Colombia

Iván Cepeda afirmó que la verdadera disputa en el Pacto Histórico apunta a la extrema derecha y no a Daniel Quintero

El precandidato presidencial respondió a críticas internas y destacó que su campaña prioriza la unidad frente al avance de la derecha en Colombia

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Iván Cepeda dio su punto
Iván Cepeda dio su punto de vista sobre la precandidatura presidencial de Daniel Quintero en el Pacto Histórico - crédito Montaje Infobae

El senador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico Iván Cepeda afirmó que “la pelea en el Pacto no es contra Daniel Quintero, sino contra la extrema derecha”, al referirse a las recientes tensiones internas del movimiento.

Durante una entrevista en 6AM con Caracol Radio, Cepeda aseguró que la prioridad de su campaña se centra en vencer electoralmente a ese sector político, dejando de lado disputas internas o cuestionamientos hacia el exalcalde de Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cepeda respondió a comentarios de figuras como Gustavo Bolívar y María José Pizarro, quienes han expresado dudas sobre la presencia de Quintero en la consulta del Pacto Histórico.

Según explicó, su proyecto político busca unidad, contando con el respaldo de varios precandidatos y líderes sociales en la segunda fase de la consulta partidista.

“Contar con ellos y ellas a mi lado es fundamental para esta segunda fase que consiste en la consulta”, dijo Cepeda, citado por Caracol Radio.

Al volver a ser consultado sobre sus diferencias con Quintero, Cepeda remarcó su trayectoria en derechos humanos, lucha contra la parapolítica y combate a la corrupción, apartándose de ser una “imitación o clon de otro político” y resaltando que sus propuestas actualizan el programa del actual Gobierno con énfasis en transparencia.

Temas Relacionados

Iván CepedaGustavo PetroPacto HistóricoDaniel QuinteroPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas en contra del artista: “La gente se quedó con ese desafortunado momento”

La artista sostiene que nunca intimidó al fallecido músico, expresa su dolor ante lo sucedido y señala que desde el crimen tanto ella como su hijo han recibido amenazas

Marcela Reyes habló sobre la

Euro: cotización de apertura hoy 29 de septiembre en Colombia

En este primer día de la semana la atención en Europa se centró en los indicadores de inflación y empleo

Euro: cotización de apertura hoy

Habitante de calle se subió a articulado de Transmilenio con un maletín de obras

La particular escena ha causado gracia e indignación entre quienes han visto el clip en redes

Habitante de calle se subió

Gustavo Bolívar volvió a lanzar pullas contra Daniel Quintero y explicó por qué la consulta del 26 de octubre no es de izquierda: “No confundan”

El exsenador y escritor aseguró que con la llegada del exalcalde de Medellín al Pacto Histórico se “dinamitó el proceso de unidad que teníamos”

Gustavo Bolívar volvió a lanzar

Gobernadora del Tolima, que ha criticado al Gobierno Petro, no estará presente durante la visita del presidente a Ibagué: esta es la razón

Adriana Magali Matiz advirtió que cumplirá una agenda pública en Chaparral, pero no descarta cualquier actividad institucional que requiera un encuentro con el mandatario colombiano

Gobernadora del Tolima, que ha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes tomó importante decisión

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Marcela Reyes reveló cómo afronta la muerte de B King y los comentarios: su mejor amigo ha sido parte fundamental

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Críticas y memes, así reaccionaron en redes a la coronación de Vanessa Pulgarín como nueva ‘Miss Universe Colombia’: “Un clon de la mujer promedio”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores

Envigado con un pie en la B y el Deportivo Cali sigue en riesgo: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 13 en la Liga BetPlay

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: goleada de Santa Fe a La Equidad mueve los ocho

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata