante el ataque”, comunicó el partido a través de un pronunciamiento institucional.

La colectividad señaló que este incidente representa la continuidad de una grave situación de riesgo para su militancia en la zona. “Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal, quien se ve obligado a residir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena, junto a otros funcionarios y líderes políticos, tras ser declarado objetivo militar por el ELN”, expuso el mensaje de la organización.

El partido insistió en que la situación es alarmante para todos sus miembros ubicados en la región, afirmando: “en Arauca, los militantes del Centro Democrático y líderes regionales enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista que ha sembrado dolor en la región y en el país”.

Además, en el texto cuestionó la actitud de las autoridades frente a la violencia ejercida por este grupo armado, al alegar que resulta inaceptable “la complacencia del Gobierno Nacional frente al ELN, mientras los ciudadanos y líderes políticos que defienden la democracia y la libertad son perseguidos y atacados, no solo en Arauca, sino también en diferentes regiones del país”.

Entre las exigencias expresadas, el partido reclamó protección para los afectados: “El Centro Democrático exige a las autoridades: garantizar la vida y seguridad del exconcejal Luis Naranjo y de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza. Atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y a sus familias. Adoptar medidas contundentes para proteger a la población de Arauca, que lleva años sufriendo la violencia y el asedio del ELN”.

La colectividad concluyóe con una condena rotunda al accionar violento: “El terrorismo no puede ser tolerado ni legitimado bajo ninguna circunstancia”, y una muestra de respaldo a los afectados: “Desde el Centro Democrático expresamos toda nuestra solidaridad con el exconcejal Naranjo, con sus escoltas heridos y con la comunidad araucana que sigue resistiendo frente a la violencia que quiere imponer a sangre y fuego el ELN”.