Iván Cepeda afirmó que la verdadera disputa en el Pacto Histórico apunta a la extrema derecha y no a Daniel Quintero

Iván Cepeda dio su punto de vista sobre la precandidatura presidencial de Daniel Quintero en el Pacto Histórico - crédito Montaje Infobae

El senador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico Iván Cepeda afirmó que “la pelea en el Pacto no es contra Daniel Quintero, sino contra la extrema derecha”, al referirse a las recientes tensiones internas del movimiento.

Durante una entrevista en 6AM con Caracol Radio, Cepeda aseguró que la prioridad de su campaña se centra en vencer electoralmente a ese sector político, dejando de lado disputas internas o cuestionamientos hacia el exalcalde de Medellín.

Cepeda respondió a comentarios de figuras como Gustavo Bolívar y María José Pizarro, quienes han expresado dudas sobre la presencia de Quintero en la consulta del Pacto Histórico.

Según explicó, su proyecto político busca unidad, contando con el respaldo de varios precandidatos y líderes sociales en la segunda fase de la consulta partidista.

“Contar con ellos y ellas a mi lado es fundamental para esta segunda fase que consiste en la consulta”, dijo Cepeda, citado por Caracol Radio.

Al volver a ser consultado sobre sus diferencias con Quintero, Cepeda remarcó su trayectoria en derechos humanos, lucha contra la parapolítica y combate a la corrupción, apartándose de ser una “imitación o clon de otro político” y resaltando que sus propuestas actualizan el programa del actual Gobierno con énfasis en transparencia.