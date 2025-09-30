Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Por Infobae Noticias

cortes de agua de hoy

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio a conocer las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este martes 30 de septiembre.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Municipios Norte.Barrios: Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá.Lugar: Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá.Inicio del corte: 8:00 p.m.Duración del corte: 3 horas.Trabajos: Verificación de macromedidor

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: Entre Ríos.Lugar: De la Calle 80 a la Calle 87, entre la Carrera 63 a la Carrera 68.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia.Lugar: De la Carrera 8 a la Carrera 2A, entre la Calle 99 Sur a la Calle 111A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Fontibón.Barrios: Puente Grande y Brisas de Fontibón.Lugar: De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, sabana grande, Carmen de Fontibón, san pedro robles.Lugar: De la Carrera 96 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Salazar Gómez.Lugar: Por la Carrera 62 entre la Calle 9 a la Calle 11.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Tunal.Lugar: De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Modelia.Lugar: De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 153 a la Calle 164.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Occidental.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Varios barrios de Bogotá se ven afectados por los cortes de agua

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

