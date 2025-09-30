En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio a conocer las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este martes 30 de septiembre.
Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.
Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.
Los cortes de agua de hoy
Localidad: Municipios Norte.Barrios: Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá.Lugar: Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá.Inicio del corte: 8:00 p.m.Duración del corte: 3 horas.Trabajos: Verificación de macromedidor
Localidad: Barrios Unidos.Barrios: Entre Ríos.Lugar: De la Calle 80 a la Calle 87, entre la Carrera 63 a la Carrera 68.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Usme.Barrios: Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia.Lugar: De la Carrera 8 a la Carrera 2A, entre la Calle 99 Sur a la Calle 111A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Fontibón.Barrios: Puente Grande y Brisas de Fontibón.Lugar: De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Fontibón.Barrios: Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, sabana grande, Carmen de Fontibón, san pedro robles.Lugar: De la Carrera 96 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Puente Aranda.Barrios: Salazar Gómez.Lugar: Por la Carrera 62 entre la Calle 9 a la Calle 11.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante
Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Tunal.Lugar: De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Fontibón.Barrios: Modelia.Lugar: De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Usaquén.Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 153 a la Calle 164.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Occidental.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Recomendaciones para no quedarse sin agua
Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:
Antes del corte de agua, realice una reserva.
Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.
Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.
Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.